Bụng chướng căng người bệnh nguy kịch do áp xe gan vỡ chảy máu ổ bụng

Ngày 4/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã cấp cứu thành công một trường hợp áp xe gan vỡ chảy máu ổ bụng, cứu sống người bệnh qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân T.V.L 46 tuổi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng vùng quanh rốn và hạ sườn phải, bụng chướng căng. Kết quả chụp CT Scanner và MR ổ bụng cho thấy hình ảnh tổn thương gan Phải hướng đến áp xe gan đã vỡ, chảy máu trong ổ bụng lượng nhiều.

Hình ảnh ổ áp xe vỡ trên phim chụp CT - Ảnh BVCC

Nhận định đây là ca bệnh nguy kịch, kíp trực khoa Chẩn đoán hình ảnh đã nhanh chóng hội chẩn cùng các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa khẩn trương xử trí cấp cứu, thực hiện can thiệp Nút mạch cầm máu, dẫn lưu ổ áp xe, chọc hút dịch và rửa ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện ổ áp xe gan vỡ kích thước 57,6mm x 40,6mm, có nhiều ổ giả phình, nhiều dịch máu và mủ tràn ổ bụng. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, dấu hiệu sinh tồn tốt.

Can thiệp Nút mạch cầm máu - Ảnh BVCC

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết cho biết: “Đây là một ca bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí sớm có thể gây nhiễm trùng huyết, chảy máu ổ bụng, thậm chí tử vong. Việc chẩn đoán và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định trong tiên lượng sống của người bệnh”.

Ê- kíp can thiệp cho bệnh nhân - ảnh BVCC