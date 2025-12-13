[INFOGRAPHIC] Tiểu Vy thay đổi ra sao sau đăng quang?

Ngoài cụm cảm biến LIDAR trên nóc và các công nghệ tự lái thế hệ tiếp theo, mẫu xe thử nghiệm là Mercedes S-Class facelift mới dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.
Hoa hậu Khánh Vân khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt hình ảnh ngọt ngào trong bữa tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới.
Sau khi vào top 3 cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2006, ca sĩ Hà Anh Tuấn có nhiều concert và album nổi bật.
Diệp Bảo Ngọc tạo dáng chụp ảnh với những cây cam trái sai lúc lỉu, vàng ươm. Bảo Ngọc thưởng thức cà phê dưới nắng nhẹ nhàng buổi sáng.
Được đào tạo diễn xuất bài bản, nghệ sĩ Hoàng Hải có nhiều vai diễn ấn tượng. Ngoài sự nghiệp thăng hoa, anh còn có tổ ấm viên mãn trong nhiều năm qua.
Ở tuổi U70, bà Ngọc Hương – mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện trong đoạn clip khoe khả năng vũ đạo điêu luyện.
Nữ diễn viên Kiều Anh xuất hiện trẻ trung, thon gọn sau khi giảm 3 kg để hóa thân thành diễn viên múa trong phim Gia đình trái dấu.
Ngọc Thanh Tâm - Primmy Trương có ngoại hình cuốn hút, ăn mặc sành điệu. Mới đây, đôi bạn thân chụp ảnh kỷ niệm 17 năm chơi chung.
Sau khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân có nhiều thay đổi trong cuộc sống.
Hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải chia sẻ khoảnh khắc tình tứ trong hành trình tận hưởng những ngày cuối tại Thượng Hải và Ô Trấn, Trung Quốc.
Anna Blanco đến từ Venezuela giành vương miện Miss Charm 2025, Á hậu Mai Ngô dừng chân ở top 12 chung cuộc.
Minh Hằng vừa khiến không ít người "sốc visual" khi đăng ảnh "đảo ngói" hoàn toàn với chiếc mái thưa nhí nhảnh, cùng màu tóc nhuộm cam sáng rực rỡ.
Khoảnh khắc tình tứ giữa mỹ nhân này và Vũ Khắc Tiệp gây chú ý và nhận về nhiều bàn tán thời gian qua.
Hoa hậu Người Việt Hoàn Cầu 2012 – Julia Hồ (tên thật Hồ Thúy Anh) – tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi tung loạt ảnh mới với phong cách siêu gợi cảm.
Hương Tràm khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi tung loạt hình hậu trường MV mới bằng hình ảnh hoàn toàn trưởng thành, quyến rũ và sắc sảo.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Liz Kim Cương khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi diện outfit xuyên thấu đầy táo bạo nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, nữ tính.
Trước chung kết Miss Charm 2025, nhiều ứng viên sáng giá cho vương miện đã lộ diện.
Ca sĩ Jun Phạm khoe cơ bắp khi rửa bát. Diễn viên Thanh Hương với thiết kế bó sát pha xuyên thấu khi tham dự sự kiện.
Hôn nhân của Lam Trường với bà xã kém 17 tuổi tiếp tục khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự ấm áp, trọn vẹn và bình yên.
Hai ca sĩ LyLy - Anh Tú hợp tác trong âm nhạc đồng thời có mối quan hệ thân thiết ở đời thường.
Á hậu Mai Ngô được nhiều khán giả đặt kỳ vọng tiến sâu trong chung kết Miss Charm 2025 vào tối ngày 12/12.