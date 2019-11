Mazda CX-9 2020 nâng cấp bán ra từ 811 triệu đồng

Cụ thể, khối động cơ tăng áp 2.5L trên Mazda CX-9 2020 mới sẽ tạo ra công suất 250 mã lực và 434 Nm mô-men xoắn, tức tăng 14 Nm so với phiên bản hiện tại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh i-Activ là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Signature và tùy chọn trên các phiên bản khác. Khi kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh AWD, CX-9 2020 là chiếc xe đầu tiên của Mazda được trang bị kèm cả tính năng hỗ trợ lực kéo Off-Road thế hệ mới thay thế hệ thống điều khiển lực kéo thông thường. Xe sẽ tự động giảm lực mô-men xoắn không cần thiết tới các bánh xe bị bênh lên và truyền lực tới các bánh xe chạm đất một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, hệ thống G-Vectoring Control Plus cũng là trang bị tiêu chuẩn. Giá xe Mazda CX-9 2020 Sport khởi điểm ở mức 33.790 USD (811 triệu đồng) với bản FWD và 35.690 USD (857 triệu đồng) cho bản AWD. Phiên bản Touring với các trang bị như màn hình giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, ghế bọc da cao cấp, ghế chỉnh điện, hàng ghế thứ 2 có ngả... có giá lần lượt là 35.610 USD (855 triệu đồng) và 37.510 (900 triệu đồng). Phiên bản Touring Premium với các trang bị bao gồm cửa sổ trời điện, hệ thống âm thanh Bose, kết nối SiriusXM với gói cước dùng thử 3 tháng, 2 cổng USB ở hàng ghế thứ 3, cảm biến trước sau, đèn sương mù LED có giá cao hơn 2.100 USD (50,5 triệu đồng). Phiên bản Mazda CX-9 Grand Touring có giá khởi điểm từ 41.450 USD (995 triệu đồng) với bản FWD và 43.350 USD (1,05 tỷ đồng) cho bản AWD. Phiên bản Grand Touring có thêm các trang bị như hàng ghế thứ 2 độc lập kèm chức năng sưởi. Cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất, bản CX-9 Signature với giá từ 46.115 USD (1,1 tỷ đồng). Phiên bản Signature chỉ đi kèm với hệ dẫn động AWD và hàng loạt trang bị tiện nghi cao cấp hơn như da Nappa, màu sơn ngoại thất đỏ Soul Ted Crystal, các cổng sạc USB và giá đỡ cốc... Về trang bị tiện nghi, CX-9 phiên bản Sport sẽ sở hữu hàng ghế trước có sưởi và chỉnh điện ở ghế lái, gương chiếu hậu có sưởi, đèn pha và gạt mưa tự động, hệ thống đèn thích ứng thông minh, mâm xe hợp kim nhôm kích cỡ 18 inch màu xám ánh kim. Thêm vào đó, xe còn có sẵn dàn đèn LED nội thất, kính tối màu phía sau, hệ thống thông tin giải trí kết nối điện thoại cùng màn hình 7 inch, điều hoà 3 vùng độc lập, khởi động không chìa khoá... Một trong những thay đổi nổi bật trên CX-9 mới phải kể tới như tuỳ chọn hàng ghế thứ 2 riêng biệt, mang tới sự thoải mái cho hành khách trong những hành trình dài. Ngoài ra, Mazda cũng bổ sung thêm trang bị cốp mở điện trên bản Grand Touring và Signature. Hệ thống an toàn i-Activsense cũng sẽ được trang bị trên các phiên bản của Mazda CX-9 2020. Hệ thống này bao gồm các tính năng như Cảnh báo lệch làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường, Giám sát điểm mù, Cảnh báo giao thông phía sau, Hỗ trợ phanh thông minh tiên tiến với chức năng Phát hiện người đi bộ, Hỗ trợ phanh thông minh với Cảnh báo va chạm và điều khiển hành trình radar với chức năng dừng và đi. Video: Chi tiết Mazda CX-9 phiên bản nâng cấp mới.

