Hot girl xinh đẹp vướng nghi án làm người thứ ba

Cộng đồng trẻ

Chỉ trong một đêm, hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp của hot girl có tên Xuan Xuan đã bị che phủ bởi nghi vấn cô từng xen vào chuyện tình cảm của bạn trai cũ.

Thiên Anh
Sở hữu ngoại hình sáng, đôi chân dài trứ danh và khả năng vũ đạo xuất sắc, Xuan Xuan vốn được người hâm mộ ưu ái gọi là nữ thần ballet.
Tuy nhiên, chỉ trong một đêm, hình ảnh thanh lịch, chuyên nghiệp của cô đã bị che phủ bởi nghi vấn cô từng xen vào chuyện tình cảm của bạn trai cũ.
Sự việc nổ ra khi tài khoản Instagram của nàng hot girl đột ngột chuyển sang chế độ riêng tư. Ảnh đại diện biến mất. Kho mục nổi bật trống trơn, cùng hàng loạt bài đăng bị ẩn đi
Người hâm mộ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Xuan Xuan tung một đoạn story với lời lẽ mang tính thừa nhận lỗi lầm, được cho là gửi đến bạn gái hiện tại của người yêu cũ.
Cụ thể, nàng hot girl thừa nhận không nên trả lời bạn trai cũ khi biết anh ấy đã có bạn gái, thậm chí còn để anh ta đến nhà và gặp mặt. Đồng thời Xuan Xuan cam kết sẽ không bao giờ gây rắc rối tương tự cho người yêu của bạn trai cũ nữa.
Đoạn tin lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Không ít người cho rằng hot girl này đã gián tiếp xác nhận mình là người thứ ba, trong khi những người hâm mộ trung thành thì tỏ ra bối rối, cố gắng tìm hiểu sự thật đằng sau vụ việc.
Chỉ vài giờ sau, Xuan Xuan tiếp tục đăng lời xin lỗi thứ hai, nhấn mạnh mong muốn được mọi người tha thứ. Thế nhưng, điều khiến công chúng bất bình lại nằm ở hành động tiếp theo của cô.
Dù vừa khóa tài khoản và gửi lời xin lỗi mang tính riêng tư, Xuan Xuan lại nhanh chóng mở lại chế độ công khai, tiếp tục đăng tải các nội dung liên quan đến công việc hot girl của mình.
Một số cư dân mạng cho rằng hành động này thiếu sự chân thành, giống như đang cố gắng dập lửa tạm thời rồi ngay sau đó quay lại hoạt động như không có gì xảy ra.
Xuan Xuan gia nhập đội cổ vũ vào cuối năm 2024 và nhanh chóng trở thành một trong những hot girl được quan tâm nhất nhờ khí chất dịu dàng, phong thái sân khấu tự tin và kỹ năng múa xuất sắc. Tuy nhiên, bê bối lần này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cô.
Thiên Anh
