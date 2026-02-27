Phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam giới bị dị vật xuyên bụng do tai nạn

Bệnh nhân 38 tuổi thoát khỏi nguy kịch sau ca phẫu thuật phức tạp, xử lý các tổn thương nặng do dị vật xuyên qua hậu môn gây ra.

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một thanh niên 38 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau dữ dội toàn bụng sau một cú ngã ngồi và bị cọc sắt đâm xuyên thấu bụng.

Theo lời kể, bệnh nhân bị ngã ngồi vào một cọc sắt, dị vật xuyên qua lỗ hậu môn với độ sâu khoảng 30cm rồi tự tuột ra theo quán tính cú ngã. Sau tai nạn, bệnh nhân xuất hiện đau tăng dần vùng hạ vị, lan khắp bụng và nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu.

Hình ảnh dị vật xuyên qua lỗ hậu môn với độ sâu khoảng 30cm.

Qua thăm khám lâm sàng, chụp CT Scanner ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận: người bệnh có máu tại ống hậu môn, máu trong bàng quang, khí tự do và máu trong ổ bụng. Lúc này, bệnh nhân được chẩn đoán vết thương thấu bụng và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật nhận thấy đường đi của dị vật xuyên từ lỗ hậu môn lên vùng thắt lưng – sườn trái, gây tổn thương phức tạp nhiều cơ quan vùng chậu, sau phúc mạc.

Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị dập nát thành trước trực tràng dài khoảng 3cm; tổn thương toàn bộ niệu quản trái từ thành bàng quang lên sát bể thận, đứt rời tại vị trí gần bể thận; rách thành động mạch chậu trái gây chảy máu và tạo khối máu tụ lớn sau phúc mạc.

Đến ngày thứ 10 sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, các ống dẫn lưu được rút dần và chức năng các cơ quan hồi phục tốt.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa kíp Ngoại khoa và Gây mê hồi sức, các tổn thương được xử trí theo thứ tự ưu tiên: kiểm soát và khâu phục hồi thành động mạch chậu trái để cầm máu; cắt lọc, khâu phục hồi trực tràng; tạo hình nối lại niệu quản trái trên; làm hậu môn nhân tạo bảo vệ; đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát và chăm sóc tích cực.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, các ống dẫn lưu được rút dần và chức năng các cơ quan hồi phục tốt.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lao động: Tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động; Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ khi làm việc; Khi xảy ra tai nạn hoặc chấn thương nghiêm trọng, cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, hạn chế biến chứng.

