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Kho tri thức

Bí ẩn cuối cùng của Hitler: Thi thể biến mất và những giả thuyết ly kỳ

Sau khi Berlin sụp đổ, tin đồn về Hitler sống sót lan khắp thế giới, tạo nên một trong những huyền thoại lịch sử dai dẳng nhất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Cuối tháng 4/1945, Hồng quân đã tiến vào trung tâm Berlin. Ngày 30/4, Adolf Hitler tự sát trong Führerbunker dưới Phủ Thủ tướng Đức; Eva Braun cũng tự sát cùng ngày. Theo các lời khai của những người có mặt trong hầm ngầm, thi thể hai người sau đó được đưa ra ngoài và thiêu.

Ảnh: terra.com

Thế nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Tháng 6/1945, Liên Xô bất ngờ tuyên bố rằng họ chưa tìm thấy thi thể Hitler và có khả năng ông vẫn còn sống. Chính thông tin này đã tạo ra một làn sóng “nhìn thấy Hitler” trên khắp châu Âu. Tình báo Đồng minh phải thẩm vấn những người từng ở trong hầm để xác định chuyện gì thực sự xảy ra. Nhà sử học Anh Hugh Trevor-Roper sau đó dựa vào các lời khai này để xây dựng lại những ngày cuối cùng của Hitler và bác bỏ khả năng ông trốn thoát.

Từ đó xuất hiện hàng loạt giả thuyết. Phổ biến nhất là Hitler trốn sang Argentina, nơi nhiều cựu quan chức Đức Quốc xã thực sự đã tìm được nơi ẩn náu sau chiến tranh. Một số phiên bản cho rằng ông đi qua Tây Ban Nha rồi tới Nam Mỹ, sống dưới một cái tên giả cho đến tuổi già. Những câu chuyện khác thậm chí đưa Hitler tới Brazil, Paraguay hoặc một căn cứ bí mật ở Nam Cực.

Ảnh: life

Một giả thuyết khác hấp dẫn hơn về mặt chính trị cho rằng Liên Xô biết Hitler đã chết nhưng cố tình che giấu sự thật. Stalin có lý do để làm như vậy: việc khiến phương Tây lo sợ Hitler có thể sống sót phù hợp với bối cảnh tuyên truyền và đối đầu đang hình thành sau chiến tranh. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Hitler thực sự trốn thoát.

Vấn đề quan trọng nhất nằm ở dấu tích nha khoa. Các cuộc điều tra sau chiến tranh đã sử dụng hồ sơ răng và lời khai của nha sĩ, trợ lý nha khoa để nhận dạng phần hàm và răng được cho là của Hitler. Đó là bằng chứng vật chất quan trọng, bên cạnh lời khai của những người trong bunker. MI5 ghi nhận rằng các cuộc thẩm vấn sau chiến tranh đã được tiến hành chính xác nhằm xác định chắc chắn số phận của Hitler.

Ảnh: ebaumsworld

Vì vậy, trong giới sử học nghiêm túc, không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Hitler sống sau tháng 4/1945. Điều còn gây tò mò không phải là khả năng ông đã trốn thoát, mà là tại sao câu chuyện ấy lại có sức sống lâu đến vậy.

Có lẽ bởi Hitler không biến mất trong một trận chiến cuối cùng. Ông tự sát trong một căn hầm khi đế chế do mình tạo ra đang sụp đổ, rồi thi thể bị thiêu và những thông tin ban đầu về cái chết của ông bị làm cho mơ hồ. Khoảng trống thông tin ấy đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho huyền thoại.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Hitler #Thi thể Hitler #Chiến tranh thế giới thứ hai #Huyền thoại lịch sử #Giả thuyết trốn thoát

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