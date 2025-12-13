Hà Nội

Phát hiện bằng chứng mới về xưởng dệt cổ 3.600 năm

Kho tri thức

Phát hiện bằng chứng mới về xưởng dệt cổ 3.600 năm

Các nhà khảo cổ phát hiện vật thể cháy rụi, hài cốt và mẫu vải đa dạng, cho thấy khu vực từng là xưởng dệt gia đình cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong một cuộc khai quật khảo cổ tại gò Beycesultan ở quận Çivril thuộc Denizli, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Ege bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Ege.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là các mảnh vải dệt và vật nặng dùng cho khung dệt. Ảnh: @Đại học Ege.
Những hiện vật này ước tính có niên đại khoảng 3.600 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Ege.
Các chuyên gia đến từ Đại học Ege cho biết, họ tin rằng một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra trong khu vực này, nơi có lịch sử định cư lâu đời, và nói thêm: "Tất cả đồ đạc cần dùng đều bị bỏ lại và bị thiêu rụi”. Ảnh: @Đại học Ege.
Nhóm còn tìm thấy 7-8 bộ hài cốt chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Ảnh: @Đại học Ege.
Họ còn khai quật được một chiếc lược dệt, một con dao dệt, các vật nặng và các mảnh vải bị cháy, thậm chí cả một số mẫu vải với các kiểu dệt khác nhau. Ảnh: @Đại học Ege.
Tất cả những bằng chứng trên cho thấy khu vực này từng là một xưởng dệt may cổ dạng quy mô gia đình. Ảnh: @Đại học Ege.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
