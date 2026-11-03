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Số hóa - Xe

OPPO Reno17 lộ diện với chip Dimensity 8550 SUPER

Ảnh chụp màn hình rò rỉ của điện thoại OPPO Reno17 vừa xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ nhiều thông số kỹ thuật nhưng cũng dấy lên nghi vấn về độ xác thực.

Tuệ Minh

Dòng điện thoại Reno17 đang nhận được sự chú ý khi OPPO bắt đầu hé lộ những thông tin đầu tiên tại thị trường Trung Quốc.

Mới đây, một hình ảnh chụp màn hình giao diện giới thiệu thiết bị được cho là của Reno17 đã lan truyền trên mạng, mang đến cái nhìn sớm về cấu hình phần cứng.

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Reno 17 sẽ được OPPo ra mắt vào tháng 11 tới cùng với Pad Air 6 và đồng hồ thông minh Watch 5.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng chỉ ra một số điểm bất thường xung quanh thông tin rò rỉ này.

Theo tài khoản Passionategeekz chia sẻ trên mạng xã hội X, mẫu điện thoại được cho là phiên bản Reno 17 tiêu chuẩn sở hữu bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Thiết bị đi kèm dung lượng RAM 16GB, hỗ trợ thêm 12GB RAM ảo và bộ nhớ trong 512GB.

Ảnh chụp màn hình hé lộ thông tin về OPPO Reno17

Ảnh chụp màn hình hé lộ thông tin về OPPO Reno17

Đây là một cấu hình hết sức mạnh mẽ với con chip Dimensity 8550 SUPER - sản phẩm mới ra mắt của TSMC. Nó được sản xuất trên quy trình 4nm nhưng được xây dựng theo kiến trúc "All Big Core" với 8 lõi ARM Cortex-A725, trong đó 1 lõi chính 3.4 GHz, 3 lõi 3.2 GHz và 4 lõi 2.2 GHz.

Đây là điểm hết sức bất ngờ bởi trước đó nhiều nguồn tin cho rằng máy sẽ xuất xưởng với chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Oppo sẽ sử dụng con chip của TSMC cho phiên bản cao cấp nhất của Series là Reno 17 Pro.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở dung lượng pin lên tới 6,700mAh với công nghệ Glacier Battery. Đây là tên gọi pin silicon-carbon hiệu suất cao được OnePlus hợp tác phát triển cùng hãng sản xuất pin CATL. Sử dụng cấu trúc nano silicon-carbon thay cho điện cực than chì truyền thống, giúp tăng mật độ năng lượng lên cao hơn khoảng 23,1%, mật độ đạt tới 763 Wh/lít.

Về khả năng chụp ảnh, máy được trang bị camera trước 50MP cùng cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 200MP và hai ống kính phụ 50MP. Hệ thống hiện đang chạy giao diện ColorOS 16.0.10.

Mặc dù các thông số phần cứng nêu trên khá cao, leaker Anvin đã chỉ ra điểm mâu thuẫn lớn trong bức ảnh này. Mã model PMM110 hiển thị trong phần giới thiệu thiết bị thực chất trùng với mã của mẫu OPPO Reno16 5G đã ra mắt tại Trung Quốc trước đó.

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Điểm bất thường trong thông số thiết bị được các leaker khác chỉ ra.

Bên cạnh đó, việc máy sử dụng giao diện ColorOS 16 thay vì phiên bản ColorOS 17 đã ra mắt cũng khiến giới công nghệ hoài nghi. Những chi tiết này cho thấy khả năng bức ảnh chụp màn hình đã bị chỉnh sửa hoặc chưa phải là thông tin chính thức từ nhà sản xuất.

Nhiều thông tin cho thấy OPPO sẽ ra mắt 2 phiên bản kích thước màn hình khác nhau để đáp ứng nhu cầu lựa chọn của người dùng. Ngoài ra, Reno 17 dự kiến tích hợp một nút bấm AI chuyên dụng trên thân máy, cho phép người dùng truy cập nhanh các công cụ và tiện ích trí tuệ nhân tạo.

OPPO đã chính thức nhá hàng về sự xuất hiện của dòng Reno17 tại Trung Quốc, bên cạnh các sản phẩm khác như máy tính bảng OPPO Pad Air 6 và đồng hồ thông minh OPPO Watch 5.

Tháng 11/2026, dòng OPPO Reno 17 dự kiến chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Đầu tháng 1/2027, máy sẽ tiếp tục trình làng tại thị trường Ấn Độ và sau đó mới đến thị trường quốc tế. Đáng chú ý, tại thị trường Ấn Độ, OPPO có thể sẽ không phát hành phiên bản Pro mà tập trung vào dòng tiêu chuẩn.

Người dùng và giới công nghệ sẽ cần chờ thêm các thông báo chính thức từ OPPO để xác nhận cấu hình chuẩn xác của Reno17 trong thời gian tới.

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Baidu/CATL/CN Tech
#OPPO Reno17 #OPPO #Điện thoại thông minh #Rò rỉ thông tin công nghệ #MediaTek Dimensity 8550 SUPER

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