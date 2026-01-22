Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ảnh cưới ngọt ngào của Á hậu Phương Nhi

Giải trí

Ảnh cưới ngọt ngào của Á hậu Phương Nhi

Một studio và một nhiếp ảnh gia đăng tải những bức ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet, nhiếp ảnh gia Louis Wu vừa chia sẻ bộ ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng. Ảnh: Louis Wu.
Theo Vietnamnet, nhiếp ảnh gia Louis Wu vừa chia sẻ bộ ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng. Ảnh: Louis Wu.
Phương Nhi diện một chiếc váy cưới tông xanh, thiết kế trễ vai, chất liệu voan mỏng nhẹ, được đính kết hoa và họa tiết tinh tế, tạo cảm giác mong manh như nàng thơ. Phần thân váy ôm vừa vặn, tôn lên vóc dáng thon thả, trong khi chân váy bồng bềnh mang lại nét lãng mạn. Ảnh: Louis Wu.
Phương Nhi diện một chiếc váy cưới tông xanh, thiết kế trễ vai, chất liệu voan mỏng nhẹ, được đính kết hoa và họa tiết tinh tế, tạo cảm giác mong manh như nàng thơ. Phần thân váy ôm vừa vặn, tôn lên vóc dáng thon thả, trong khi chân váy bồng bềnh mang lại nét lãng mạn. Ảnh: Louis Wu.
Theo Dân Việt, một studio mang tên Antiantiart cũng đăng tải loạt ảnh cưới của Phương Nhi. Ảnh: Antiantiart.
Theo Dân Việt, một studio mang tên Antiantiart cũng đăng tải loạt ảnh cưới của Phương Nhi. Ảnh: Antiantiart.
Phương Nhi diện váy cưới màu trắng, thiết kế không quá cầu kỳ nhưng tinh tế, phần thân váy ôm nhẹ, tôn lên vóc dáng thon gọn. Tấm khăn voan mỏng buông nhẹ phía sau càng làm nổi bật nét nữ tính, thuần khiết. Ảnh: Antiantiart.
Phương Nhi diện váy cưới màu trắng, thiết kế không quá cầu kỳ nhưng tinh tế, phần thân váy ôm nhẹ, tôn lên vóc dáng thon gọn. Tấm khăn voan mỏng buông nhẹ phía sau càng làm nổi bật nét nữ tính, thuần khiết. Ảnh: Antiantiart.
Tháng 1/2025, Phương Nhi tổ chức lễ đính hôn. Ảnh: FB Đỗ Long.
Tháng 1/2025, Phương Nhi tổ chức lễ đính hôn. Ảnh: FB Đỗ Long.
Theo Vietnamnet, nguồn tin thân cận cho hay, Phương Nhi - Minh Hoàng dự kiến tổ chức lễ cưới vào 22-23/1/2026 ở Nha Trang. Ảnh: FB Đỗ Long.
Theo Vietnamnet, nguồn tin thân cận cho hay, Phương Nhi - Minh Hoàng dự kiến tổ chức lễ cưới vào 22-23/1/2026 ở Nha Trang. Ảnh: FB Đỗ Long.
Phương Nhi không có bất kỳ chia sẻ nào về mối quan hệ giữa cô và Minh Hoàng. Ảnh: Tiền Phong.
Phương Nhi không có bất kỳ chia sẻ nào về mối quan hệ giữa cô và Minh Hoàng. Ảnh: Tiền Phong.
Nàng hậu không tham gia hoạt động showbiz từ đầu tháng 2/2024. Ảnh: VOV.
Nàng hậu không tham gia hoạt động showbiz từ đầu tháng 2/2024. Ảnh: VOV.
Năm 2022, Phương Nhi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam. Ở sân chơi nhan sắc này, cô đoạt danh hiệu Á hậu 2. Ảnh: VTV.
Năm 2022, Phương Nhi tham gia cuộc thi Miss World Vietnam. Ở sân chơi nhan sắc này, cô đoạt danh hiệu Á hậu 2. Ảnh: VTV.
Á hậu sinh năm 2002 sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Nhiều khán giả đặt cho Phương Nhi biệt danh 'thần tiên tỷ tỷ' Việt Nam. Ảnh: VOV.
Á hậu sinh năm 2002 sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Nhiều khán giả đặt cho Phương Nhi biệt danh 'thần tiên tỷ tỷ' Việt Nam. Ảnh: VOV.
Đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Quốc tế 2023, Phương Nhi vào top 15 chung cuộc. Theo Tiền Phong, một tuần sau chung kết, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế công bố bảng xếp hạng của các thí sinh trong đêm thi, trong đó Phương Nhi xếp thứ 9. Ảnh: VTV.
Đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Quốc tế 2023, Phương Nhi vào top 15 chung cuộc. Theo Tiền Phong, một tuần sau chung kết, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế công bố bảng xếp hạng của các thí sinh trong đêm thi, trong đó Phương Nhi xếp thứ 9. Ảnh: VTV.
Chia sẻ về thành tích ở sân chơi nhan sắc quốc tế, Phương Nhi cho biết, cô có chút tiếc nuối nhưng vui vì cảm thấy bản thân đã học hỏi được nhiều điều thông qua cuộc thi. Ảnh: VOV.
Chia sẻ về thành tích ở sân chơi nhan sắc quốc tế, Phương Nhi cho biết, cô có chút tiếc nuối nhưng vui vì cảm thấy bản thân đã học hỏi được nhiều điều thông qua cuộc thi. Ảnh: VOV.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Á hậu Phương Nhi #Phương Nhi #đám cưới Á hậu Phương Nhi #đám cưới Phương Nhi #Phương Nhi kết hôn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT