Phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn tại TP HCM, Tây Ninh

Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn. Nhiều loại mỹ phẩm giả thương hiệu nổi tiếng đã đưa ra thị trường tiêu thụ.

Bình Nguyên

Theo PLO, ngày 31/10, Công an TP HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Khánh (43 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh), Khổng Đức Hồng (33 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, TP HCM) và Bùi Thị Mộng Thu (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tại số 20 đường Kênh 4 (phường Tân Tạo) có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Kết quả xác minh cho thấy Khánh là người cầm đầu, thuê nhiều người pha chế, đóng gói mỹ phẩm giả và đưa đi tiêu thụ. Ngoài cơ sở tại TP HCM, Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác ở ấp 6, xã Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh).

Công an ập vào xưởng sản xuất của Khánh phát hiện số lượng lớn tang vật liên quan. Ảnh CA/PLO

Công an ập vào xưởng sản xuất của Khánh phát hiện số lượng lớn tang vật liên quan. Ảnh CA/PLO

Hai người khác là Hồng và Thu tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, chủ yếu qua các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh. Bằng thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, nhóm này đưa lượng lớn hàng giả đến tay người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt khám xét ba địa điểm gồm hai cơ sở sản xuất và một kho hàng.

Các loại mỹ phẩm bị làm giả, bán ra thị trường. Ảnh báo Công an TP HCM

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng…, cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư phục vụ việc sản xuất.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an TP HCM thông tin, số hàng giả trên được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng. Vụ việc khẳng định tinh thần kiên quyết của Công an TP HCM trong cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Truy tìm nguồn gốc sản phẩm Lactacyd Baby Extra Milky giả

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị chức năng điều tra, xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm mỹ phẩm Lactacyd Baby Extra Milky giả.

Cục Quản lý Dược đã phát hành Công văn số 2617/QLD-MP ngày 10/9/2025 thông báo về mỹ phẩm Lactacyd Baby Extra Milky giả.

Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được 3 báo cáo của Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam về việc phát hiện mỹ phẩm giả có tên Lactacyd Baby Extra Milky, số tiếp nhận Phiếu công bố 002968/21/CBMP-HCM do Sở Y tế TP HCM cấp ngày 05/11/2021, Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam (địa chỉ: Lô I-8-2, đường D8, khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 mỹ phẩm kem chống nắng giả

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 mỹ phẩm giả của Công ty Athena Việt Nam, Công ty Mỹ phẩm Lovis.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2016/QLD-MP ngày 16/7/2025 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis.

Quyết định thu hồi căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Quyết định số 341/QĐ-SYT ngày 15/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; Và Công văn số 88/SYT-NVD ngày 11/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ báo cáo về 02 sản phẩm mỹ phẩm kem chống nắng được xác định là hàng giả theo kết luận tại Công văn số 68/CSKT (Đ5) ngày 09/7/2025 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ,

Xem chi tiết

Sống Khỏe

TP HCM tổng rà soát sản phẩm dược, mỹ phẩm

Sở Y tế TP HCM yêu cầu các bệnh viện, cơ sở kinh doanh dược rà soát các sản phẩm dược, mỹ phẩm sau vụ phát hiện lượng lớn dầu gió Con Ó, kem dưỡng ẩm giả.

Ngày 8/7, Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND 168 phường, xã, đặc khu cùng các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược phẩm yêu cầu rà soát và báo cáo tình hình kinh doanh, sử dụng các sản phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Sở Y tế TP HCM, mới đây, Công an TP HCM triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hàng giả, trong đó có các sản phẩm như: Dầu gió Con Ó nhãn hiệu "Eagle Brand Medicated Oil", kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu Ông già Thái Lan và dầu lăn Hàn Quốc.

Xem chi tiết

