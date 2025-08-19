Phẫu thuật thành công ca gãy xương đùi phức tạp trên bệnh nhân đa bệnh nền

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt khó khăn cho bệnh nhân gãy xương đùi phức tạp, có nhiều bệnh nền.

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn T.Đ.N (53 tuổi) - người đang phải lọc máu chu kỳ do suy thận mạn giai đoạn cuối, kèm suy tim, tăng huyết áp, lại vừa gặp tai nạn giao thông dẫn đến gãy di lệch kín 1/3 trên xương đùi trái, chấn thương gối và ngực.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân có nhiều bệnh nền nặng và phức tạp, nguy cơ trong gây mê - hồi sức ở mức cực kỳ cao. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Đứng trước tình huống này, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá toàn diện, cân nhắc thận trọng và thống nhất lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp nhất.

Hình ảnh kết xương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngày 12/8, ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp gồm: BS. CKI Bùi Trung Hiếu - Phẫu thuật viên chính (Khoa Ngoại); BS.CKII Đỗ Ngọc Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật & Gây mê hồi sức, cùng các cộng sự nhiều kinh nghiệm. Ca mổ diễn ra an toàn, không biến chứng.

Đến sáng 13/8/2025, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch khoeo, mạch chày trước và mạch chày sau bắt rõ. Hiện nay, bệnh nhân đang hồi phục tốt.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Điểm nổi bật của ca phẫu thuật không chỉ nằm ở kỹ thuật ngoại khoa, mà còn ở chiến lược hồi sức toàn diện: Kiểm soát huyết áp, duy trì ổn định chức năng tim mạch, cân bằng dịch - điện giải…

Tất cả được triển khai chặt chẽ để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân, không chỉ trong suốt quá trình phẫu thuật và hồi tỉnh sau mổ, mà còn trong các phiên lọc máu chu kỳ ở giai đoạn hậu phẫu.