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Kho tri thức

Phát hiện loài 'rồng' mới ở Thái Lan, đặt tên theo Syrax

Loài thằn lằn sừng núi mới ở Thái Lan được đặt tên Acanthosaura syrax, lấy cảm hứng từ rồng Syrax trong House of the Dragon.

Hà Vy

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài thằn lằn sừng núi mới tại những khu rừng trên cao ở miền tây Thái Lan. Loài này được đặt tên khoa học là Acanthosaura syrax, lấy cảm hứng từ Syrax, con rồng của nữ hoàng Rhaenyra Targaryen trong loạt phim House of the Dragon.

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Hai cá thể Acanthosaura syrax trưởng thành đậu trên cành cây. Đây là loài thằn lằn sừng núi mới được phát hiện tại Thái Lan.

A. syrax thuộc nhóm thằn lằn sừng núi, nổi bật với những hàng gai chạy dọc cổ và lưng. Các nhà nghiên cứu phát hiện chúng trong những khu rừng ở Vườn quốc gia Mae Wong, thuộc các tỉnh Tak và Kamphaeng Phet, ở độ cao hơn 1.300 m. Cho đến nay, loài này dường như chỉ được tìm thấy tại khu vực này, nâng tổng số loài thuộc chi Acanthosaura lên 23.

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Sinh cảnh của Acanthosaura syrax tại Vườn quốc gia Mae Wong, tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan, nơi loài này được phát hiện ở độ cao trên 1.300 m.

Tên gọi Syrax không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Trong House of the Dragon, Syrax nổi bật với màu vàng, kích thước khá nhỏ so với nhiều con rồng khác và khả năng đẻ nhiều trứng. Những đặc điểm này cũng được các nhà khoa học nhận thấy ở loài thằn lằn mới: cơ thể có màu vàng xanh, kích thước thuộc nhóm nhỏ nhất trong chi và con cái có thể đẻ số lượng trứng khá lớn so với kích thước cơ thể.

Về ngoại hình, A. syrax có một số đặc điểm khác biệt với các loài họ hàng. Các vảy gai ở cổ và lưng của nó nhỏ nhất từng được ghi nhận trong chi Acanthosaura, trong khi cơ thể cũng tương đối nhỏ. Loài này không có mảng đen quanh mắt như một số loài gần họ hàng mà thay vào đó sở hữu một dải màu sẫm đặc trưng quanh cổ.

Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng phân tích DNA để kiểm tra danh tính của loài mới. Kết quả từ hai đoạn gene cho thấy A. syrax có sự khác biệt về mặt di truyền so với loài gần nhất là A. lepidogaster cũng như những loài Acanthosaura đã được biết đến.

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Các mẫu vật của Acanthosaura syrax được sử dụng trong nghiên cứu, cho thấy đặc điểm hình thái của loài mới.

Tuy nhiên, môi trường sống đặc biệt cũng khiến loài thằn lằn này dễ bị tổn thương. A. syrax dường như chỉ sinh sống trong một dải rừng núi ở độ cao lớn, nơi địa hình hiểm trở khiến các quần thể bị chia tách tự nhiên. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc bảo vệ những khu rừng trên cao ở Mae Wong là cần thiết để duy trì môi trường sống của loài mới.

Nhóm nghiên cứu hy vọng A. syrax có thể trở thành một loài biểu tượng cho công tác bảo tồn khu vực này, cùng với nhiều động vật quý hiếm khác như rùa núi rừng châu Á, rùa lá Oldham và hổ Đông Dương.

Tổng hợp (Pensoft, Popular Science)
#loài mới #Thái Lan #Acanthosaura syrax #rồng Syrax #bảo tồn #động vật quý hiếm

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Bạch tuộc con dùng xúc tu 'tát' cá để bảo vệ mình

Khi gặp cá có tính chiếm lãnh thổ, bạch tuộc Brazil có thể đổi màu, giơ xúc tu và tung những cú “tát” để đáp trả.

