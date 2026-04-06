Phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm khi tầm soát sức khỏe cộng đồng

Các hoạt động khám sàng lọc giúp phát hiện nhiều bệnh mạn tính, ung thư, và bệnh lý khác, góp phần giảm chi phí điều trị và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

TP HCM phát hiện 341 trường hợp cần chuyển tuyến để chẩn đoán chuyên sâu

Ngày 5/4, chương trình khám tầm soát sức khỏe cộng đồng tại TP HCM ghi nhận 13.799 người tham gia, trong đó có đến 8.784 trường hợp (63,7%) được phát hiện có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế.

Cụ thể, 4.206 trường hợp được hướng dẫn tiếp tục theo dõi, quản lý tại trạm y tế, trong khi 4.578 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động tầm soát trong phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn ngay từ cộng đồng.

Người dân được tầm soát sức khỏe miễn phí. Ảnh: HCDC

Trong các nhóm bệnh, bệnh mạn tính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám, trong đó 3.434 trường hợp cần theo dõi tại tuyến cơ sở và 2.904 trường hợp phải chuyển tuyến. Ở nhóm tầm soát ung thư, 1.180 lượt khám đã phát hiện 341 trường hợp cần chuyển tuyến để chẩn đoán chuyên sâu.

Các lĩnh vực khác cũng ghi nhận nhiều ca cần can thiệp. Cụ thể, tầm soát bệnh lý mắt có 877 lượt khám với 464 trường hợp cần điều trị chuyên biệt; tim mạch có 1.079 lượt khám, 86 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến; phụ khoa ghi nhận 839 lượt khám, phát hiện 310 trường hợp cần điều trị chuyên sâu.

Ngoài ra, các chuyên khoa như da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng phát hiện nhiều vấn đề sức khỏe đáng lưu ý.

Tại nhiều điểm khám, người dân đến từ sớm để thực hiện các dịch vụ như đo huyết áp, xét nghiệm, siêu âm, khám mắt, chăm sóc răng miệng và tư vấn chuyên khoa. Sau thăm khám, nhiều trường hợp được hướng dẫn theo dõi tại tuyến cơ sở hoặc hẹn chuyển tuyến để đánh giá sâu hơn.

Hà Nội tầm soát bệnh miễn phí cho ít nhất 5.000 người dân

Tại Hà Nội cũng đã diễn ra chương trình Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông và trong Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Ngày hội sức khỏe sẽ cung cấp dịch vụ khám, tư vấn, tầm soát bệnh không lây nhiễm miễn phí cho ít nhất 5.000 người dân, ưu tiên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người lao động, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hành lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực thường xuyên.

Tại chương trình, người dân được trải nghiệm chuỗi dịch vụ khám sức khỏe toàn diện theo quy trình một chiều thuận tiện, bao gồm: đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đánh giá chỉ số BMI và nguy cơ tim mạch; xét nghiệm công thức máu, khám nội tổng quát và một số chuyên khoa như nội, nhi, sản, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu.

Sau khi đi thử máu, huyết áp, tim phổi, đo loãng xương, đo cơ… bà Phùng Thị Hải (62 tuổi, ở phố Huế, Hà Nội) tiếp tục chờ đến lượt siêu âm tuyến giáp, ổ bụng, phụ khoa. Bà Hải cho biết, bà có bệnh nền là huyết áp, tim mạch, mỡ máu, hằng tháng vẫn đi khám định kỳ và lấy thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nhưng hôm nay có thông tin khám chữa bệnh miễn phí toàn dân nên bà cũng đến tham gia chương trình.

Sau khi đo các chỉ số cơ bản như huyết áp, chiều cao, cân nặng và đánh giá chỉ số BMI, người dân lần lượt bước vào các khu vực khám chuyên khoa sâu.Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+

“Khám miễn phí nhưng rất tốt, bác sĩ chẩn đoán tôi bị loãng xương và thiếu cơ toàn thân. Bác sĩ cũng tư vấn tôi dùng những thực phẩm dinh dưỡng để phòng bệnh. Năm ngoái, nhờ đi khám miễn phí mà tôi phát hiện bệnh tim mạch, từ đó tôi đã khám định kỳ theo BHYT”, bà Hải chia sẻ. Cũng như bà Hải, hàng nghìn người dân đã có mặt tại sự kiện để tham gia các hoạt động của Ngày Sức khoẻ toàn dân như Giải đi bộ “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”, khám chữa bệnh, tư vấn dinh dưỡng… của các y bác sĩ đến từ các bệnh viện như Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện 19.8… với các loại xe siêu âm di động, máy móc hiện đại.

Cùng với việc khám bệnh, người dân sẽ được tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng hỗ trợ theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Theo ngành y tế, kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân, đặc biệt với nhóm yếu thế. Việc tầm soát sớm giúp phát hiện bệnh ngay từ cộng đồng, giảm nguy cơ biến chứng và chi phí điều trị.

Hoạt động cũng nhận được sự đồng thuận cao của người dân, góp phần khẳng định vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.