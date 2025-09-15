Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật liên viện cứu mẹ bầu 34 tuần vỡ ruột thừa nguy hiểm

Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã Phối hợp liên viện cấp cứu thành công sản phụ vỡ ruột thừa vô cùng nguy kịch.

Thúy Nga

Người ta thường nghĩ viêm ruột thừa chỉ là một ca mổ đơn giản. Nhưng trong thai kỳ, nhất là ở tuần thứ 34, mọi chuyện lại trở nên khác hẳn. Một ổ viêm nhỏ bé trong ổ bụng có thể trở thành cơn bão lớn, đe dọa cả mẹ lẫn con.

vo-ruot-thua-1.jpg
Ca phẫu thuật cấp cứu cho thai phụ - Ảnh BVCC

Ngày 8/9, chị H.T.H, 43 tuổi, mang thai 34 tuần, nhập viện trong cơn đau bụng dữ dội. Bên trong tử cung là một thai nhi đang lớn lên, kèm đa ối và những cơn gò dọa sinh non. Bên ngoài là ổ viêm phúc mạc ruột thừa khu trú đang âm thầm lan rộng. Mọi thứ chỉ chờ một khoảnh khắc chậm trễ để biến thành bi kịch.

Trong tình thế ấy, ca phẫu thuật liên viện giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do BSCKII. Vũ Ngân Hà, Phó Trưởng khoa Sản thường (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) và ThS.BS Vũ Đức Thịnh, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) được triển khai.

vo-ruot-thua-2.jpg
Ê-kíp phẫu thuật 2 bệnh viện kịp thời đón bé chào đời - Ảnh BVCC

Khi mổ mở bụng, ổ viêm đã vỡ, ổ bụng đã có mủ thối, ruột thừa vỡ mủn nát, các mạc nối lớn viêm dày. “Nếu xử trí chậm sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ. Sự phối hợp nhanh chóng giữa sản – ngoại là yếu tố quyết định”, BS Ngân Hà chia sẻ.

Ngay lập tức, toàn bộ ê-kíp nhanh chóng xử lý toàn bộ ổ viêm, ổ bụng được làm sạch. Cùng lúc, các bác sĩ đã kịp thời đón bé trai 2.6kg ra đời thành công.

Ngay lập tức, bé được kiểm tra các chỉ số và đưa về Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám. Mẹ được chuyển về khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi.

Một tuần sau ca mổ, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định.

vo-ruot-thua.jpg
Kiểm tra sức khỏe cho em bé - Ảnh BVCC

Các chuyên gia cho biết, viêm ruột thừa khi mang thai nguy hiểm bởi ở tam cá nguyệt cuối, tử cung to làm triệu chứng không điển hình, dễ bỏ sót; Viêm phúc mạc khu trú có thể nhanh chóng tiến triển toàn thể, đe dọa tính mạng;

Đa ối (là tình trạng nước ối vượt quá mức bình thường), khiến tử cung căng, dễ gây dọa sinh non khiến nguy cơ càng cao, mẹ có thể nhiễm trùng, con có thể ra đời quá sớm.

Bác sĩ khuyến cáo

Đừng chủ quan với bất kỳ cơn đau bụng bất thường nào trong thai kỳ.

Khám thai định kỳ để phát hiện sớm những bất thường.

Khi có biểu hiện đau bụng dữ dội, sốt, buồn nôn, cơn gò nhiều… cần đến ngay cơ sở y tế về sản khoa.

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công ca nội soi đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo vừa phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa thành công cho một bệnh nhân 36 tuổi. 

Chiều 6/9, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TP HCM) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm cho bệnh nhân nam, 36 tuổi, đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật cao này được triển khai ngay tại Đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, xét nghiệm và siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sản phụ 20 tuổi mang thai lần 4 phải cắt tử cung vì viêm phúc mạc ruột thừa

Trong tình huống sản khoa phức tạp này, quyết định nhanh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa là yếu tố sống còn.

Một ca sản khoa ít gặp và phức tạp vừa được xử trí thành công nhờ sự phối hợp khẩn cấp giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Bệnh nhân là sản phụ người Mông, 20 tuổi, mang thai lần 4, có tiền sử 3 lần mổ lấy thai, thai 36 tuần. Nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sản phụ trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao, bụng co cứng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tự uống thuốc đau bụng, người đàn ông vỡ ruột thừa nguy kịch

Người bệnh không nên chủ quan với các dấu hiệu đau bụng kèm theo sốt, rối loạn tiêu hóa… và tự ý sử dụng thuốc điều trị giảm cơn đau.

Ngày 11/7, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị viêm phúc mạc do hoại tử thủng túi manh tràng, viêm ruột thừa – một biến chứng nặng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân NTB , 56 tuổi ở Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau bụng.

Xem chi tiết

