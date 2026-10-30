Oppo Find X10 Pro Max với cụm ba camera đều là 200 megapixel

Oppo Find X10 Pro Max là điện thoại đầu tiên trang bị ba camera sau cùng độ phân giải 200 megapixel, ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh.

Oppo đưa bộ đôi smartphone cao cấp Find X10 và Find X10 Pro Max về thị trường Việt Nam, với loạt cải tiến quan trọng về camera, pin silicon-carbon dung lượng lớn và hệ điều hành ColorOS 17.

Trong đó, Find X10 có các phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB giá 35 triệu đồng, và RAM 12 GB, bộ nhớ trong 512 GB giá 40 triệu đồng. Còn Find X10 Pro Max chỉ có một cấu hình RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB, hai màu xám titan và đen, giá 50 triệu đồng. Mức này cao hơn thế hệ trước từ 12 triệu đến 17 triệu đồng do chịu tác động từ cuộc khủng hoảng chip nhớ.

Bộ đôi Find x10 và Find X10 Pro Max được Oppo giới thiệu chính thức tại Việt Nam.

Find X10 có màn hình 6,59 inch, còn X10 Pro Max là 6,78 inch. Cả hai sử dụng tấm nền AMOLED viền mỏng, tần số quét thích ứng 144 Hz và độ sáng tối đa 2.000 nit.

Đây là một trong những smartphone đầu tiên hỗ trợ dải màu BT.2020 bao phủ 75.8% tổng số màu mà mắt người có thể nhìn thấy, rộng hơn so với DCI-P3, nhờ vật liệu phát sáng OLED thế hệ mới.

Find X10 series sử dụng thiết kế màn hình phẳng cùng các cạnh vuông vức giống thế hệ trước. Điểm khác biệt nằm ở mặt lưng với kính điêu khắc nguyên khối bo cong ôm lấy cụm camera tạo cảm giác liền mạch hơn.

Điểm nâng cấp nổi bật trên Find X10 series nằm ở hệ thống camera đồng phát triển cùng Hasselblad. Trong đó, X10 Pro Max là smartphone đầu tiên có camera chính, tele và góc siêu rộng cùng độ phân giải 200 megapixel sử dụng cảm biến Isocell HPC 1/1.28" DeepPix. Ngoài ra, máy có một camera Lumo dùng để tái tạo màu sắc.

Không còn phải lăn tăn chọn tiêu cự ảnh hưởng đến chất lượng, cả 3 camera sau của Oppo Find X10 Pro Max đều có độ phân giải 200MP.

Bộ đôi smartphone của Oppo cũng là những điện thoại đầu tiên chạy Android 17 tại Việt Nam với giao diện ColorOS 17. Hãng cho biết độ ổn định khi mở ứng dụng tăng 55% và khả năng giữ ứng dụng chạy nền tăng 25%.

Oppo gọi smartphone mới là AI Phone, với tính năng AI Mind Pilot hoạt động như một tác nhân hỗ trợ phân tích dữ liệu, tài liệu, lập kế hoạch với câu lệnh đơn giản.

Tính năng Osee cho phép dùng camera chụp hình ảnh bất kỳ độ vật, khung cảnh, văn bản và tìm kiếm, tóm tắt thông tin về hình ảnh đó. Trên dòng Find X10, Oppo cho người dùng tải về các mô hình ngôn ngữ lớn và hình ảnh để xử lý nhiều tác vụ ngay trên thiết bị, tăng tính bảo mật hơn so với trước.

Người dùng có thể chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói hoặc câu lệnh tiếng Việt theo ngôn ngữ tự nhiên. Các tính năng chỉnh sửa ảnh AI trước đây vẫn được giữ nguyên.

Oppo thiết lập hình ảnh chụp ở độ phân giải 26 megapixel xuyên suốt các tiêu cự từ góc siêu rộng tới zoom 9.9x, giúp ảnh có độ chi tiết cao hơn mức 12 megapixel truyền thống trong khi dung lượng file không quá cao.

Thuật toán Lumo thế hệ mới giúp ảnh cân bằng tự nhiên giữa vùng sáng và vùng tối thay vì tăng sáng đồng đều toàn khung hình. Chi tiết giữ được sự tự nhiên, hạn chế hiện tượng làm sắc nét quá đà hay dùng AI vẽ lại chi tiết.

Tính năng AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh bằng dòng lệnh hoặc giọng nói, có hỗ trợ tiếng Việt.

Về quay video, Find X10 Pro Max hỗ trợ quay 4K 120 fps và 8K 30 fps đồng bộ trên cả ba camera, dải động đạt 17-stop, hỗ trợ Dolby Vision, O-Log2 và quay Open Gate. AI của máy giúp phân tích hình ảnh theo thời gian thực và gợi ý góc chụp tốt nhất.

Find X10 dùng chip Dimensity 9600M sản xuất trên tiến trình 3 nm, còn X10 Pro Max trang bị Dimensity 9600 Pro tiến trình 2 nm giống Apple A20 Pro. Cả hai đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn, đảm bảo khả năng vận hành ổn định khi chơi game nặng hay xử lý tác vụ AI dài hạn.

Máy có loa kép stereo, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, nhưng điều khiển từ xa hồng ngoại bị cắt bỏ. Khả năng chống nước, bụi chuẩn IP66, IP68 và IP69.

Dòng Find X10 vẫn sử dụng pin pin silicon-carbon và tăng dung lượng lên mức 8.000 mAh so với pin 7.025 và 7.500 mAh của Find X9 và Find X9 Pro. Hai máy sử dụng sạc nhanh có dây 80 W, sạc nhanh không dây 50W.