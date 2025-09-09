Hà Nội

Panasonic 107 tuổi đứng trước nguy cơ bị lãng quên

Số hóa

Panasonic 107 tuổi đứng trước nguy cơ bị lãng quên

Từng là tượng đài điện tử toàn cầu, Panasonic giờ loay hoay tái cấu trúc, cắt 10.000 việc làm và đối mặt với áp lực tụt hậu kéo dài cả thập kỷ.

Thiên Trang (TH)
Panasonic từng là thương hiệu lừng lẫy nhưng nay giá trị vốn hóa chỉ lẹt đẹt 25 tỷ USD suốt 10 năm.
Panasonic từng là thương hiệu lừng lẫy nhưng nay giá trị vốn hóa chỉ lẹt đẹt 25 tỷ USD suốt 10 năm.
Trong khi Sony, Hitachi đã tăng trưởng mạnh, Panasonic vẫn loay hoay tìm hướng đi.
Trong khi Sony, Hitachi đã tăng trưởng mạnh, Panasonic vẫn loay hoay tìm hướng đi.
Tháng 5, hãng công bố kế hoạch cắt 10.000 việc làm và tinh gọn danh mục sản phẩm.
Tháng 5, hãng công bố kế hoạch cắt 10.000 việc làm và tinh gọn danh mục sản phẩm.
Nhà đầu tư cho rằng Panasonic cần một chiến lược rõ ràng hơn để lấy lại niềm tin.
Nhà đầu tư cho rằng Panasonic cần một chiến lược rõ ràng hơn để lấy lại niềm tin.
Các "viên ngọc công nghệ" như pin EV, hệ thống giải trí hàng không vẫn chưa được khai thác tối đa.
Các “viên ngọc công nghệ” như pin EV, hệ thống giải trí hàng không vẫn chưa được khai thác tối đa.
Nhiều quỹ đầu tư đã "nhòm ngó" các mảng kinh doanh của tập đoàn Nhật Bản.
Nhiều quỹ đầu tư đã “nhòm ngó” các mảng kinh doanh của tập đoàn Nhật Bản.
Ban lãnh đạo đặt cược vào AI, phần mềm và tự động hóa để tạo cú hích doanh thu.
Ban lãnh đạo đặt cược vào AI, phần mềm và tự động hóa để tạo cú hích doanh thu.
Nếu Panasonic không dám tái cấu trúc triệt để, nguy cơ bị lãng quên chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nếu Panasonic không dám tái cấu trúc triệt để, nguy cơ bị lãng quên chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thiên Trang (TH)
#Panasonic #công nghiệp điện tử #tái cấu trúc #cắt giảm việc làm #đổi mới công nghệ #AI

