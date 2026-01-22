Hà Nội

NASA chuẩn bị sứ mệnh Artemis II đưa nữ phi hành gia quanh Mặt trăng

Giải mã

NASA chuẩn bị sứ mệnh Artemis II đưa nữ phi hành gia quanh Mặt trăng

NASA đã quyết định phóng tàu vũ trụ để thực hiện sứ mệnh Artemis II vào ngày 6/2 với sự tham gia của 4 phi hành gia, bao gồm Christina Koch.

Tâm Anh (TH)
Với mục tiêu đưa con người đặt chân xuống Mặt trăng vào năm 2027, NASA đã và đang tích cực chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis II. Đây là sứ mệnh đưa tàu vũ trụ có người lái bay ra khỏi quỹ đạo Trái đất thấp và hướng tới Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Theo NASA, tàu vũ trụ Orion để thực hiện sứ mệnh Artemis II sẽ được phóng vào ngày 6/2 tới đây. Dù vậy, thời gian phóng tàu vũ trụ vẫn có thể dao động từ ngày 31/1 đến 14/2 do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, cơ học quỹ đạo, vị trí giữa Trái đất và Mặt trăng… Ảnh: NASA.
Bốn phi hành gia sẽ thực hiện sứ mệnh Artemis II, bao gồm 3 phi hành gia người Mỹ Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, đồng hành cùng phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada Jeremy Hansen. Ảnh: Joe Raedle/Getty Images.
Khi sứ mệnh Artemis II được thực hiện, phi hành gia Christina Koch sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vòng quanh Mặt trăng. Trước đó, bà đã lập kỷ lục ấn tượng: ở lâu nhất ngoài không gian trong một lần bay. Ảnh: NASA.
Phi hành gia Koch (phải ảnh) đã trở về Trái đất ngày 6/2/2020 theo giờ Hà Nội sau khi ở 328 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA.
Trong gần 11 tháng trên trạm ISS, phi hành gia Koch còn thiết lập cột mốc đáng nhớ khác. Đó là vào ngày 18/10/2019, bà tham gia chuyến đi bộ ngoài không gian toàn nữ đầu tiên cùng với đồng nghiệp Jessica Meir. Hai nữ phi hành gia đã trải qua 7 giờ ngoài trạm ISS để thay thế thiết bị điện bị hỏng. Họ thực hiện 2 chuyến đi bộ khác vào ngày 15/1 và 20/1/2020. Ảnh: NASA.
Là người phụ nữ duy nhất trong phi hành đoàn Artemis II, phi hành gia Koch sẽ đóng vai trò là chuyên gia thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: NASA.
Tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II sẽ không thực sự đưa các phi hành gia đặt chân xuống Mặt trăng. Thay vào đó, Orion sẽ bay vòng quanh Mặt trăng theo một quỹ đạo được kiểm soát nghiêm ngặt. Trong quá trình bay, tàu Orion sẽ đưa các phi hành gia đến phía xa của Mặt trăng, điểm xa nhất mà con người từng đạt được. Ảnh: NASA.
Sứ mệnh Artemis II sẽ kéo dài khoảng 10 ngày, với mục đích kiểm tra và xác nhận tất cả các hệ thống hỗ trợ sự sống trên tàu vũ trụ Orion. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho sứ mệnh Artemis III, đưa con người thực sự đặt chân xuống Mặt trăng vào năm 2027 của NASA. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
