Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phan Hiển chúc mừng sinh nhật Chí Anh

Giải trí

Phan Hiển chúc mừng sinh nhật Chí Anh

Phan Hiển gửi lời chúc mừng đến Chí Anh. "Với em, anh luôn là tượng đài của dancesport", Phan Hiển bày tỏ. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Phan Hiển (ngoài cùng bên trái) đăng tải hình ảnh bên Chí Anh đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đàn anh. Ảnh: FB Phan Hiển.
Trên trang cá nhân, Phan Hiển (ngoài cùng bên trái) đăng tải hình ảnh bên Chí Anh đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đàn anh. Ảnh: FB Phan Hiển.
"Chúc mừng sinh nhật anh thầy đặc biệt. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc bên gia đình”, Phan Hiển viết. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
"Chúc mừng sinh nhật anh thầy đặc biệt. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc bên gia đình”, Phan Hiển viết. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Phan Hiển còn khẳng định: "Với em, anh luôn là tượng đài của dancesport và là người tạo ra những nhà vô địch, may mắn hơn là em được nằm trong số đó. Mong anh sẽ dẫn dắt dancesport Việt Nam vươn lên tầm cao mới”. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Phan Hiển còn khẳng định: "Với em, anh luôn là tượng đài của dancesport và là người tạo ra những nhà vô địch, may mắn hơn là em được nằm trong số đó. Mong anh sẽ dẫn dắt dancesport Việt Nam vươn lên tầm cao mới”. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Trong cuộc phỏng vấn với Đẹp, Phan Hiển cho biết, Chí Anh là người thầy có tầm, có tâm và vô cùng giàu nhiệt huyết, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trong cuộc phỏng vấn với Đẹp, Phan Hiển cho biết, Chí Anh là người thầy có tầm, có tâm và vô cùng giàu nhiệt huyết, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Ảnh: Người Đưa Tin.
"Về sau này, dù có tiến xa mấy trong sự nghiệp thì tôi vẫn luôn coi anh là thầy, là người đã có công dìu dắt mình tận tình", Phan Hiển bày tỏ. Ảnh: FB Khánh Thi.
"Về sau này, dù có tiến xa mấy trong sự nghiệp thì tôi vẫn luôn coi anh là thầy, là người đã có công dìu dắt mình tận tình", Phan Hiển bày tỏ. Ảnh: FB Khánh Thi.
Chí Anh là tình cũ của Khánh Thi, còn Phan Hiển là chồng Khánh Thi. Ảnh: FB Khánh Thi.
Chí Anh là tình cũ của Khánh Thi, còn Phan Hiển là chồng Khánh Thi. Ảnh: FB Khánh Thi.
Mối quan hệ giữa vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển với Chí Anh luôn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: Dân Việt.
Mối quan hệ giữa vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển với Chí Anh luôn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: Dân Việt.
Vợ chồng Chí Anh đến chúc mừng Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức đám cưới. Ảnh: Người Đưa Tin.
Vợ chồng Chí Anh đến chúc mừng Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức đám cưới. Ảnh: Người Đưa Tin.
Vợ chồng Khánh Thi đến chúc Tết vợ chồng Chí Anh vào năm 2023. Ảnh: Người Đưa Tin.
Vợ chồng Khánh Thi đến chúc Tết vợ chồng Chí Anh vào năm 2023. Ảnh: Người Đưa Tin.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Phan Hiển #Phan Hiển Khánh Thi #Chí Anh #Khánh Thi #vợ chồng Khánh Thi #vợ chồng Phan Hiển

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT