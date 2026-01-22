Ảnh cưới ngọt ngào của Á hậu Phương Nhi

Một studio và một nhiếp ảnh gia đăng tải những bức ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia.
Vốn gắn liền với hình ảnh nghiêm trang của xe công vụ, taxi hay xe cảnh sát tại Nhật Bản, Toyota Crown Sedan 2026 mới đây đã xuất hiện với diện mạo đầy mới lạ.
Với gu thời trang táo bạo, Túc Anh Hoa tiếp tục khẳng định sức hút của mình qua bộ ảnh dạo phố mới nhất, khiến người qua đường khó lòng rời mắt.
Diễn viên Quang Minh và Tăng Khánh Chi vừa khởi công xây nhà phố. Cặp đôi hiện tại có một cậu con trai chung.
Màn tái xuất mới nhất của nữ Tiktoker Quỳnh Bei đang trở thành tâm điểm bàn tán với vô vàn ý kiến trái chiều.
Mới đây, Linh Ka nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn trang phục mang hơi hướng sporty–chic, khéo léo để lộ phần nội y phối cùng áo khoác dáng rộng.
Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ, ông không phải là 'vua hài đất Bắc'. Ông còn phủ nhận là đại gia.
RINOA - nữ rapper nổi tiếng với hơn 400.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực “hot girl”.
Vườn quốc gia Kaziranga (Ấn Độ) là một trong những vùng đất hoang dã nổi bật nhất Nam Á, nơi nhiều loài vật quý hiếm sinh sống trong cảnh thiên nhiên ngoạn mục.
Ít được biết đến như nhiều khủng long nổi tiếng khác, Suzhousaurus vẫn khiến giới khoa học chú ý bởi những đặc điểm tiến hóa đặc biệt.
Apple thay đổi chiến lược cập nhật khiến hàng trăm triệu iPhone có nguy cơ không còn được vá lỗi bảo mật nếu người dùng chậm nâng cấp iOS mới.
Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường quất cảnh nhộn nhịp hơn với thế độc lạ, giàu yếu tố phong thủy.
Táo giàu chất xơ, ít calo, nhưng ăn đúng thời điểm mới phát huy tác dụng giảm cân. Dưới đây là 3 khung giờ vàng giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Netizen bất ngờ "dậy sóng" trước sự xuất hiện của một cô gái chơi bóng rổ với phong thái tự tin, động tác dứt khoát, không hề thua kém các VĐV chuyên nghiệp.
Á hậu Thu Ngân nhận được lời khen từ chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút ở Miss Intercontinental.
Bentley cho phép khách hàng mua xe Batur Convertible có thể tùy biến cá nhân hóa, và lần đầu tiên có một phụ nữ tự thiết kế chiếc Batur mui trần cho riêng mình.
Không để bản thân bị gắn mác "tối cổ", Mai Dora cũng nhanh chóng nhập cuộc trend "Trạm tỷ".
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão năng động, tạo được ấn tượng tốt với đối tác và phát sinh một số khoản chi tiêu.
Điểm đặc biệt của công trình là bố trí 6 không gian tiếp khách rộng lớn và chỉ có 2 phòng ngủ chính, biến ngôi nhà thành một resort tại gia đúng nghĩa.
Sống giữa rừng mưa Amazon, tộc người Shuar lưu giữ những truyền thống độc đáo và thế giới quan gắn chặt thiên nhiên.
Xuất hiện trong loạt hình ảnh mới, Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi thử nghiệm kiểu tóc mái hoàn toàn khác lạ.