Hot face sao Việt: Diệp Bảo Ngọc chụp ảnh dưới cây cam trái sai lúc lỉu

Diệp Bảo Ngọc tạo dáng chụp ảnh với những cây cam trái sai lúc lỉu, vàng ươm. Bảo Ngọc thưởng thức cà phê dưới nắng nhẹ nhàng buổi sáng.
Chỉ với một đoạn clip chơi cầu lông, Quỳnh Alee lập tức khiến người xem “phát sốt”. Cô nàng diện bộ trang phục thể thao đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp miễn chê.
Khắp các cánh đồng ở thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất Quảng Ngãi, ánh điện rực sáng tạo một khung cảnh lung linh kỳ lạ.
Vườn quốc gia Bryce Canyon (Mỹ) nổi tiếng toàn cầu với các cấu trúc đá “hoodoo” độc đáo, tạo nên cảnh quan siêu thực không có ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.
Theo các chuyên gia, những cơn bão ngầm dưới đáy đại dương đang tấn công dữ dội và làm tan chảy mạnh mẽ các thềm băng của 2 sông băng ở Nam Cực.
Á hậu Nguyễn Trần Huyền My khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi cô chính thức nói lời chia tay “ngôi nhà thứ hai” sau 4 năm đồng hành.
Tàu ngầm không người lái XV Excalibur cỡ lớn dài 12 mét, được Bộ Quốc phòng Anh mô tả là tàu ngầm tự động lớn nhất từng được lực lượng này thử nghiệm.
Ở tuổi U60, diễn viên Tú Oanh sống vui tươi, tràn đầy sức sống khi tận hưởng sự bình yên trong khu vườn hàng nghìn mét vuông ven sông Hồng.
Ở tuổi U70, bà Ngọc Hương – mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi xuất hiện trong đoạn clip khoe khả năng vũ đạo điêu luyện.
Nữ diễn viên Kiều Anh xuất hiện trẻ trung, thon gọn sau khi giảm 3 kg để hóa thân thành diễn viên múa trong phim Gia đình trái dấu.
AirPods 4 liên tục bán chạy với hơn 20.000 đơn trên Shopee, trở thành tai nghe mặc định của người dùng Việt.
Quả đậu rồng giàu protein, chất xơ và khoáng chất, giúp duy trì sức khỏe xương, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường đề kháng.
BMW X5 thế hệ hiện tại đang dần đi đến cuối vòng đời, một bản dựng kỹ thuật số về X5 2027 vừa xuất hiện, hé lộ thiết kế táo bạo với đèn LED định vị hình chữ X.
Linh Ka thu hút mọi ánh nhìn với loạt ảnh mới, nhan sắc ngày càng hoàn thiện khiến fan không khỏi trầm trồ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ làm việc với tinh thần cầu toàn, tiết kiệm tiền để mua nhà...
Bức phù điêu và chữ viết bằng tiếng Aram trong nghĩa trang cổ, có thể là hình ảnh truyện tranh cổ xưa về đời sống và lễ hội.
Ngọc Thanh Tâm - Primmy Trương có ngoại hình cuốn hút, ăn mặc sành điệu. Mới đây, đôi bạn thân chụp ảnh kỷ niệm 17 năm chơi chung.
Kỹ sư radar Filippo Biondi tuyên bố đã có bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của một quần thể công trình ngầm khổng lồ nằm bên dưới khu phức hợp Giza, Ai Cập.
Vườn quốc gia (VQG) Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm thông qua bẫy ảnh như sóc lớn đen, cầy móc cua...
Hồ Thanh Sơn ở Hàng Châu nổi bật với mặt nước xanh phủ bèo và rừng thủy sinh, trở thành điểm sống ảo lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên.
Nằm ở độ cao hơn 1.000m, Đồn Đèn đang trở thành điểm săn mây hấp dẫn của Bắc Kạn, nơi du khách chiêm ngưỡng biển mây trắng xóa và kết hợp khám phá hồ Ba Bể.