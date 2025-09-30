Hà Nội

Xe

Jaecoo J7 AWD Individual chưa ra mắt, khách Việt đã "ngóng" giá

Vừa qua, tại sự kiện khai trương Omoda & Jaecoo Quảng Bình, sự xuất hiện của Jaecoo J7 AWD Individual đã thu hút hàng loạt các khánh hàng đến xem xe.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Jaecoo J7 (AWD): có thật sự AWD hay chỉ là “Giả cầy”?

Thuộc phân khúc SUV hạng C, J7 AWD Individual hiện lên như một “chiến binh” offroad – biểu tượng cho tinh thần tự do và chinh phục mà nhiều người trẻ, yêu du lịch và đam mê khám phá đang tìm kiếm. Chúng tôi đã trò chuyện cùng ba khách mời ngay tại sự kiện – những người tình cờ gặp J7 AWD Individual lần đầu và lập tức bị cuốn hút.

4-9683.jpg
J7 AWD Individual bất ngờ xuất hiện tại Omoda & Jaecoo Quảng Bình.

Là người thường xuyên chạy xe đường dài và yêu thích những mẫu SUV có dáng vẻ mạnh mẽ, anh Trần Văn Hạnh chia sẻ: “Điều đầu tiên tôi ấn tượng là ngoại hình của J7 AWD Individual. Xe nhìn lịch lãm nhưng vẫn rất nam tính, khung vuông vức khỏe khoắn, lưới tản nhiệt lớn tạo cảm giác bề thế và tự tin. Đây là kiểu dáng hợp với những ai thích thể hiện phong cách mạnh mẽ mà vẫn sang trọng.” Anh nói thêm: “Tôi đang rất chờ giá bán. Nếu hợp lý, chắc chắn đây sẽ là mẫu SUV đáng để cân nhắc cho những chuyến đi xa, vừa đẹp vừa đủ bản lĩnh.”

2-6767.jpg
“Ngoại hình lịch lãm, nam tính và rất khỏe khoắn” – Anh Trần Văn Hạnh, Hà Tĩnh.

Đi cùng gia đình đến sự kiện, chị Ngọc Lâm ấn tượng bởi cách J7 AWD Individual kết hợp giữa sức mạnh và sự tiện nghi: “Bên ngoài xe rất cứng cáp, kiểu dáng mạnh mẽ. Bên trong lại thoải mái, có cửa sổ trời, âm thanh Sony, ghế ngồi êm và hiện đại. Tôi thích kiểu xe vừa đủ chất offroad để đi đường khó, vừa đủ tiện nghi để cả gia đình đi xa thoải mái.” Chị cười và nói thêm: “Như thông tin mà đại lý có chia sẻ, chiếc xe có đên 7 túi khí và 20 tính năng hộ trợ lái ADAS, xe an toàn, công nghệ hiện đại, đi đường dài chắc yên tâm lắm. Không biết giá bao nhiêu, nhưng tôi đang mong đợi để cân nhắc.”

3-9520.jpg
“Vừa chắc chắn vừa thoải mái cho cả gia đình” – Chị Ngọc Lâm, Quảng Trị.

Là người yêu du lịch khám phá, anh Việt Hoàng ấn tượng với cách J7 AWD kết hợp sức mạnh địa hình với công nghệ hiện đại: “Xe offroad thường tôi nghĩ là đơn giản thôi, nhưng J7 AWD lại khác. Nội thất đẹp, hiện đại, nghe nói có công nghệ thông minh hỗ trợ lái, làm mình thấy an tâm hơn nếu đi xa. Đúng kiểu xe mạnh mẽ nhưng vẫn thông minh.” Anh cho biết thêm: “Nếu giá không quá cao, tôi nghĩ nhiều người thích đi phượt và mê trải nghiệm sẽ bị thu hút ngay.”

1-3274.jpg
“Xe offroad nhưng vẫn hiện đại và thông minh” – Anh Việt Hoàng, Hà Nội.

