Phát hiện loài 'rồng' mới ở Thái Lan, đặt tên theo Syrax

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài thằn lằn sừng núi mới tại những khu rừng trên cao ở miền tây Thái Lan. Loài này được đặt tên khoa học là Acanthosaura syrax, lấy cảm hứng từ Syrax, con rồng của nữ hoàng Rhaenyra Targaryen trong loạt phim House of the Dragon.

Hai cá thể Acanthosaura syrax trưởng thành đậu trên cành cây. Đây là loài thằn lằn sừng núi mới được phát hiện tại Thái Lan.

A. syrax thuộc nhóm thằn lằn sừng núi, nổi bật với những hàng gai chạy dọc cổ và lưng. Các nhà nghiên cứu phát hiện chúng trong những khu rừng ở Vườn quốc gia Mae Wong, thuộc các tỉnh Tak và Kamphaeng Phet, ở độ cao hơn 1.300 m. Cho đến nay, loài này dường như chỉ được tìm thấy tại khu vực này, nâng tổng số loài thuộc chi Acanthosaura lên 23.

Sinh cảnh của Acanthosaura syrax tại Vườn quốc gia Mae Wong, tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan, nơi loài này được phát hiện ở độ cao trên 1.300 m.

Tên gọi Syrax không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Trong House of the Dragon, Syrax nổi bật với màu vàng, kích thước khá nhỏ so với nhiều con rồng khác và khả năng đẻ nhiều trứng. Những đặc điểm này cũng được các nhà khoa học nhận thấy ở loài thằn lằn mới: cơ thể có màu vàng xanh, kích thước thuộc nhóm nhỏ nhất trong chi và con cái có thể đẻ số lượng trứng khá lớn so với kích thước cơ thể.

Về ngoại hình, A. syrax có một số đặc điểm khác biệt với các loài họ hàng. Các vảy gai ở cổ và lưng của nó nhỏ nhất từng được ghi nhận trong chi Acanthosaura, trong khi cơ thể cũng tương đối nhỏ. Loài này không có mảng đen quanh mắt như một số loài gần họ hàng mà thay vào đó sở hữu một dải màu sẫm đặc trưng quanh cổ.

Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng phân tích DNA để kiểm tra danh tính của loài mới. Kết quả từ hai đoạn gene cho thấy A. syrax có sự khác biệt về mặt di truyền so với loài gần nhất là A. lepidogaster cũng như những loài Acanthosaura đã được biết đến.

Các mẫu vật của Acanthosaura syrax được sử dụng trong nghiên cứu, cho thấy đặc điểm hình thái của loài mới.

Tuy nhiên, môi trường sống đặc biệt cũng khiến loài thằn lằn này dễ bị tổn thương. A. syrax dường như chỉ sinh sống trong một dải rừng núi ở độ cao lớn, nơi địa hình hiểm trở khiến các quần thể bị chia tách tự nhiên. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc bảo vệ những khu rừng trên cao ở Mae Wong là cần thiết để duy trì môi trường sống của loài mới.

Nhóm nghiên cứu hy vọng A. syrax có thể trở thành một loài biểu tượng cho công tác bảo tồn khu vực này, cùng với nhiều động vật quý hiếm khác như rùa núi rừng châu Á, rùa lá Oldham và hổ Đông Dương.