Google Photos chuyển mình với 5 tính năng chỉnh sửa video

Google Photos lột xác thành 'phòng dựng phim' chuyên nghiệp, không cần cài thêm ứng dụng ngoài có thể xem là động thái cạnh tranh với CapCut.

Tuệ Minh
Không chịu ngồi yên nhìn TikTok và Instagram Reels chiếm lĩnh thị trường, Google vừa thực hiện một cuộc đại tu lớn cho Google Photos, biến nó từ một kho lưu trữ đơn thuần thành công cụ sáng tạo nội dung mạnh mẽ.
Trong bản cập nhật mới nhất vừa được công bố, Google Photos đã bổ sung hàng loạt công cụ chỉnh sửa video được đánh giá là 'học hỏi' trực tiếp từ đối thủ CapCut.
Động thái này hứa hẹn giúp người dùng tạo ra các video ngắn (short-form) bắt mắt ngay trên ứng dụng mặc định mà không cần tải thêm phần mềm bên thứ ba. Dưới đây là 5 nâng cấp đáng giá nhất vừa cập bến Google Photos.
1. Tính năng mẫu video (Templates): Đây là vũ khí chủ lực của Google để thu hút những người dùng không rành về kỹ thuật dựng phim. Người dùng chỉ cần chọn các clip/ảnh mong muốn, Google Photos sẽ tự động áp dụng các mẫu có sẵn (gồm âm thanh, hiệu ứng chuyển cảnh, văn bản) được đồng bộ hóa theo nhịp điệu (beat). Với tính năng này, một video highlight có thể ra đời chỉ trong một phút. Tuy nhiên, hiện các Template mới chỉ đang độc quyền trên Android.
2. Dòng thời gian vạn năng (Universal Timeline): Google đã thiết kế lại hoàn toàn giao diện chỉnh sửa. Thay vì các thanh trượt đơn giản trước đây, giờ đây người dùng có một dòng thời gian (Timeline) chuyên nghiệp tương tự như CapCut hay Premiere Rush. Tính năng này cho phép bạn nhìn tổng quan toàn bộ dự án, dễ dàng cắt ngắn, kéo thả để thay đổi vị trí các clip một cách trực quan và chính xác.
3. Tìm kiếm và chèn nhạc thông minh: Một video hay không thể thiếu âm thanh. Google Photos giờ đây cho phép bạn tìm kiếm nhạc trực tiếp trong thư viện khổng lồ của họ để chọn ra giai điệu phù hợp nhất với tâm trạng của video, thay vì chỉ được chọn vài bài nhạc mặc định như trước.
4. Công cụ chèn văn bản đa dạng: Để cạnh tranh với các Stories trên Instagram, Google cung cấp bộ công cụ chèn chữ với nhiều font, màu sắc và hình nền bắt mắt. Bạn có thể chèn text phủ lên video highlight hoặc từng clip riêng lẻ để tạo điểm nhấn.
5. Google Photos đã là trình chỉnh sửa mặc định trên Android: Google tham vọng biến Google Photos thành trình chỉnh sửa video 'go-to' (mặc định) trên hệ điều hành Android. Khi bạn mở bất kỳ video nào và bấm 'Edit', giao diện mới với đầy đủ công cụ cắt ghép, chèn chữ, thêm nhạc sẽ hiện ra ngay lập tức.
Hiện tại, hầu hết tính năng này đang được triển khai rộng rãi cho người dùng Android và một phần cho người dùng iOS (trừ tính năng Templates). Nếu chưa thấy bản cập nhật, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi trong vài ngày tới để trải nghiệm bộ công cụ sáng tạo mới mẻ này.
