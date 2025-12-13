Hà Nội

Vết đen mặt trời có thể gây ra thảm họa gì cho Trái đất?

Giải mã

Vết đen mặt trời có thể gây ra thảm họa gì cho Trái đất?

Một cụm vết đen mặt trời khổng lồ, tên gọi AR 4294-4296, khiến các nhà thiên lo ngại vì có thể gây ra thảm họa tồi tệ cho Trái đất trong tương lai.

Tâm Anh (TH)
Các nhà thiên văn cho hay mới phát hiện một cụm vết đen mặt trời khổng lồ, được gọi là AR 4294-4296. Cụm vết đen mặt trời này xuất hiện ở phần Mặt trời đối diện Trái đất nhưng hiện chiếu thẳng vào hành tinh xanh. Ảnh: NASA.
Kích thước tổng hợp của AR 4294-4296 tương đương vết đen đã khai sinh bão mặt trời mạnh nhất từng được con người ghi nhận trong lịch sử là sự kiện Carrington năm 1859. Ảnh: NASA.
AR 4294-4296 là cụm vết đen kết hợp từ 2 nhóm khác nhau bao gồm: AR 4294 và AR 4296. Lần đầu cụm vết đen AR 4294-4296 được giới thiên văn phát hiện là vào ngày 28/11 là nhờ robot tự hành Perseverance của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) trên sao Hỏa. Ảnh: Langkawi National Observatory, MYSA/MOSTI.
Theo các nhà nghiên cứu, vết đen mặt trời có khả năng phóng thích các đợt bùng phát bức xạ mạnh, hay còn gọi là lóa mặt trời. Ảnh: NASA/SDO/AIA/HMI/Goddard Space Flight Center.
Những sự kiện bùng nổ này có thể đánh sập tạm thời sóng vô tuyến trên địa cầu và tạo ra các vụ phun trào vành nhật hoa (CME) về hướng Trái đất. Ảnh: NASA/SDO/Goddard Space Flight Center.
Khi dội xuống Trái đất, CME có thể gây ra bão địa từ, làm ảnh hưởng cho các thiết bị điện tử và tạo nên cực quang rực rỡ vào ban đêm. Ảnh: NASA/GSFC/SOHO/ESA.
Sự kiện Carrington xảy ra năm 1859 đã phóng thích lóa mặt trời với cường độ ước tính X45. Cho đến nay, đây vẫn là siêu bão mặt trời mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Sự kiện này mạnh gấp 7 lần bão mặt trời mạnh nhất 10 năm vừa qua, ở cấp X7 vào tháng 10/2024. Ảnh: NASA.
Nếu một vụ nổ tương tự xảy ra ngày nay, bức xạ ập đến có thể phá hủy gần như toàn bộ hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất và gây ra tổn thất nghiêm trọng cho lưới điện, với tổng thiệt hại ước tính có thể hơn 1.000 tỷ USD. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
