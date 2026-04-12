Phân tích: Giá vàng và kỳ vọng của giới đầu tư

Thị trường vàng đang chứng kiến những biến động phức tạp, khi giá kim loại quý giao dịch quanh mức 4.757 USD/ounce, phản ánh tâm lý thận trọng xen lẫn kỳ vọng của giới đầu tư trước thềm vòng đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad. Cuộc thương lượng này tập trung vào quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược vừa được hai bên đồng thuận mở lại.

Biến động ngắn hạn và giai đoạn tích lũy

Sau khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran kéo dài hai tuần được công bố, giá vàng giao ngay đã có lúc bật tăng từ 4.662 USD lên 4.835 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài khi các nhà đầu tư tại Bắc Mỹ và châu Âu quyết định chốt lời, khiến giá quay đầu về quanh mốc 4.700 USD. Theo các chuyên gia như Colin Cieszynski (SIA Wealth Management), giai đoạn đi ngang hiện tại của vàng là diễn biến tất yếu và lành mạnh sau đợt tăng trưởng nóng từ 3.200 USD lên 5.300 USD trong vòng 6 tháng qua. Thị trường đang trong giai đoạn "tiêu hóa" và tích lũy, với biên độ dao động rộng từ 4.400 đến 5.200 USD/ounce. Xu hướng ngắn hạn khó đoán định, phụ thuộc sát sao vào các thông tin từ bàn đàm phán.

Niềm tin lạc quan dài hạn và yếu tố "thắng kép"

Trái ngược với sự giằng co ngắn hạn, bức tranh dài hạn của vàng nhận được sự đồng thuận lớn từ giới chuyên môn. Khảo sát của Kitco News cho thấy 50% chuyên gia phố Wall và 63% nhà đầu tư cá nhân tin tưởng vào xu hướng tăng giá của vàng. Ông Adrian Day (Adrian Day Asset Management) nhận định đáy của đợt điều chỉnh đã hình thành vững chắc và vàng đang thiết lập mặt bằng giá mới. Giới đầu tư vàng đang nắm giữ lợi thế "thắng kép": nếu thỏa thuận ngừng bắn được duy trì, yếu tố tiền tệ cơ bản sẽ hỗ trợ giá; ngược lại, nếu đàm phán thất bại, vàng sẽ phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Lực cầu lớn từ các ngân hàng trung ương và tác động vĩ mô

Lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố nâng đỡ quan trọng cho giá vàng. Bất chấp biến động giá, các ngân hàng trung ương lớn vẫn đang tích cực "gom hàng". Trung Quốc đã mua thêm 5 tấn vàng trong tháng 3, mức mua lớn nhất trong hơn một năm. Ba Lan cũng đặt mục tiêu nâng dự trữ quốc gia lên 700 tấn. ANZ dự báo lượng vàng các ngân hàng trung ương mua vào năm nay có thể đạt 850 tấn.

Về mặt kinh tế vĩ mô, vàng còn hưởng lợi từ môi trường lạm phát và chính sách tiền tệ nới lỏng. Dù chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tăng, lạm phát lõi lại có dấu hiệu hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Đồng USD và lợi suất trái phiếu neo ở mức thấp càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lời cố định. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật đều nhận định xu hướng tăng của vàng được bảo toàn, với mục tiêu chinh phục mốc 5.000 USD/ounce nếu vượt qua ngưỡng cản 4.800-4.915 USD.

Dầu thô hạ nhiệt, vàng giữ vững sức hấp dẫn

Việc mở lại eo biển Hormuz sau thỏa thuận ngừng bắn đã giúp giá dầu thô giảm mạnh, làm dịu bớt áp lực lạm phát và tạo dư địa cho các chính sách tiền tệ nới lỏng. Trong bối cảnh kinh tế tìm lại điểm cân bằng, vàng tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn như một tài sản chiến lược. Ông Rich Checkan (Asset Strategies International) nhận định đợt bán tháo trước đó là quá đà và mục tiêu tiếp theo của vàng hoàn toàn có thể hướng tới 5.000 USD hoặc cao hơn.