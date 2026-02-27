Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam giới bị dị vật xuyên bụng do tai nạn

Bệnh nhân 38 tuổi thoát khỏi nguy kịch sau ca phẫu thuật phức tạp, xử lý các tổn thương nặng do dị vật xuyên qua hậu môn gây ra.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một thanh niên 38 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau dữ dội toàn bụng sau một cú ngã ngồi và bị cọc sắt đâm xuyên thấu bụng.

Theo lời kể, bệnh nhân bị ngã ngồi vào một cọc sắt, dị vật xuyên qua lỗ hậu môn với độ sâu khoảng 30cm rồi tự tuột ra theo quán tính cú ngã. Sau tai nạn, bệnh nhân xuất hiện đau tăng dần vùng hạ vị, lan khắp bụng và nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu.

Hình ảnh dị vật xuyên qua lỗ hậu môn với độ sâu khoảng 30cm.

Hình ảnh dị vật xuyên qua lỗ hậu môn với độ sâu khoảng 30cm.

Qua thăm khám lâm sàng, chụp CT Scanner ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận: người bệnh có máu tại ống hậu môn, máu trong bàng quang, khí tự do và máu trong ổ bụng. Lúc này, bệnh nhân được chẩn đoán vết thương thấu bụng và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật nhận thấy đường đi của dị vật xuyên từ lỗ hậu môn lên vùng thắt lưng – sườn trái, gây tổn thương phức tạp nhiều cơ quan vùng chậu, sau phúc mạc.

Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị dập nát thành trước trực tràng dài khoảng 3cm; tổn thương toàn bộ niệu quản trái từ thành bàng quang lên sát bể thận, đứt rời tại vị trí gần bể thận; rách thành động mạch chậu trái gây chảy máu và tạo khối máu tụ lớn sau phúc mạc.

Đến ngày thứ 10 sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, các ống dẫn lưu được rút dần và chức năng các cơ quan hồi phục tốt.

Đến ngày thứ 10 sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, các ống dẫn lưu được rút dần và chức năng các cơ quan hồi phục tốt.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa kíp Ngoại khoa và Gây mê hồi sức, các tổn thương được xử trí theo thứ tự ưu tiên: kiểm soát và khâu phục hồi thành động mạch chậu trái để cầm máu; cắt lọc, khâu phục hồi trực tràng; tạo hình nối lại niệu quản trái trên; làm hậu môn nhân tạo bảo vệ; đồng thời lau rửa và dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát và chăm sóc tích cực.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, các ống dẫn lưu được rút dần và chức năng các cơ quan hồi phục tốt.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lao động: Tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động; Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ khi làm việc; Khi xảy ra tai nạn hoặc chấn thương nghiêm trọng, cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, hạn chế biến chứng.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Bệnh viện K chuẩn bị áp dụng trong phác đồ điều trị thuốc trị ung thư của Nga"

#tai nạn #phẫu thuật #bệnh viện #chấn thương #bảo hộ lao động #cấp cứu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lao màng bụng dễ nhầm lẫn với ung thư, cần chú ý triệu chứng sớm

Bệnh lao màng bụng có triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với ung thư, nhưng có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, thường gặp ở phổi nhưng cũng có thể xuất hiện ngoài phổi. Trong đó, lao màng bụng là thể ít gặp, xảy ra khi vi khuẩn gây viêm tại lớp màng bao bọc các cơ quan trong ổ bụng.

Bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình như sốt nhẹ về chiều, mệt mỏi, sút cân, đau bụng âm ỉ, cổ trướng… nên dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với bệnh lý viêm mạn tính, thậm chí ung thư ổ bụng - tiểu khung. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng như dính ruột, tắc ruột, suy kiệt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cách bảo vệ sức khỏe mùa nồm, tránh bệnh đường hô hấp bùng phát

Độ ẩm cao tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển, gây kích ứng và làm suy yếu hệ hô hấp, dễ dẫn đến các bệnh như viêm mũi, hen suyễn...

Tại sao trời nồm dễ ảnh hưởng sức khỏe đường hô hấp?

Câu trả lời nằm ở sự thay đổi đột ngột của các yếu tố vật lý và sinh học trong môi trường sống. Khi độ ẩm không khí vượt quá mức 80%, thậm chí chạm ngưỡng 100%, đây chính là điều kiện lý tưởng để các loại nấm mốc, vi khuẩn và virus phát triển mạnh mẽ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hồi sinh bệnh nhân chấn thương sọ não nặng ở Quảng Ngãi

Bệnh nhân chấn thương sọ não nặng tại Quảng Ngãi đã vượt qua nguy kịch sau phẫu thuật cấp cứu, điều trị liên chuyên khoa thành công.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa cứu sống bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.

Bệnh nhân là anh M. L. H, 40 tuổi, sống tại xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, được chẩn đoán tổn thương nội sọ, đa chấn thương. Trải qua ca phẫu thuật sọ não cấp cứu và gần một tháng điều trị tích cực, đến nay bệnh nhân đã hồi phục, có thể tự đi lại và giao tiếp với mọi người. Đánh dấu một kết quả điều trị ấn tượng nhờ sự phối hợp chặt chẽ về chuyên môn giữa các chuyên khoa với nhau.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới