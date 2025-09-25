Omoda & Jaecoo vừa triển khai ưu đãi tháng 9: trả trước 0 đồng, hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ cho Omoda C5, Jaecoo J7 và J7 PHEV, kèm nhiều quà tặng khác.

Video: Video: Trải nghiệm xe SUV Omoda C5 tại Việt Nam.

Trong tháng 9/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tài chính dành cho khách hàng muốn sở hữu các mẫu SUV của hãng. Điểm đáng chú ý là khách hàng có thể nhận xe ngay với 0 đồng trả trước, đồng thời được hỗ trợ vay tới 90% giá trị xe trong thời hạn tối đa 84 tháng theo điều kiện của ngân hàng liên kết. Ngoài ra, người mua còn có thể lựa chọn gói vay với lãi suất 4,99% cố định trong 12 tháng đầu.

Mẫu Omoda C5 Luxury tiếp tục là tâm điểm nhờ thiết kế coupe thời trang và chứng nhận an toàn 5 sao quốc tế. Với ưu đãi “Trả trước 0 đồng”, khách hàng có thể đưa xe về ngay, đồng thời hưởng hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% tùy phiên bản.

Mua ôtô Omoda & Jaecoo trả trước 0 đồng, giảm 100% trước bạ.

Dành cho khách hàng yêu thích sự mạnh mẽ, Jaecoo J7 gây chú ý khi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 0,52 lít/100 km, cho khả năng di chuyển hơn 1.600 km trong một hành trình mà không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc. Trong tháng 9, mẫu xe được hỗ trợ tới 80% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng, cùng gói vay ưu đãi lãi suất 4,99% trong 6 tháng đầu.

Với Jaecoo J7 PHEV (SHS), khách hàng trong tháng 9 sẽ nhận ưu đãi 80% lệ phí trước bạ (tương đương 80 triệu đồng), kèm theo bộ sạc cầm tay, một năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng, cùng quyền mua ứng dụng điều khiển xe từ xa T-BOX chỉ với 1.000 đồng. Ngoài ra, hãng còn cam kết mua lại xe J7 PHEV với nguyên giá, tạo sự an tâm cho người dùng trước khi trải nghiệm dòng sản phẩm mới.

Các chương trình ưu đãi liên tục được tung ra phản ánh cuộc đua ngày càng khốc liệt ở phân khúc SUV hạng C và hạng D tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều đối thủ như Kia Sportage, Hyundai Tucson hay Honda CR-V đều có chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, động thái từ Omoda & Jaecoo hứa hẹn sẽ gia tăng sức hút và cạnh tranh trực diện trong nhóm khách hàng trẻ, ưa chuộng xe công nghệ và thiết kế hiện đại.