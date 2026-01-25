Pháp và Bỉ hợp tác phát triển xe chiến đấu Jaguar mới trang bị pháo 105 mm

Pháp và Bỉ đang xem xét khả năng hợp tác phát triển một mẫu xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ mới, được trang bị pháo 105 mm, dựa trên nền tảng xe trinh sát – chiến đấu Jaguar 6x6 của Pháp.

Nếu được triển khai, dự án này có thể trở thành bước tiến quan trọng trong khuôn khổ hợp tác quân sự CaMo, đồng thời cung cấp cho quân đội hai nước một phương tiện hỏa lực trực xạ cơ động cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Theo báo cáo ngày 14/1 của tờ Les Echos (Pháp), các cuộc thảo luận đang diễn ra ở cả cấp chính phủ và công nghiệp quốc phòng nhằm đánh giá khả năng phát triển một biến thể Jaguar được trang bị hỏa lực mạnh hơn.

Xe trinh sát bọc thép EBRC Jaguar 6x6 của Pháp, được trang bị pháo CTA 40mm và tên lửa MMP, là xương sống trong quan hệ đối tác CaMo giữa Pháp và Bỉ. Ảnh: Army Recognition Group.

Ông Jean-Luc Maurange, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Bỉ John Cockerill, cho biết ý tưởng này được xem là một “bước tiến mang tính tiến hóa” trong năng lực tác chiến trên bộ của châu Âu.

Theo định hướng ban đầu, biến thể mới sẽ giữ nguyên những ưu điểm cốt lõi của Jaguar như khả năng cơ động cao, hệ thống cảm biến tích hợp và kiến trúc tác chiến số hóa, nhưng thay thế pháo 40 mm CTA hiện tại bằng pháo trực xạ cỡ 105 mm.

Mục tiêu là tăng đáng kể hỏa lực yểm trợ cho các đơn vị bọc thép hạng nhẹ, trong khi vẫn bảo đảm khả năng triển khai nhanh và linh hoạt chiến lược. Khái niệm này được cho là phù hợp với thực tiễn chiến trường gần đây, nơi các lực lượng cơ động nhẹ ngày càng phải đối mặt với các mục tiêu được bảo vệ tốt hơn trong môi trường đô thị và tác chiến bán quy ước.

Nếu được hiện thực hóa, sáng kiến này sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng lục quân Pháp và Bỉ, đồng thời mang lại cho NATO một phương tiện hỏa lực cơ động, có thể triển khai nhanh và đủ sức đối phó các mối đe dọa bọc giáp tầm trung.

Về mặt chiến lược, xe Jaguar gắn pháo 105 mm có thể lấp khoảng trống giữa các đơn vị trinh sát - kỵ binh hạng nhẹ và đội hình xe tăng chủ lực, đặc biệt phù hợp với các nhiệm vụ phản ứng nhanh hoặc tác chiến trong xung đột lai.

Dự án cũng phản ánh xu hướng chung của châu Âu trong việc ưu tiên các giải pháp quốc phòng nội khối, nhằm giảm phụ thuộc vào các nền tảng ngoài châu Âu. Việc tận dụng năng lực công nghiệp, huấn luyện và hậu cần chung trong khuôn khổ CaMo có thể giúp rút ngắn thời gian phát triển, giảm chi phí và bảo đảm khả năng sẵn sàng tác chiến lâu dài.