Ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026

Việc kiện toàn nhân sự Chủ tịch VCCI được triển khai trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 18045-CV/VPTW ngày 03/10/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác cán bộ, cùng căn cứ Điều lệ VCCI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiều ngày 03/11, Ban Thường trực VCCI đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 để quyết nghị nội dung quan trọng này.

Tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu sau khi được bầu giữ cương vị mới.

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo và Ban Chấp hành VCCI qua các thời kỳ – đặc biệt là đồng chí Phạm Tấn Công trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI. Ông nhấn mạnh, với tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, các đồng chí cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động VCCI đã nỗ lực không ngừng trong suốt hơn 62 năm qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và xây dựng uy tín, vị thế của VCCI như hiện nay.