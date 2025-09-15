Phẫu thuật liên viện cứu mẹ bầu 34 tuần vỡ ruột thừa nguy hiểm

Người ta thường nghĩ viêm ruột thừa chỉ là một ca mổ đơn giản. Nhưng trong thai kỳ, nhất là ở tuần thứ 34, mọi chuyện lại trở nên khác hẳn. Một ổ viêm nhỏ bé trong ổ bụng có thể trở thành cơn bão lớn, đe dọa cả mẹ lẫn con.

Ca phẫu thuật cấp cứu cho thai phụ - Ảnh BVCC

Ngày 8/9, chị H.T.H, 43 tuổi, mang thai 34 tuần, nhập viện trong cơn đau bụng dữ dội. Bên trong tử cung là một thai nhi đang lớn lên, kèm đa ối và những cơn gò dọa sinh non. Bên ngoài là ổ viêm phúc mạc ruột thừa khu trú đang âm thầm lan rộng. Mọi thứ chỉ chờ một khoảnh khắc chậm trễ để biến thành bi kịch.

Trong tình thế ấy, ca phẫu thuật liên viện giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do BSCKII. Vũ Ngân Hà, Phó Trưởng khoa Sản thường (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) và ThS.BS Vũ Đức Thịnh, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) được triển khai.

Ê-kíp phẫu thuật 2 bệnh viện kịp thời đón bé chào đời - Ảnh BVCC

Khi mổ mở bụng, ổ viêm đã vỡ, ổ bụng đã có mủ thối, ruột thừa vỡ mủn nát, các mạc nối lớn viêm dày. “Nếu xử trí chậm sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ. Sự phối hợp nhanh chóng giữa sản – ngoại là yếu tố quyết định”, BS Ngân Hà chia sẻ.

Ngay lập tức, toàn bộ ê-kíp nhanh chóng xử lý toàn bộ ổ viêm, ổ bụng được làm sạch. Cùng lúc, các bác sĩ đã kịp thời đón bé trai 2.6kg ra đời thành công.

Ngay lập tức, bé được kiểm tra các chỉ số và đưa về Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám. Mẹ được chuyển về khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi.

Một tuần sau ca mổ, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định.

Kiểm tra sức khỏe cho em bé - Ảnh BVCC

Các chuyên gia cho biết, viêm ruột thừa khi mang thai nguy hiểm bởi ở tam cá nguyệt cuối, tử cung to làm triệu chứng không điển hình, dễ bỏ sót; Viêm phúc mạc khu trú có thể nhanh chóng tiến triển toàn thể, đe dọa tính mạng;

Đa ối (là tình trạng nước ối vượt quá mức bình thường), khiến tử cung căng, dễ gây dọa sinh non khiến nguy cơ càng cao, mẹ có thể nhiễm trùng, con có thể ra đời quá sớm.