Dưới làn nước nông ngoài khơi Brazil, rất nhiều những cuộc đối đầu kỳ lạ diễn ra giữa các loài động vật biển. Một bên là những con cá đang cố bảo vệ lãnh thổ, bên kia là bạch tuộc con với 8 xúc tu. Khi bị cá áp sát hoặc tấn công, bạch tuộc có thể bất ngờ vung xúc tu và “tát” thẳng vào đối thủ.

Nhưng các nhà khoa học phát hiện những cú tát này không phải hành động tấn công bừa bãi. Bạch tuộc dường như biết điều chỉnh cách phản ứng tùy vào loài cá mà chúng gặp.

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Một con bạch tuộc rạn san hô Brazil đang quan sát một con cá ở gần. (Ảnh: Michaella Andrade)

Nhóm nghiên cứu đã ghi lại 101 cuộc chạm trán giữa 38 con bạch tuộc rạn san hô Brazil (Octopus insularis) còn non và 10 loài cá rạn san hô ở vùng nước nông ven bờ đông bắc Brazil cùng một số đảo ngoài khơi. Khi gặp những loài cá có tính chiếm lãnh thổ, chẳng hạn cá thia, cuộc chạm trán thường diễn ra rất nhanh và căng thẳng. Những con cá này có thể lao tới, đâm hoặc quét về phía bạch tuộc để xua đuổi chúng.

Bạch tuộc khi đó thường phản ứng bằng cách giật mình, thay đổi tư thế và đặc biệt là vung một xúc tu về phía cá. Những cú “tát” này dường như là cách chúng đáp trả khi bị cá gây hấn.

Trái lại, khi gặp những loài cá không có tính bảo vệ lãnh thổ như cá đuôi gai xanh, bạch tuộc thường không phản ứng quyết liệt. Những con cá này thường chỉ đi theo hoặc bơi vòng quanh bạch tuộc trong lúc nó kiếm ăn. Thay vì lao vào đánh nhau, bạch tuộc tiếp tục tìm kiếm thức ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Theo các nhà nghiên cứu, điều đó cho thấy bạch tuộc không chỉ đơn giản phản ứng theo bản năng khi có cá xuất hiện. Chúng dường như có thể phân biệt tình huống và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Một phát hiện khác còn khiến hành vi này trở nên thú vị hơn. Khi đối đầu với cá có tính lãnh thổ, một số con bạch tuộc thay đổi hoa văn trên cơ thể, tạo thành kiểu màu mà nhóm nghiên cứu gọi là “half-blotch”.

Trong trạng thái này, những đốm trắng tròn xuất hiện ở phần cơ thể hướng về phía con cá. Các nhà nghiên cứu nhận thấy cá dường như có xu hướng lùi lại sau khi bạch tuộc thể hiện kiểu hoa văn đặc biệt này.

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Một con bạch tuộc rạn san hô Brazil non ẩn mình giữa những rạn san hô. (Ảnh: Michaella Andrade)

Họ cho rằng hoa văn có thể đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo, nhưng hiện chưa thể khẳng định bạch tuộc chủ động tạo ra nó để gửi thông điệp cho cá hay đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị đe dọa.

Các nhà nghiên cứu còn nhận thấy mỗi con bạch tuộc dường như có một “tính cách” riêng. Một số con khá nhút nhát, trong khi những con khác phản ứng mạnh hơn khi gặp các loài vật xung quanh. Hiện nhóm nghiên cứu chưa biết những khác biệt này có liên quan đến tuổi, giới tính hay có duy trì ổn định theo thời gian hay không.

Điều thú vị là khi nhóm nghiên cứu quay phim bạch tuộc trong môi trường tự nhiên, chúng thường tỏ ra tò mò với máy quay, thậm chí vươn xúc tu chạm vào thiết bị. Một con còn lấy trộm quả chì dùng cho việc lặn của các nhà nghiên cứu rồi mang thẳng vào hang.

Các nhà khoa học cho rằng những quan sát mới giúp cho thấy hành vi của bạch tuộc phức tạp hơn chúng ta vẫn tưởng.

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