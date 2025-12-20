Lynk & Co giảm giá loạt ôtô tại Việt Nam, cao nhất hơn 100 triệu đồng.

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, hãng ôtô Trung Quốc Lynk & Co triển khai loạt ưu đãi giảm giá bán nhằm kích cầu, tạo sức hút cho các dòng xe chủ lực.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Lynk & Co 09 tại Việt Nam.

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến làn sóng điều chỉnh giá sâu trên diện rộng. Lynk & Co – thương hiệu xe Trung Quốc thuộc tập đoàn Geely – cũng gia nhập cuộc đua giảm giá, áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ trên nhiều mẫu xe chủ lực.

Dòng xe nhận mức hỗ trợ đáng chú ý nhất là Lynk & Co 09, mẫu CUV cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm của hãng. Với giá niêm yết 2,199 tỷ đồng, khách hàng mua xe trong giai đoạn ưu đãi được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoản tiết kiệm hơn 100 triệu đồng khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

Không kém cạnh, Lynk & Co 01 – mẫu CUV cỡ C – cũng được áp dụng ưu đãi với giá trị gần tương đương. Mẫu xe này có giá niêm yết từ 919 đến 999 triệu đồng, và việc được hỗ trợ một nửa lệ phí trước bạ giúp giá lăn bánh giảm đáng kể.

Đặc biệt, với các xe Lynk & Co 01 bản cao cấp nhất có năm sản xuất 2024, khách hàng còn được giảm thêm khoảng 70 triệu đồng. Nhờ đó, giá giao dịch thực tế tại đại lý của phiên bản này chỉ còn quanh mức 829 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt.

Lynk & Co 06 có giá niêm yết 679 - 739 triệu đồng. Với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, người mua có thể tiết kiệm khoảng 34 - 37 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu sedan thể thao hiệu suất cao Lynk & Co 03+ (giá 1,899 tỷ đồng) cũng được hưởng chính sách tương tự, mức giảm khoảng 94 triệu đồng.

Khác với các mẫu xe trên, Lynk & Co 08 – sản phẩm mới nhất của hãng – không áp dụng chương trình giảm giá trực tiếp. Thay vào đó, khách hàng mua xe được tặng kèm một số phụ kiện chính hãng. Chính sách này chỉ dành cho 200 khách hàng đầu tiên.

Sau hai năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co vẫn chưa công bố số liệu bán hàng cụ thể. Toàn bộ các mẫu xe của hãng hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Trong khi đó, nhà phân phối Tasco cho biết đang chuẩn bị cho chiến lược điện hóa dài hạn bằng việc xây dựng các trạm sạc tại showroom từ năm 2026.

Hiện tại, Lynk & Co tại Việt Nam mới tập trung vào xe động cơ đốt trong và hybrid, chưa phân phối xe thuần điện. Tuy vậy, động thái đầu tư hạ tầng sạc cho thấy hãng đang từng bước chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi trong tương lai, phù hợp với xu hướng chung của ngành ôtô.