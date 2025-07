Đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 mỹ phẩm kem chống nắng giả

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2016/QLD-MP ngày 16/7/2025 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis.

Quyết định thu hồi căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Quyết định số 341/QĐ-SYT ngày 15/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; Và Công văn số 88/SYT-NVD ngày 11/7/2025 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ báo cáo về 02 sản phẩm mỹ phẩm kem chống nắng được xác định là hàng giả theo kết luận tại Công văn số 68/CSKT (Đ5) ngày 09/7/2025 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ,

Kem chống nắng Vitamin C - Ảnh Cục Quản lý Dược

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với các sản phẩm sau: Kem chống nắng Vitamin C, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 242/24/CBMP-PT ngày cấp 05/9/2024; Cơ sở chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (địa chỉ: Lô 18- 20 Khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì (cũ), tỉnh Phú Thọ); Kem chống nắng Sun Cream, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 39/22/CBMP-PT, ngày cấp 09/9/2022; Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis (địa chỉ: Số 64, phường Quang Trung, TP Uông Bí (cũ), tỉnh Quảng Ninh) chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi do mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an với chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì và được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là “hàng giả” căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.



Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo và tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không mua bán, sử dụng các sản phẩm nêu, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo cơ quan chức năng nếu phát hiện các sản phẩm này; Tiến hành thu hồi các sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; Thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Kem chống nắng Sun Cream - Ảnh Cục Quản lý Dược

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam và Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và gửi báo cáo thu hồi đối với các sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 07/8/2025.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn giám sát Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam và Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis trong việc thực hiện thu hồi các sản phẩm; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 22/8/2025.