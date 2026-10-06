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Kho tri thức

Loài cây trông như chiếc gối màu xanh sống ở nơi cao gần 6.000 m

Ở những nơi tưởng như chỉ có đá, băng và gió lạnh, một “chiếc đệm xanh” nhỏ bé vẫn sống qua những mùa đông khắc nghiệt nhất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nếu có cuộc thi về những loài thực vật trông “không giống thực vật”, Thylacospermum caespitosum chắc chắn là một ứng viên đáng chú ý. Loài cây thuộc họ Cẩm chướng (Caryophyllaceae) này phân bố từ Trung Á qua Himalaya đến miền Tây và miền Trung Trung Quốc, chủ yếu ở các vùng núi cao.

Ảnh: ekolist

Điểm đặc biệt nhất của nó là kiểu sinh trưởng dạng đệm. Thay vì vươn cao, cây ép sát xuống mặt đất và tạo thành những khối tròn hoặc gần hình bán cầu, đôi khi trông giống một ụ rêu khổng lồ, một chiếc gối xanh hay thậm chí một “bộ não” phủ đầy lá. Các mô tả thực vật học ghi nhận những đệm cây có đường kính khoảng 30–50 cm, trong khi thân chỉ cao khoảng 2–6 cm.

Nhưng hình dáng kỳ lạ ấy không phải để trang trí. Ở vùng núi cao, thấp bé lại là một lợi thế sinh tồn. Khối đệm dày và compact giúp giảm diện tích bề mặt tiếp xúc với gió lạnh và khô, đồng thời hình cầu tương đối tối ưu hóa tỷ lệ giữa thể tích và diện tích bề mặt, góp phần hạn chế mất nước. Đây là một trong những lý do dạng sống “cây đệm” đã tiến hóa độc lập ở nhiều nhóm thực vật vùng núi cao.

Ảnh: plantarium

Thylacospermum caespitosum đặc biệt đáng nể bởi nó có thể sống ở độ cao cực lớn. Tại Ladakh, các quần thể được nghiên cứu trong khoảng 4.500–5.900 m, nơi khí hậu lạnh, khô và đất nghèo dinh dưỡng. Một số nghiên cứu mô tả nó là cây lâu năm, có rễ cọc sâu và tạo thành những khối đệm rất chắc.

Ở độ cao gần 6.000 m, sự sống không hề dễ dàng. Nhiều nơi thuộc vùng phân bố của loài có lượng mưa dưới 100 mm mỗi năm. Vì thế, Thylacospermum caespitosum không chỉ phải chịu rét mà còn phải đối phó với hạn hán, bức xạ mạnh, đất nghèo và mùa sinh trưởng cực ngắn.

Ảnh: plantarium

Nó còn cho thấy một nghịch lý thú vị của sinh thái học. Cây đệm thường được xem như những “ốc đảo” giúp các loài khác tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Nhưng nghiên cứu tại Himalaya cho thấy Thylacospermum caespitosum đôi khi không giúp đỡ mà còn cạnh tranh với những cây sống bên cạnh, bởi chính bản thân nó đã phải tranh giành nguồn nước và chất dinh dưỡng khan hiếm.

Giữa khung cảnh đá xám, tuyết trắng của Himalaya, những khối xanh nhỏ bé ấy nhắc chúng ta rằng trong thế giới thực vật, sống sót đôi khi không cần phải vươn lên cao - mà là biết cách ôm sát lấy mặt đất.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Thylacospermum caespitosum #Thực vật núi cao #Sinh thái học #Thực vật đệm #Hệ sinh thái Himalaya

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