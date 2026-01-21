NATO trang bị hệ thống bảo vệ Trophy cho xe tăng Leopard 2A8

EuroTrophy GmbH đã ký hợp đồng trị giá 330 triệu euro với KNDS Deutschland để cung cấp Hệ thống Bảo vệ Chủ động Trophy (Active Protection System - APS) cho các xe tăng Leopard 2A8 của bốn quốc gia NATO châu Âu gồm Lithuania, Hà Lan, CH Séc và Croatia.

Thỏa thuận được công bố ngày 19/1/2026 tại Frankfurt am Main, diễn ra trong bối cảnh các quân đội châu Âu đang tái cấu trúc lực lượng thiết giáp hạng nặng nhằm đối phó với môi trường chiến trường ngày càng bị chi phối bởi tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM), đạn tấn công từ trên cao và UAV vũ trang.

Việc lựa chọn Trophy làm cấu hình bảo vệ tiêu chuẩn cho Leopard 2A8 của bốn quốc gia này cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tư duy tác chiến của NATO.

Leopard 2A8 trang bị Trophy APS cho thấy sự hình thành một “chuẩn thiết giáp hạng nặng” mới của châu Âu.

Hợp đồng EuroTrophy - KNDS không chỉ bao gồm các bộ Trophy APS mà còn đi kèm phụ tùng, huấn luyện, trang thiết bị hậu cần và các gói bảo đảm kỹ thuật trọn vòng đời.

Gói mua sắm đa quốc gia này phù hợp với khuôn khổ hợp tác Leopard 2A8 do Đức điều phối, theo đó các nước tham gia mua xe tăng mới hoặc gia nhập các lô sản xuất chung do KNDS dẫn dắt. Việc tích hợp Trophy ngay từ nhà máy giúp Leopard 2A8 trở thành một nền tảng “sẵn sàng chiến đấu”, không cần cải tiến bổ sung phức tạp khi biên chế.

Trọng tâm của hợp đồng là Trophy - hệ thống bảo vệ chủ động “hard-kill” do Rafael (Israel) phát triển và hiện được EuroTrophy sản xuất, tích hợp tại châu Âu cho các khách hàng NATO. Trophy sử dụng bốn anten radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) dạng phẳng, cung cấp khả năng bao phủ 360 độ với góc quan sát lớn, cho phép phát hiện và theo dõi liên tục các mối đe dọa đang tiếp cận.

Trophy được thiết kế để đối phó hiệu quả với nhiều loại vũ khí sử dụng đầu đạn xuyên lõm, từ súng chống tăng vác vai, ATGM cho tới đạn HEAT bắn từ xe tăng. Ngoài chức năng đánh chặn, radar của Trophy còn đóng vai trò như một hệ thống phát hiện hỏa lực đối phương, cung cấp tọa độ vị trí tay bắn cho kíp xe và mạng chỉ huy - kiểm soát, giúp lực lượng hiệp đồng nhanh chóng phản kích.

Uy tín của Trophy được củng cố bởi hồ sơ tác chiến thực tế dày dặn. Hệ thống này đã được Lực lượng Phòng vệ Israel sử dụng từ cuối những năm 2000. Sau đó, Quân đội Mỹ cũng lựa chọn Trophy HV để bảo vệ xe tăng Abrams M1A1/M1A2. Tại châu Âu, quyết định của Đức trang bị Trophy cho Leopard 2A7A1 và toàn bộ Leopard 2A8 đã mở đường cho sản xuất hàng loạt và tiêu chuẩn hóa trong NATO.

Leopard 2A8 là phiên bản mới nhất của dòng Leopard 2, được thiết kế ngay từ đầu xoay quanh khái niệm bảo vệ chủ động tích hợp. Dựa trên cấu hình Leopard 2A7HU, phiên bản 2A8 trang bị pháo nòng trơn 120 mm L55A1 áp suất cao, giáp composite mô-đun tiên tiến và tăng cường bảo vệ nóc tháp pháo, thân trên - những khu vực dễ bị tấn công bởi đạn top-attack và UAV.

Hệ thống nhận thức tình huống toàn hướng và kiến trúc hợp nhất cảm biến cho phép Leopard 2A8 kết nối dữ liệu từ camera ngày/đêm, cảm biến cảnh báo laser và radar của Trophy vào một bức tranh tác chiến thống nhất cho kíp lái. Gói động lực nâng cấp cùng kiến trúc số hóa giúp xe tăng đáp ứng yêu cầu tác chiến cường độ cao, kết nối mạng trong các đội hình liên quân, liên binh chủng.

Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine cho thấy rõ mức độ nguy hiểm của ATGM, UAV và đạn tấn công từ trên cao đối với xe tăng, việc trang bị Trophy APS giúp Leopard 2A8 tăng đáng kể khả năng sống sót khi chạm địch lần đầu, đặc biệt trong môi trường đô thị, rừng rậm hoặc các trục tiến công hẹp đặc trưng của Trung và Đông Âu.