Cụ thể, khối động cơ tăng áp 2.5L trên Mazda CX-9 2020 mới sẽ tạo ra công suất 250 mã lực và 434 Nm mô-men xoắn, tức tăng 14 Nm so với phiên bản hiện tại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh i-Activ là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Signature và tùy chọn trên các phiên bản khác. Khi kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh AWD, CX-9 2020 là chiếc xe đầu tiên của Mazda được trang bị kèm cả tính năng hỗ trợ lực kéo Off-Road thế hệ mới thay thế hệ thống điều khiển lực kéo thông thường. Xe sẽ tự động giảm lực mô-men xoắn không cần thiết tới các bánh xe bị bênh lên và truyền lực tới các bánh xe chạm đất một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, hệ thống G-Vectoring Control Plus cũng là trang bị tiêu chuẩn. Giá xe Mazda CX-9 2020 Sport khởi điểm ở mức 33.790 USD (811 triệu đồng) với bản FWD và 35.690 USD (857 triệu đồng) cho bản AWD. Phiên bản Touring với các trang bị như màn hình giải trí 9 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, ghế bọc da cao cấp, ghế chỉnh điện, hàng ghế thứ 2 có ngả... có giá lần lượt là 35.610 USD (855 triệu đồng) và 37.510 (900 triệu đồng). Phiên bản Touring Premium với các trang bị bao gồm cửa sổ trời điện, hệ thống âm thanh Bose, kết nối SiriusXM với gói cước dùng thử 3 tháng, 2 cổng USB ở hàng ghế thứ 3, cảm biến trước sau, đèn sương mù LED có giá cao hơn 2.100 USD (50,5 triệu đồng). Phiên bản Mazda CX-9 Grand Touring có giá khởi điểm từ 41.450 USD (995 triệu đồng) với bản FWD và 43.350 USD (1,05 tỷ đồng) cho bản AWD. Phiên bản Grand Touring có thêm các trang bị như hàng ghế thứ 2 độc lập kèm chức năng sưởi. Cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất, bản CX-9 Signature với giá từ 46.115 USD (1,1 tỷ đồng). Phiên bản Signature chỉ đi kèm với hệ dẫn động AWD và hàng loạt trang bị tiện nghi cao cấp hơn như da Nappa, màu sơn ngoại thất đỏ Soul Ted Crystal, các cổng sạc USB và giá đỡ cốc... Về trang bị tiện nghi, CX-9 phiên bản Sport sẽ sở hữu hàng ghế trước có sưởi và chỉnh điện ở ghế lái, gương chiếu hậu có sưởi, đèn pha và gạt mưa tự động, hệ thống đèn thích ứng thông minh, mâm xe hợp kim nhôm kích cỡ 18 inch màu xám ánh kim. Thêm vào đó, xe còn có sẵn dàn đèn LED nội thất, kính tối màu phía sau, hệ thống thông tin giải trí kết nối điện thoại cùng màn hình 7 inch, điều hoà 3 vùng độc lập, khởi động không chìa khoá... Một trong những thay đổi nổi bật trên CX-9 mới phải kể tới như tuỳ chọn hàng ghế thứ 2 riêng biệt, mang tới sự thoải mái cho hành khách trong những hành trình dài. Ngoài ra, Mazda cũng bổ sung thêm trang bị cốp mở điện trên bản Grand Touring và Signature. Hệ thống an toàn i-Activsense cũng sẽ được trang bị trên các phiên bản của Mazda CX-9 2020. Hệ thống này bao gồm các tính năng như Cảnh báo lệch làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường, Giám sát điểm mù, Cảnh báo giao thông phía sau, Hỗ trợ phanh thông minh tiên tiến với chức năng Phát hiện người đi bộ, Hỗ trợ phanh thông minh với Cảnh báo va chạm và điều khiển hành trình radar với chức năng dừng và đi. Video: Chi tiết Mazda CX-9 phiên bản nâng cấp mới.