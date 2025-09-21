Hà Nội

Chính trị

Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên Thảo luận chung của Liên hợp quốc và kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác đa phương và đối ngoại.

Theo Hoài Nam/TTXVN/Vietnam+
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Sáng 21/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt có Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Việc Chủ tịch nước dự Phiên Thảo luận chung cấp cao đúng vào dịp kỷ niệm Liên hợp quốc kỷ 80 năm thành lập Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc.

Sự tham gia của Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với hợp tác đa phương, các chương trình nghị sự lớn của Liên hợp quốc, mà còn khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Mặt khác, chuyến công tác của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dịp để cả hai nước cùng nhìn lại hành trình từ cựu thù thành bạn bè, đối tác, Đối tác toàn diện, tới Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời xây dựng lộ trình để tiếp tục triển khai bền vững, hiệu quả và thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; thảo luận về những định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ổn định, thực chất của quan hệ trong nhiều năm tới./.

daidoanket.vn
