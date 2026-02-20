Hà Nội

Nếu khủng long không tuyệt chủng, thế giới sẽ ra sao?

Giải mã

Giả sử thảm họa tuyệt chủng không xảy ra, Trái Đất ngày nay có thể mang diện mạo hoàn toàn khác với lịch sử chúng ta biết.

Khủng long vẫn là bá chủ sinh thái. Nếu không bị xóa sổ, khủng long có khả năng tiếp tục thống trị các chuỗi thức ăn, chiếm giữ vai trò đỉnh cao trong hầu hết hệ sinh thái trên cạn. Ảnh: Pinterest.
Động vật có vú khó phát triển mạnh. Sự tồn tại của khủng long ăn thịt cỡ lớn sẽ kìm hãm quá trình tiến hóa của động vật có vú, khiến chúng khó đạt kích thước và sự đa dạng như ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Con người có thể không xuất hiện. Nếu động vật có vú không bùng nổ sau kỷ Phấn Trắng, nhánh linh trưởng khó có cơ hội tiến hóa, đồng nghĩa loài người có thể chưa từng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Khủng long thông minh hơn theo thời gian. Một số giả thuyết cho rằng các loài khủng long ăn thịt nhỏ, như Troodon, có thể tiến hóa trí tuệ cao hơn nếu có thêm hàng chục triệu năm phát triển. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái Trái Đất hoàn toàn khác biệt. Thực vật, khí hậu và cảnh quan có thể bị chi phối bởi tập tính ăn uống và di cư của khủng long, tạo nên những môi trường xa lạ với con người hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Chim có thể chỉ là nhánh phụ. Vì chim là hậu duệ trực tiếp của khủng long, sự tồn tại lâu dài của tổ tiên có thể khiến chim không trở thành nhóm động vật phổ biến như hiện nay. Ảnh: Pinterest.
Văn minh công nghệ khó hình thành. Ngay cả khi con người xuất hiện, việc chung sống với các loài khủng long khổng lồ và nguy hiểm có thể cản trở nông nghiệp, đô thị và công nghệ phát triển. Ảnh: Pinterest.
Trái Đất mang diện mạo “tiền sử kéo dài”. Thế giới không tuyệt chủng khủng long có thể là sự pha trộn kỳ lạ giữa rừng rậm cổ đại, sinh vật khổng lồ và những chuỗi tiến hóa hoàn toàn khác lịch sử thực tế. Ảnh: Pinterest.
#Hậu quả không tuyệt chủng của khủng long #Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học #Tiến hóa động vật có vú #Hình dạng của Trái Đất cổ đại #Sự phát triển của loài người #Vai trò của chim trong hệ sinh thái

