Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Mua ôtô Omoda & Jaecoo trả trước 0 đồng, giảm 100% trước bạ

Omoda & Jaecoo vừa triển khai ưu đãi tháng 9: trả trước 0 đồng, hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ cho Omoda C5, Jaecoo J7 và J7 PHEV, kèm nhiều quà tặng khác.

Thảo Nguyễn
Video: Video: Trải nghiệm xe SUV Omoda C5 tại Việt Nam.

Trong tháng 9/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tài chính dành cho khách hàng muốn sở hữu các mẫu SUV của hãng. Điểm đáng chú ý là khách hàng có thể nhận xe ngay với 0 đồng trả trước, đồng thời được hỗ trợ vay tới 90% giá trị xe trong thời hạn tối đa 84 tháng theo điều kiện của ngân hàng liên kết. Ngoài ra, người mua còn có thể lựa chọn gói vay với lãi suất 4,99% cố định trong 12 tháng đầu.

Mẫu Omoda C5 Luxury tiếp tục là tâm điểm nhờ thiết kế coupe thời trang và chứng nhận an toàn 5 sao quốc tế. Với ưu đãi “Trả trước 0 đồng”, khách hàng có thể đưa xe về ngay, đồng thời hưởng hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% tùy phiên bản.

4-4224.jpg
Mua ôtô Omoda & Jaecoo trả trước 0 đồng, giảm 100% trước bạ.

Dành cho khách hàng yêu thích sự mạnh mẽ, Jaecoo J7 gây chú ý khi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 0,52 lít/100 km, cho khả năng di chuyển hơn 1.600 km trong một hành trình mà không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc. Trong tháng 9, mẫu xe được hỗ trợ tới 80% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng, cùng gói vay ưu đãi lãi suất 4,99% trong 6 tháng đầu.

Với Jaecoo J7 PHEV (SHS), khách hàng trong tháng 9 sẽ nhận ưu đãi 80% lệ phí trước bạ (tương đương 80 triệu đồng), kèm theo bộ sạc cầm tay, một năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng, cùng quyền mua ứng dụng điều khiển xe từ xa T-BOX chỉ với 1.000 đồng. Ngoài ra, hãng còn cam kết mua lại xe J7 PHEV với nguyên giá, tạo sự an tâm cho người dùng trước khi trải nghiệm dòng sản phẩm mới.

3-5561.jpg
Với Jaecoo J7 PHEV (SHS), khách hàng trong tháng 9 sẽ nhận ưu đãi 80% lệ phí trước bạ (tương đương 80 triệu đồng), kèm theo bộ sạc cầm tay...

Các chương trình ưu đãi liên tục được tung ra phản ánh cuộc đua ngày càng khốc liệt ở phân khúc SUV hạng C và hạng D tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhiều đối thủ như Kia Sportage, Hyundai Tucson hay Honda CR-V đều có chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, động thái từ Omoda & Jaecoo hứa hẹn sẽ gia tăng sức hút và cạnh tranh trực diện trong nhóm khách hàng trẻ, ưa chuộng xe công nghệ và thiết kế hiện đại.

#Omoda & Jaecoo Việt Nam giảm giá xe #mua xe Omoda & Jaecoo Việt Nam chỉ 0 đồng #hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ Omoda C5 #giảm giá Omoda C5 #Jaecoo J7 và J7 PHEV #Omoda C5 Luxury ưu đãi mạnh

Bài liên quan

Xe

Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng “Ngày hội bình yên”

Đồng hành cùng “Ngày hội bình yên”, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm trân trọng những đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân.

Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV Jeacoo J7 PHEV tại Việt Nam.

80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. Cùng với Cách mạng Tháng Tám lịch sử – sự kiện mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do – đó là những cột mốc không thể phai mờ, đặt nền móng cho một Việt Nam hòa bình, phát triển như hôm nay.

Xem chi tiết

Xe

Omoda C7 và Jaecoo J6 lộ diện tại “Ngày hội bình yên” ở Hà Nội

Trong khuôn khổ sự kiện chương trình “Ngày hội bình yên" diễn ra tại Hà Nội từ 16/8, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ cho trưng bày bộ đôi Omoda C7 và Jaecoo J6.

Video: Trải nghiệm Jaecoo J7 PHEV ''Siêu Hybrid có gì hot?''

Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm thành lập Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Công tác chính trị Bộ Công an tổ chức chương trình “Ngày hội bình yên” từ ngày 16 – 19/08 tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội với nhiều hoạt động vừa trang trọng tri ân, vừa sôi động gắn kết cộng đồng.

Xem chi tiết

Xe

Omoda C5 2025 từ 505 triệu tại Indonesia, chờ về Việt Nam

Mẫu xe SUV cỡ B Omoda C5 2025 phiên bản nâng cấp mới ra mắt tại thị trường Malaysia sẽ vẫn dùng động cơ cũ nhưng có thêm hộp số và hệ thống treo sau mới.

10-4314.jpg
Omoda C5 hiện đã không còn là cái tên xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Malaysia là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Omoda C5. Tuy nhiên, Indonesia lại là thị trường mà hãng Chery chọn để giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe Trung Quốc này.
9-16.jpg
Phiên bản nâng cấp của Omoda C5 tại thị trường Indonesia đã bất ngờ được đổi tên thành Chery C5. Nói cách khác, hãng Chery đã loại bỏ hoàn toàn thương hiệu con Omoda. Chery C5 mới ở Indonesia sở hữu thiết kế giống phiên bản nâng cấp đã ra mắt thị trường Nga từ tháng 9/2024.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới