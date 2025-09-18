Hà Nội

Chân dung bạn nhảy hiện tại của Phan Hiển

Giải trí

Chân dung bạn nhảy hiện tại của Phan Hiển

Đặng Thu Hương tốt nghiệp loại xuất sắc 2 chuyên ngành: diễn viên múa và huấn luyện viên múa trước khi theo đuổi dancesport, trở thành bạn nhảy của Phan Hiển.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phan Hiển và bạn nhảy Đặng Thu Hương (ngoài cùng bên trái) vừa trở về Việt Nam sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Ảnh: FB Thu Hương.
Theo Vietnamnet, ít ngày trước, Phan Hiển và Thu Hương giành huy chương đồng nội dung Showdance Latin tại giải vô địch thế giới do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức ở Mỹ. Ảnh: FB Thu Hương.
Vào tháng 7/2025, Phan Hiển - Thu Hương giành 3 huy chương vàng tại giải Vô địch Dancesport Đông Nam Á 2025.
Theo Znews, năm 2022, Thu Hương lần đầu tiên tham dự SEA Games. Ảnh: Znews.
Cô giành 3 huy chương vàng cùng bạn nhảy Phan Hiển trong ngày thi đấu 15/5/2022 ở SEA Games năm 2022. Ảnh: Znews.
Theo Văn Hóa Nghệ Thuật, Thu Hương tốt nghiệp loại xuất sắc cả 2 chuyên ngành: Diễn viên múa hệ 7 năm và Huấn luyện múa hệ 3 năm của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam). Ảnh: FB Thu Hương.
Thu Hương chia sẻ, sau khi học múa xong, cô nhận ra phải học thêm nhảy mới dễ kiếm sống. Vì vậy, cô đi học nhảy và tham gia một số cuộc thi trên truyền hình nhưng không đạt kết quả như mong đợi. Ảnh: FB Thu Hương.
Sau đó, Thu Hương bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê dancesport. Ảnh: FB Thu Hương.
Bạn nhảy của Phan Hiển hạnh phúc khi có hậu phương vững chắc là bố mẹ, em gái và con trai luôn dõi theo suốt chặng đường luyện tập và thi đấu. Ảnh: FB Thu Hương.
Thu Hương biết ơn Khánh Thi đã gửi lời mời, trở thành huấn luyện viên của Thu Hương- Phan Hiển. Ảnh: FB Thu Hương.