Đây chỉ là ba trong số rất nhiều nhận xét tích cực của khách hàng dành cho mẫu xe J7 AWD được trưng bày tại sự kiện khai trương nhà phân phối O&J Quảng Bình vừa qua. Những phản hồi chân thật từ khách hàng cho thấy Jaecoo J7 AWD Individual đang chạm đúng mong muốn của thị trường ôtô Việt: Mạnh mẽ và đáng tin cậy khi đi offroad; An toàn và công nghệ hiện đại, giúp những chuyến đi xa trở nên yên tâm hơn; Tiện nghi và phong cách, để không chỉ đi phượt mà còn đồng hành cùng gia đình trong những chuyến đi dài.

Trong bối cảnh người Việt, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng thích những chuyến roadtrip, leo đèo, khám phá vùng đất mới, Jaecoo J7 AWD Individual xuất hiện như một lựa chọn mới mẻ: một chiếc SUV vừa đủ bản lĩnh để băng qua địa hình khó, vừa đủ tiện nghi và hiện đại cho cuộc sống hàng ngày. Chắc chắn đây sẽ là mẫu xe đáng gờm trong phân khúc SUV hạng C, sẵn sàng thách thức những cái tên quen thuộc nhờ khả năng offroad vượt trội, thiết kế mạnh mẽ và trải nghiệm lái khác biệt.

Xe

Jaecoo J7 tại Việt Nam sắp có thêm phiên bản dẫn động 4 bánh

Với phiên bản mới dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm 2025, Jaecoo J7 sẽ là mẫu SUV cỡ C tiếp theo tại thị trường Việt Nam có hệ dẫn động 4 bánh.

7-731.jpg
Jaecoo J7 là mẫu SUV cỡ C đã chính thức được giới thiệu ở thị trường Việt Nam vào đầu năm nay với 2 phiên bản, bao gồm Flagship và PHEV Flagship. Trong năm nay, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ bổ sung một phiên bản mới cho mẫu xe này, đó là AWD Individual.
55.jpg
Dự kiến ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2025, Jaecoo J7 AWD Individual được ra đời nhằm phục vụ nhu cầu off-road của người dùng. Điểm nhấn của mẫu xe này đương nhiên nằm ở hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Theo nhà sản xuất, hệ dẫn động AWD của mẫu SUV cỡ C này có thời gian phản hồi dưới 0,1 giây.
Xem chi tiết

Xe

Jaecoo J7 PHEV - SUV Trung Quốc có gì thách thức xe Nhật, Hàn?

Jaecoo J7 PHEV mang đến lựa chọn SUV plug-in hybrid với thiết kế hiện đại, chạy điện hơn 100 km, nhiều tiện nghi, nhưng vẫn đối mặt thách thức về thương hiệu.

Video: Dánh giá xe SUV Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam.

Thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy tiêu dùng. Nếu trước đây, xe Nhật và Hàn thường là lựa chọn mặc định nhờ độ tin cậy và thương hiệu đã được khẳng định, thì hiện tại, người dùng ngày càng chú trọng đến trải nghiệm, công nghệ và tính thực dụng. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Jaecoo J7 PHEV mẫu SUV plug-in hybrid đến từ Trung Quốc, trở thành tâm điểm chú ý và gây nhiều tò mò.

Xem chi tiết

Xe

Omoda C5 và Jaecoo J7 giảm giá cao nhất tới 90 triệu đồng

Mẫu crossover cỡ B Omoda C5 giảm 40-67 triệu đồng, SUV cỡ C Jaecoo J7 giảm 70-90 triệu đồng trong tháng 6/2025 này, kèm thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Video: Xem đánh giá xe SUV Jaecoo J7 bản Flagship tại Việt Nam.

Cụ thể, mẫu crossover cỡ B Omoda C5 giảm giá cho toàn bộ phiên bản, bao gồm Luxury giảm 40 triệu đồng, Premium giảm 59 triệu đồng, và Flagship giảm 67 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được giảm thêm 100% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm vật chất, gói bảo dưỡng 2 năm hoặc 20.000 km, gói phụ kiện cho xe. Như vậy, mức giá bán của C5 chỉ còn từ 499-602 triệu đồng.

Xem chi tiết

