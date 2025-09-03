Hà Nội

Xã hội

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Gia Đạt

Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1883 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Tân Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Văn Quảng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Quảng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Kiểm sát như: Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, VKSND Tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, VKSND Tối cao; Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Tháng 12/2019, Ban Bí thư Đảng điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố sáng 30/6, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (cũ), được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

