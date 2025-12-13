Google Photos chuyển mình với 5 tính năng chỉnh sửa video

Google Photos lột xác thành 'phòng dựng phim' chuyên nghiệp, không cần cài thêm ứng dụng ngoài có thể xem là động thái cạnh tranh với CapCut.
Ngoài cụm cảm biến LIDAR trên nóc và các công nghệ tự lái thế hệ tiếp theo, mẫu xe thử nghiệm là Mercedes S-Class facelift mới dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.
Tựa game hành động Let It Die: Inferno bị chỉ trích dữ dội vì lạm dụng AI, lượng người chơi giảm mạnh.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán gặp vận may lớn, mọi việc trôi chảy, cơ hội tự tìm đến. Đường công danh, tài vận của họ đều có tin vui.
Từ thủy tiên đến thiên điểu, những loại cây dễ chăm sóc này không chỉ tạo độ ẩm tự nhiên mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.
Mùa đông dễ gây đầy bụng và khiến gan hoạt động nhiều hơn. Bổ sung các loại rau cải quen thuộc giúp tiêu hóa nhẹ nhàng, giữ cơ thể khỏe khoắn.
Từng có những biểu tượng Giáng sinh độc đáo gắn với tín ngưỡng và tập quán địa phương, nhưng theo thời gian chúng dần mờ nhạt và bị lãng.
Một cụm vết đen mặt trời khổng lồ, tên gọi AR 4294-4296, khiến các nhà thiên lo ngại vì có thể gây ra thảm họa tồi tệ cho Trái đất trong tương lai.
Mới đây, nữ TikToker đến từ Đà Nẵng là Lan Leii tiếp tục khiến cộng đồng mạng “ngã ngửa” vì một màn biến hình đầy bất ngờ.
Các nhà khảo cổ phát hiện vật thể cháy rụi, hài cốt và mẫu vải đa dạng, cho thấy khu vực từng là xưởng dệt gia đình cổ xưa.
Hoa hậu Khánh Vân khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt hình ảnh ngọt ngào trong bữa tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới.
Diễm Quỳnh nhanh chóng khiến hội anh em “đổ gục” chỉ sau vài khoảnh khắc xuất hiện trong các video liên quan đến bida.
Toyota vừa chính thức giới thiệu SUV thuần điện bZ4X tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines với giá từ 2,699 triệu PHP (tương đương 1,2 tỷ đồng).
Chỉ trong một đêm, hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp của hot girl có tên Xuan Xuan đã bị che phủ bởi nghi vấn cô từng xen vào chuyện tình cảm của bạn trai cũ.
Sự xuất hiện của phim và diễn viên AI gây tranh cãi dữ dội, liệu đây là bước ngoặt hay chỉ là xu hướng nhất thời?
Diệp Bảo Ngọc tạo dáng chụp ảnh với những cây cam trái sai lúc lỉu, vàng ươm. Bảo Ngọc thưởng thức cà phê dưới nắng nhẹ nhàng buổi sáng.
Chỉ với một đoạn clip chơi cầu lông, Quỳnh Alee lập tức khiến người xem “phát sốt”. Cô nàng diện bộ trang phục thể thao đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp miễn chê.
Khắp các cánh đồng ở thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất Quảng Ngãi, ánh điện rực sáng tạo một khung cảnh lung linh kỳ lạ.
Vườn quốc gia Bryce Canyon (Mỹ) nổi tiếng toàn cầu với các cấu trúc đá “hoodoo” độc đáo, tạo nên cảnh quan siêu thực không có ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.
Theo các chuyên gia, những cơn bão ngầm dưới đáy đại dương đang tấn công dữ dội và làm tan chảy mạnh mẽ các thềm băng của 2 sông băng ở Nam Cực.
Á hậu Nguyễn Trần Huyền My khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi cô chính thức nói lời chia tay “ngôi nhà thứ hai” sau 4 năm đồng hành.