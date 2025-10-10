Hà Nội

Xe

"Tậu" Jaecoo J7 PHEV - khách hàng được hãng cam kết mua lại nguyên giá

Omoda & Jaecoo Việt Nam tung ưu đãi cho khách mua Jaecoo J7 PHEV (SHS), sở hữu ứng dụng T-box với 1.000 đồng, cam kết mua lại xe nguyên giá trong 30 ngày.

Thảo Nguyễn
Video: Video: Dánh giá xe SUV Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam.

Chỉ cần một chiếc smartphone, T-box giúp khách hàng giải quyết những nhu cầu tưởng nhỏ nhưng lại rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày: Chia sẻ chìa khóa thông minh: Chủ động kiểm soát thời gian người khác sử dụng xe, đảm bảo an toàn và tiện lợi khi cho mượn hoặc dùng chung.

1-7021.jpg
Mua Jaecoo J7 PHEV - khách hàng được hãng cam kết mua lại nguyên giá.

Xe luôn sẵn sàng khi bạn cần: Lên lịch sử dụng theo thời khóa biểu cá nhân, điều chỉnh tiện ích tùy ý (làm mát, sưởi ghế, điều hòa, chống mờ kính…) để xe luôn trong trạng thái thoải mái nhất ngay khi bạn bước vào.

Theo dõi tình trạng xe toàn diện: Không chỉ hiển thị mức pin, áp suất và nhiệt độ lốp, T-box còn gửi cảnh báo an ninh và an toàn trực tiếp về ứng dụng (cửa chưa đóng, đèn xe còn bật, pin yếu…). Đồng thời, hệ thống còn nhắc nhở khi sạc đầy, cho phép lập lịch sạc tại nhà theo thời gian định sẵn, và theo dõi chi tiết mức tiêu thụ năng lượng.

2-2081.jpg
Trong tháng 10/2025 này, khách hàng mua Jaecoo J7 PHEV (SHS) thay vì phải chi ra 20 triệu đồng thì chỉ cần 1.000 đồng để sở hữu “trợ lý số thông minh” này

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, đây là lời tri ân của hãng với mong muốn khách hàng Việt được tiếp cận công nghệ cao cấp dễ dàng.

Đặc biệt, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn mang đến sự yên tâm cho khách hàng với cam kết mua lại nguyên giá trong 30 ngày đối với Jaecoo J7 PHEV (SHS). Điều này đồng nghĩa, nếu khách hàng muốn thay đổi quyết định trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận xe, thương hiệu sẵn sàng hoàn lại toàn bộ giá trị đã thanh toán. Đây là chính sách tiên phong tại thị trường Việt Nam, thể hiện sự tự tin vào chất lượng sản phẩm và sự tôn trọng lựa chọn của khách hàng từ thương hiệu.

3-4869.jpg
Đặc biệt, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn mang đến sự yên tâm cho khách hàng với cam kết mua lại nguyên giá trong 30 ngày đối với Jaecoo J7 PHEV (SHS).

Cũng theo Omoda & Jaecoo Việt Nam, hiện hãng đã đầu tư nhà máy Gel-O&J tại Thái Bình, dự kiến đi vào hoạt động năm 2026, cùng hệ thống kho phụ tùng 48h tại Hải Phòng và Đồng Nai, để mang lại dịch vụ hậu mãi nhanh chóng, đồng bộ. Với các sản phẩm của hãng, khách hàng sẽ được bảo hành xe 7 năm hoặc 1 triệu km và bảo hành động cơ 10 năm hoặc 1 triệu km, cao bậc nhất phân khúc.

