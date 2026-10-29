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Số hóa - Xe

OPPO Find X9 Ultra và hướng đi mới của camera smartphone

OPPO Find X9 Ultra thắng giải tại Better Choice Awards 2026, cho thấy xu hướng phát triển camera smartphone đang chuyển từ thông số sang trải nghiệm thực tế.

Thiên Trang (th)

Camera smartphone đang đứng trước yêu cầu mới khi người dùng không còn chỉ quan tâm đến độ phân giải hay khả năng zoom. Chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện, khả năng quay phim và công cụ sáng tạo cũng trở thành những yếu tố quan trọng khi lựa chọn điện thoại. Trong bối cảnh đó, OPPO Find X9 Ultra giành chiến thắng ở hạng mục “Thiết bị nhiếp ảnh và quay phim đột phá của năm” tại Better Choice Awards 2026, đánh dấu một cột mốc trong chiến lược phát triển nhiếp ảnh di động của hãng.

Theo ông Vũ Thanh Trung, Quản lý Sản phẩm OPPO Việt Nam, nhu cầu của người tiêu dùng trong nước ngày càng đa dạng và thực tế hơn. Điều này đặt ra yêu cầu để các nhà sản xuất phát triển công nghệ gắn với những tình huống sử dụng cụ thể, từ chụp ảnh đời thường, du lịch đến ghi hình sự kiện và sáng tạo nội dung. Vì vậy, việc nâng cấp camera không đơn thuần là tăng số megapixel mà còn phải cải thiện trải nghiệm tổng thể.

Phần cứng kết hợp thuật toán xử lý hình ảnh

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OPPO Find X9 Ultra được trang bị hệ thống camera Hasselblad đa tiêu cự, hướng đến nhiều nhu cầu chụp ảnh và quay phim. (Ảnh: Pnghuy)

OPPO cho biết sẽ tập trung vào hai trụ cột chính gồm hệ thống phần cứng camera và thuật toán xử lý hình ảnh, với sự hợp tác cùng Hasselblad. Theo định hướng này, hệ thống quang học đảm nhiệm việc thu nhận hình ảnh, trong khi phần mềm hỗ trợ xử lý màu sắc, chi tiết và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra. Sự phối hợp giữa hai thành phần được kỳ vọng giúp camera đáp ứng tốt hơn những bối cảnh chụp khác nhau.

Find X9 Ultra là một trong những sản phẩm thể hiện hướng tiếp cận trên. Máy được trang bị hệ thống camera Hasselblad đa tiêu cự, gồm camera chính 200MP, camera tele chân dung 200MP và camera tele hỗ trợ zoom quang học 10x. Theo thông tin sản phẩm, thiết bị còn có camera góc siêu rộng 50MP và camera tái tạo màu thế hệ mới. Hãng cũng giới thiệu bộ ống kính tele OPPO Hasselblad Explorer, cho phép mở rộng tiêu cự lên đến 300mm.

Ở khả năng quay phim, OPPO hướng đến nhóm người dùng muốn kiểm soát sâu hơn quá trình sáng tạo, thay vì chỉ ghi hình nhanh để chia sẻ. Những công cụ phục vụ hậu kỳ, màu sắc và phong cách hình ảnh được xem là một phần trong trải nghiệm nhiếp ảnh di động. Dù vậy, hiệu quả thực tế vẫn cần được đánh giá qua nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Trải nghiệm thực tế trở thành thước đo quan trọng

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Hệ thống camera trên Find X9 Ultra kết hợp cảm biến độ phân giải cao, zoom quang học và công nghệ xử lý hình ảnh. (Ảnh: Genk)

Bên cạnh công nghệ, OPPO cho biết sẽ nghiên cứu thói quen và nhu cầu tại từng thị trường để phát triển sản phẩm phù hợp. Hãng cũng nhấn mạnh việc cải thiện dịch vụ hậu mãi và mở rộng hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng tại Việt Nam nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Chiến thắng tại Better Choice Awards 2026 là sự ghi nhận đối với Find X9 Ultra ở hạng mục nhiếp ảnh và quay phim. Tuy nhiên, bài toán dài hạn của camera smartphone vẫn nằm ở khả năng biến những cải tiến kỹ thuật thành giá trị thiết thực. Khi người dùng ngày càng có nhiều lựa chọn, sự cân bằng giữa phần cứng, thuật toán và trải nghiệm sử dụng sẽ tiếp tục là yếu tố định hình sức cạnh tranh của các thế hệ điện thoại tiếp theo.

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#OPPO Find X9 Ultra #camera smartphone #Better Choice Awards #camera Hasselblad #nhiếp ảnh di động #zoom quang học

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