Phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn tại TP HCM, Tây Ninh

Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn. Nhiều loại mỹ phẩm giả thương hiệu nổi tiếng đã đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo PLO, ngày 31/10, Công an TP HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Khánh (43 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh), Khổng Đức Hồng (33 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, TP HCM) và Bùi Thị Mộng Thu (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tại số 20 đường Kênh 4 (phường Tân Tạo) có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Kết quả xác minh cho thấy Khánh là người cầm đầu, thuê nhiều người pha chế, đóng gói mỹ phẩm giả và đưa đi tiêu thụ. Ngoài cơ sở tại TP HCM, Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác ở ấp 6, xã Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh).

Công an ập vào xưởng sản xuất của Khánh phát hiện số lượng lớn tang vật liên quan. Ảnh CA/PLO

Hai người khác là Hồng và Thu tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, chủ yếu qua các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh. Bằng thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, nhóm này đưa lượng lớn hàng giả đến tay người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt khám xét ba địa điểm gồm hai cơ sở sản xuất và một kho hàng.

Các loại mỹ phẩm bị làm giả, bán ra thị trường. Ảnh báo Công an TP HCM

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng…, cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư phục vụ việc sản xuất.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an TP HCM thông tin, số hàng giả trên được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng. Vụ việc khẳng định tinh thần kiên quyết của Công an TP HCM trong cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.