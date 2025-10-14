Omoda & Jaecoo đang dần khẳng định mình là một trong những doanh nghiệp ôtô có tốc độ phát triển nhanh, toàn diện nhất Việt Nam bằng việc xây dựng nhà máy.

Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam.

Trong tháng 10/2025, nhà máy ôtô Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn triển khai xây dựng quy mô lớn, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa chiến lược tăng tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam. Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ pháp lý đã được hoàn tất trọn vẹn, đúng lộ trình như cam kết của doanh nghiệp từ một năm trước.

Cam kết đầu tư thật

Kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo Việt Nam không chỉ giới thiệu các dòng sản phẩm công nghệ cao mang thiết kế thời thượng, trang bị công nghệ an toàn tiêu chuẩn quốc tế, mà còn khẳng định chiến lược đầu tư lâu dài, bao gồm cả sản xuất trong nước. Chỉ trong vòng một năm kể từ đó, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã chứng minh lời hứa không chỉ nằm trên giấy tờ, mà đang trở thành hiện thực với tiến độ triển khai bài bản và quyết liệt.

Omoda & Jaecoo tăng tốc xây dựng nhà máy ôtô tại Việt Nam.

Việc hoàn tất toàn bộ hồ sơ pháp lý cho dự án nhà máy sản xuất các dòng xe Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên (Thái Bình cũ) là minh chứng cho sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị đầu tư. Dưới sự đồng hành của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường trong mọi khâu triển khai.

Đẩy nhanh xây dựng

Ngay sau khi hoàn thiện pháp lý, dự án đã chuyển sang giai đoạn tăng tốc xây dựng. Hiện tại, các hạng mục nền móng cho khu xưởng lắp ráp, hàn – sơn – kiểm định đang được triển khai đồng loạt. Hệ thống giao thông nội bộ, xử lý nước, nhà hành chính và kho logistics cũng đang thi công theo đúng tiến độ được kiểm soát sát sao bởi đội ngũ quản lý dự án quốc tế.

Giai đoạn đầu, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích hơn 380.000 m², với tổng vốn đầu tư lên tới 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm.

Dự kiến đến quý I/2026, nhà máy sẽ hoàn tất phần xây dựng thô và tiến hành lắp đặt các dây chuyền tự động hóa hiện đại nhập khẩu từ châu Âu và Trung Quốc. Mục tiêu đến cuối năm 2026, những chiếc xe “Made in Vietnam” đầu tiên mang thương hiệu Omoda & Jaecoo sẽ chính thức xuất xưởng.

Hạ tầng sản xuất

Trong giai đoạn đầu, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam được xây dựng trên tổng diện tích hơn 380.000 m², với tổng vốn đầu tư lên tới 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Đây là một trong những dự án sản xuất ô tô quy mô lớn tại Việt Nam hiện nay, được định hướng không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn tiến tới xuất khẩu trong khu vực. Trong tương lai, tổ hợp này sẽ tiếp tục được mở rộng cả về quy mô diện tích lẫn năng lực sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Kiến trúc nhà máy tận dụng tối đa ánh sáng và năng lượng tự nhiên, giúp giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ điện chiếu sáng ban ngày.

Đặc biệt, nhà máy được quy hoạch và thiết kế theo mô hình “Green Factory – Smart Factory”, áp dụng loạt giải pháp phát triển bền vững: sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hệ thống điện mặt trời, tái sử dụng nước mưa và xử lý nước thải tuần hoàn. Tỷ lệ đất cây xanh trong nhà máy vượt tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành, giúp cải thiện vi khí hậu và cân bằng sinh thái khu vực sản xuất.

Kiến trúc nhà máy tận dụng tối đa ánh sáng và năng lượng tự nhiên, giúp giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ điện chiếu sáng ban ngày. Song song đó, hệ thống thiết bị dây chuyền được lựa chọn theo tiêu chí tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa giảm thiểu chi phí vận hành và phát thải carbon.

Mục tiêu đến cuối năm 2026, những chiếc xe “Made in Vietnam” đầu tiên mang thương hiệu Omoda & Jaecoo sẽ chính thức xuất xưởng.

Kết hợp với hệ thống quản lý năng lượng thông minh và giám sát vận hành tự động, nhà máy sẽ là nền tảng vững chắc để Omoda & Jaecoo hiện thực hóa mục tiêu sản xuất bền vững, thân thiện môi trường và đạt chuẩn toàn cầu trong ngành công nghiệp ôtô.

Giữ đúng lời hứa

“Chúng tôi tin rằng sản xuất tại Việt Nam không chỉ giúp tối ưu chuỗi cung ứng, mà còn tạo ra giá trị thật sự cho nền kinh tế, xã hội và người tiêu dùng. Mọi điều Omoda & Jaecoo Việt Nam từng cam kết – chúng tôi đều đang thực hiện nghiêm túc, có lộ trình rõ ràng và mục tiêu cụ thể.” – Ông Liu Yong Hu, Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ.

Omoda & Jaecoo Việt Nam đang dần khẳng định mình là một trong những doanh nghiệp ôtô có tốc độ phát triển nhanh và toàn diện tại Việt Nam.

Từ một thương hiệu mới mẻ, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang dần khẳng định mình là một trong những doanh nghiệp ôtô có tốc độ phát triển nhanh và toàn diện nhất tại Việt Nam – từ sản phẩm, dịch vụ, hệ thống phân phối đến sản xuất và cam kết xã hội. Dự án nhà máy tại Hưng Yên (Thái Bình cũ) chính là mảnh ghép chiến lược để thương hiệu này tiến xa hơn nữa – không chỉ tại Việt Nam, mà trên bản đồ ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.