Phi hành gia Artemis II gửi ảnh cận cảnh đầu tiên chụp Mặt trăng

Theo NASA, phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II đã đi được hơn 1/2 chặng đường đến Mặt trăng và chuyến bay ngang qua vệ tinh tự nhiên của Trái đất được mong chờ từ lâu sẽ diễn ra vào ngày 6/4 (giờ Hà Nội). Trong hình ảnh mới nhất được gửi về, Mặt trăng ngày càng gần "tầm mắt" của phi hành đoàn. Các phi hành gia có thể nhìn thấy Mặt trăng ngày càng lớn hơn qua cửa sổ của tàu Orion.

Điểm ấn tượng trên bức ảnh chụp Mặt trăng mới nhất từ tàu Orion là một phần của lưu vực Orientale. Tấm ảnh này đánh dấu lần đầu tiên mắt người có thể quan sát được khu vực này của Mặt trăng. Trước đây, chỉ có các thiết bị chụp ảnh chuyên dụng mới từng ghi hình được khu vực này trên Mặt trăng.

Lưu vực Orientale (hay Mare Orientale) là một trong những hố va chạm đa vòng lớn nhất và trẻ nhất trên Mặt trăng, được hình thành vào khoảng 3,8 tỷ năm trước. Với cấu trúc "hình bia ngắm" đặc trưng rộng khoảng 930 - 960 km, Orientale nằm ở rìa phía Tây Tây Nam của Mặt trăng - đại diện cho một vùng chuyển tiếp quan trọng giữa mặt gần và mặt xa của Mặt trăng.

Bức ảnh chụp Mặt trăng, bao gồm nhìn thấy rõ lưu vực Orientale, vào ngày thứ 4 của sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA.

Nữ phi hành gia Christina Koch của NASA mô tả việc nhìn thấy Mặt trăng qua cửa sổ khoang tàu Orion trông rất khác với những gì nhìn thấy trên Trái đất.

"Những phần tối hơn không nằm đúng vị trí. Có điều gì đó khiến tôi cảm nhận rằng đó không phải là Mặt trăng mà tôi thường thấy", phi hành gia Christina chia sẻ.

Trong khi đó, phi hành gia Jeremy Hansen - một trong 4 thành viên phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II cho hay: "Ngay lập tức, bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi biết những bức ảnh gửi về Trái đất rất tuyệt vời, nhưng tôi xin đảm bảo với các bạn, ở đây còn tuyệt vời hơn nhiều".