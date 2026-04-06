Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phi hành gia Artemis II gửi ảnh cận cảnh đầu tiên chụp Mặt trăng

NASA đã công bố ảnh cận cảnh đầu tiên về Mặt trăng được chụp bởi phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II.

Tâm Anh (TH)

Theo NASA, phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II đã đi được hơn 1/2 chặng đường đến Mặt trăng và chuyến bay ngang qua vệ tinh tự nhiên của Trái đất được mong chờ từ lâu sẽ diễn ra vào ngày 6/4 (giờ Hà Nội). Trong hình ảnh mới nhất được gửi về, Mặt trăng ngày càng gần "tầm mắt" của phi hành đoàn. Các phi hành gia có thể nhìn thấy Mặt trăng ngày càng lớn hơn qua cửa sổ của tàu Orion.

Điểm ấn tượng trên bức ảnh chụp Mặt trăng mới nhất từ tàu Orion là một phần của lưu vực Orientale. Tấm ảnh này đánh dấu lần đầu tiên mắt người có thể quan sát được khu vực này của Mặt trăng. Trước đây, chỉ có các thiết bị chụp ảnh chuyên dụng mới từng ghi hình được khu vực này trên Mặt trăng.

Lưu vực Orientale (hay Mare Orientale) là một trong những hố va chạm đa vòng lớn nhất và trẻ nhất trên Mặt trăng, được hình thành vào khoảng 3,8 tỷ năm trước. Với cấu trúc "hình bia ngắm" đặc trưng rộng khoảng 930 - 960 km, Orientale nằm ở rìa phía Tây Tây Nam của Mặt trăng - đại diện cho một vùng chuyển tiếp quan trọng giữa mặt gần và mặt xa của Mặt trăng.

mat-trang.jpg
Bức ảnh chụp Mặt trăng, bao gồm nhìn thấy rõ lưu vực Orientale, vào ngày thứ 4 của sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA.

Nữ phi hành gia Christina Koch của NASA mô tả việc nhìn thấy Mặt trăng qua cửa sổ khoang tàu Orion trông rất khác với những gì nhìn thấy trên Trái đất.

"Những phần tối hơn không nằm đúng vị trí. Có điều gì đó khiến tôi cảm nhận rằng đó không phải là Mặt trăng mà tôi thường thấy", phi hành gia Christina chia sẻ.

Trong khi đó, phi hành gia Jeremy Hansen - một trong 4 thành viên phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II cho hay: "Ngay lập tức, bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi biết những bức ảnh gửi về Trái đất rất tuyệt vời, nhưng tôi xin đảm bảo với các bạn, ở đây còn tuyệt vời hơn nhiều".

#Sứ mệnh Artemis II #Ảnh cận cảnh Mặt trăng #Lưu vực Orientale #Quan sát từ tàu Orion #phi hành gia

Bài liên quan

Kho tri thức

Bật mí chi tiết bộ đồ vũ trụ của phi hành gia Artemis II

Bốn phi hành gia mặc bộ trang phục màu cam rực rỡ khi thực hiện sứ mệnh Artemis II. Trang phục này có nhiều điểm đặc biệt.

Vào lúc 18h35 ngày 1/4 (tức 5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội), tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) đưa tàu Orion cất cánh từ Tổ hợp Phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, hướng tới Mặt trăng. Ngồi trong tàu Orion là 4 phi hành gia: Reid Wiseman (NASA), Victor Glover (NASA), Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada CSA).

Mỗi ngày trong chuyến bay kéo dài 10 ngày được NASA lên kế hoạch chi tiết đến từng phút. Trong đó, Mặt trăng là trọng tâm nghiên cứu của sứ mệnh Artemis II. Trong thời gian ở trên tàu Orion, phi hành đoàn sẽ có lịch làm việc dày đặc với nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, thử nghiệm khả năng điều khiển tàu vũ trụ, kiểm tra y tế, huấn luyện sinh tồn và nhiều công việc khác.

Xem chi tiết

Kho tri thức

NASA phóng thành công tàu vũ trụ đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt trăng

Khoảng 5h35 ngày 2/4 (giờ Hà Nội), tàu vũ trụ Orion đã được NASA phóng thành công, đưa 4 phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis II bay quanh Mặt trăng.

Đưa con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng sau 54 năm

Phi hành đoàn Artemis II gồm 4 phi hành gia là: chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman (NASA), phi công Victor Glover (NASA), chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch (NASA) và chuyên gia nhiệm vụ Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada CSA). Các thành viên phi hành đoàn ngồi trong tàu vũ trụ Orion, được tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) đưa lên không trung từ Tổ hợp Phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, lúc 18h35 ngày 1/4 (tức 5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội).

Xem chi tiết

Kho tri thức

NASA chuẩn bị sứ mệnh Artemis II đưa nữ phi hành gia quanh Mặt trăng

NASA đã quyết định phóng tàu vũ trụ để thực hiện sứ mệnh Artemis II vào ngày 6/2 với sự tham gia của 4 phi hành gia, bao gồm Christina Koch.

phiii-1.jpg
Với mục tiêu đưa con người đặt chân xuống Mặt trăng vào năm 2027, NASA đã và đang tích cực chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis II. Đây là sứ mệnh đưa tàu vũ trụ có người lái bay ra khỏi quỹ đạo Trái đất thấp và hướng tới Mặt trăng. Ảnh: NASA.
phiii-2.jpg
Theo NASA, tàu vũ trụ Orion để thực hiện sứ mệnh Artemis II sẽ được phóng vào ngày 6/2 tới đây. Dù vậy, thời gian phóng tàu vũ trụ vẫn có thể dao động từ ngày 31/1 đến 14/2 do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, cơ học quỹ đạo, vị trí giữa Trái đất và Mặt trăng… Ảnh: NASA.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới