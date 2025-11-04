Hà Nội

Sống Khỏe

Bụng chướng căng người bệnh nguy kịch do áp xe gan vỡ chảy máu ổ bụng

Ổ áp xe gan vỡ kích thước 57,6mm x 40,6mm, có nhiều ổ giả phình, nhiều dịch máu và mủ tràn ổ bụng. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, dấu hiệu sinh tồn tốt.

Thúy Nga

Ngày 4/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã cấp cứu thành công một trường hợp áp xe gan vỡ chảy máu ổ bụng, cứu sống người bệnh qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân T.V.L 46 tuổi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng vùng quanh rốn và hạ sườn phải, bụng chướng căng. Kết quả chụp CT Scanner và MR ổ bụng cho thấy hình ảnh tổn thương gan Phải hướng đến áp xe gan đã vỡ, chảy máu trong ổ bụng lượng nhiều.

vo-gan.jpg
Hình ảnh ổ áp xe vỡ trên phim chụp CT - Ảnh BVCC

Nhận định đây là ca bệnh nguy kịch, kíp trực khoa Chẩn đoán hình ảnh đã nhanh chóng hội chẩn cùng các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa khẩn trương xử trí cấp cứu, thực hiện can thiệp Nút mạch cầm máu, dẫn lưu ổ áp xe, chọc hút dịch và rửa ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện ổ áp xe gan vỡ kích thước 57,6mm x 40,6mm, có nhiều ổ giả phình, nhiều dịch máu và mủ tràn ổ bụng. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, dấu hiệu sinh tồn tốt.

vo-gan-2.jpg
vo-gan3.jpg
Can thiệp Nút mạch cầm máu - Ảnh BVCC

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết cho biết: “Đây là một ca bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí sớm có thể gây nhiễm trùng huyết, chảy máu ổ bụng, thậm chí tử vong. Việc chẩn đoán và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định trong tiên lượng sống của người bệnh”.

vo-gan1-9122.jpg
Ê- kíp can thiệp cho bệnh nhân - ảnh BVCC

Ca cấp cứu thành công này một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong công tác xử trí cấp cứu, điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp, góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế tuyến tỉnh.

Sống Khỏe

Người đàn ông 58 tuổi áp xe gan vì nuốt phải xương cá

Trong ăn uống cần đặc biệt lưu ý, tránh để xương lọt vào đường tiêu hóa, vì có thể gây biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bệnh viện Thống Nhất vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp áp xe gan hiếm gặp do dị vật đường tiêu hóa gây ra. Người bệnh là ông N.T.H (58 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP HCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng một tháng trước khi vào viện, bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng quanh rốn kèm nôn 2–3 lần/ngày và tự ý dùng thuốc giảm đau nhưng không cải thiện.

Sống Khỏe

Nuốt phải xương, người đàn ông 58 tuổi bị thủng đại tràng

Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM vừa phẫu thuật thành công cho người đàn ông bị thủng đại tràng, áp xe gan do nuốt phải xương.

Người đàn ông tên N.T.H (58 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP HCM), nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Khoảng một tháng trước khi vào viện, bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng quanh rốn kèm nôn 2–3 lần/ngày và tự ý dùng thuốc giảm đau nhưng không cải thiện. Khi vào Bệnh viện Thống Nhất, ông H được ghi nhận có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì và xuất hiện nhiễm trùng ổ bụng.

