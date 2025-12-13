Hà Nội

Những biểu tượng Noel từng tồn tại nhưng bị lãng quên

Kho tri thức

Những biểu tượng Noel từng tồn tại nhưng bị lãng quên

Từng có những biểu tượng Giáng sinh độc đáo gắn với tín ngưỡng và tập quán địa phương, nhưng theo thời gian chúng dần mờ nhạt và bị lãng.

T.B (tổng hợp)
Krampus – sinh vật Noel răn đe trẻ hư của Trung Âu. Nhân vật nửa quỷ nửa thú từng xuất hiện trong lễ hội đầu đông để phạt trẻ nghịch ngợm, đối lập hoàn toàn với hình ảnh hiền hậu của ông già Noel. Ảnh: Pinterest.
Yule Goat – con dê mùa đông của Bắc Âu. Ban đầu liên quan đến nghi lễ thờ thần Thor, Yule Goat từng là biểu tượng chính của lễ Yule trước khi bị Santa Claus “soán ngôi”. Ảnh: Pinterest.
La Befana – bà lão phát quà trong văn hóa Ý. Befana cưỡi chổi mang quà cho trẻ em vào đêm 5/1, từng là nhân vật trung tâm mùa lễ trước khi Giáng sinh quốc tế hóa mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Julbock – linh vật làm từ rơm rạ trong mùa đông Scandinavia. Từng được dùng trong nghi lễ và tặng nhau như bùa may mắn, nhưng nay Julbock chỉ còn tồn tại hạn chế trong trang trí truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Christkind – thiên thần trẻ em từng thay Santa Claus. Được nhà thần học Martin Luther đề xuất để thay thế Thánh Nicholas - ông già Noel, Christkind từng là người “phát quà” chính vào mùa Giáng sinh ở nhiều vùng châu Âu, nhưng thời nay không còn được nhiều người biết đến. Ảnh: Pinterest.
Wassailing – truyền thống chúc tụng mang tính nông nghiệp. Tập tục hát chúc mừng và tưới rượu cho cây táo để cầu mùa màng từng rất quan trọng trong thế kỷ Trung cổ Anh, nhưng ngày nay hầu như đã thất truyền. Ảnh: Pinterest.
Straw Boys – nhóm người hóa trang rong chơi dịp Noel ở Ireland. Người tham gia đội mũ rơm, gõ cửa từng nhà để hát hoặc múa, nhưng truyền thống này ngày nay chỉ còn xuất hiện lẻ tẻ trong vài cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Biểu tượng Giáng sinh truyền thống #Những nhân vật lãng quên trong lễ hội Noel #Biểu tượng đặc trưng của các nền văn hóa châu Âu #Các phong tục lễ hội mất dần trong thời hiện đại #Truyền thống chúc tụng và trang trí mùa đông

