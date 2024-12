Rolls-Royce Cameo - xe siêu sang mui trần rẻ hơn cả Kia Morning

Những chiếc xe Rolls-Royce mui trần siêu sang là biểu hiện cho sự xa xỉ, đẳng cấp của người chơi, nhưng ngày nay, chúng phần lớn đã bị lãng quên. Bentley Azure chỉ còn là ký ức xa vời, trong khi Rolls -Royce Dawn và Phantom Drophead Coupe cũng đã chìm vào dĩ vãng. Nhưng giờ đây, Rolls-Royce hiện đã giới thiệu một chiếc xe mui trần mới và bạn có thể mua nó tại các phòng trưng bày cũng như văn phòng riêng của họ, đó là chiếc Rolls-Royce Cameo mui trần với giá cả chỉ bằng 1/100 so với Phantom VIII. Nó có tất cả gỗ và da mà bạn mong đợi, nhưng nó nhỏ hơn 'một chút' so với những sản phẩm bình thường. Được gọi là Cameo, mẫu xe này được quảng cáo là "tác phẩm điêu khắc thu nhỏ tinh xảo" nhằm tôn vinh những chiếc xe mui trần đầu tiên của công ty. Mặc dù vậy, chiếc xe mui trần này có thiết kế hoàn toàn hiện đại và sử dụng cùng loại vật liệu mà bạn có thể tìm thấy ở một chiếc Rolls-Royce chạy trên đường, hoặc chủ yếu trưng bày như Boat Tail. Được thiết kế để chủ sở hữu tự lắp ráp, dự án nghệ thuật và thủ công cao cấp này có thân bằng gỗ sồi nguyên khối cũng như bằng nhôm đánh bóng. Chúng được gắn bằng nam châm và được nối với nhau bằng khung nhôm cũng như bốn bánh xe có nắp trung tâm tự cân bằng. Người mua cũng sẽ tìm thấy nội thất in 3D, có cùng chất liệu da như Rolls-Royce truyền thống. Chúng được ghép với một tài xế, có vẻ như có thân xe bằng nhôm cũng như nắp da. Rolls-Royce không đề cập đến giá cả, nhưng một đại lý đã niêm yết giá xe Rolls-Royce Cameo trên cửa hàng trực tuyến của họ với yêu cầu mức giá 5.500 đô la (gần 130 triệu đồng). Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Spectre chạy điện.

