Hot face sao Việt: Diệp Bảo Ngọc chụp ảnh dưới cây cam trái sai lúc lỉu

Giải trí

Hot face sao Việt: Diệp Bảo Ngọc chụp ảnh dưới cây cam trái sai lúc lỉu

Diệp Bảo Ngọc tạo dáng chụp ảnh với những cây cam trái sai lúc lỉu, vàng ươm. Bảo Ngọc thưởng thức cà phê dưới nắng nhẹ nhàng buổi sáng. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 13/12: Diễn viên Diệp Bảo Ngọc tạo dáng chụp ảnh với những cây cam trái sai lúc lỉu, vàng ươm. Ảnh: FB Diệp Bảo Ngọc
Hoa hậu Bảo Ngọc thưởng thức cà phê dưới nắng nhẹ nhàng buổi sáng. Ảnh: FB Lê Nguyễn Bảo Ngọc
NSND Trịnh Kim Chi ghi lại khoảnh khắc ở hậu trường phim. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi
Hoa hậu Khánh Vân và ông xã kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân
Nghệ sĩ Hồng Đào du lịch Hàn Quốc. Ảnh: FB Hồng Đào
Cầu thủ Đoàn Văn Hậu chúc mừng sinh nhật vợ - người đẹp Doãn Hải My. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu
Hoa hậu H'Hen Niê đẹp nền nã trong tà áo dài ở một sự kiện. Ảnh: FB H'Hen Niê
Gia đình Diễm Hương với 6 thành viên lần đầu chụp ảnh Giáng sinh ở Canada. Ảnh: FB Maria Diễm Hương
Diễn viên Nguyệt Hằng đăng ảnh hạnh phúc bên cháu ngoại. Ảnh: FB Nguyệt Hằng Cao
Ca sĩ Khởi My khoe ảnh cưới hiếm hoi ở Hàn Quốc với ông xã Kelvin Khánh. Ảnh: FB Trần Khởi My
