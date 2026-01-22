Hà Nội

Nhờ ChatGPT viết lời thề, cặp đôi bị tòa hủy hôn

Số hóa

Nhờ ChatGPT viết lời thề, cặp đôi bị tòa hủy hôn

Một cặp đôi tại Hà Lan bị tòa án tuyên hủy hôn vì sử dụng lời thề nguyện do ChatGPT soạn thảo, thiếu nội dung ràng buộc pháp lý bắt buộc.

Tòa án thành phố Zwolle, Hà Lan, đã chính thức hủy bỏ một hôn lễ diễn ra vào tháng 4/2025 vì sai sót nghiêm trọng trong lời thề nguyện.
Nguyên nhân xuất phát từ việc cặp đôi nhờ ChatGPT soạn lời thề thay cho mẫu truyền thống có giá trị pháp lý.
Trí tuệ nhân tạo tạo ra những câu chữ lãng mạn, cảm xúc nhưng lại thiếu tuyên bố chấp nhận nghĩa vụ hôn nhân theo luật định.
Trong buổi lễ, cô dâu chú rể chỉ trao nhau những lời hứa yêu thương, đồng hành và sẻ chia suốt đời.
Theo Bộ luật Dân sự Hà Lan, hôn nhân chỉ hợp pháp khi hai bên công khai chấp nhận nhau là vợ chồng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý.
Sau khi phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương đã yêu cầu hủy giấy chứng nhận kết hôn khỏi sổ hộ tịch.
Dù cặp đôi kháng nghị và mong được công nhận ngày cưới như một kỷ niệm, tòa án vẫn kiên quyết bác bỏ.
Vụ việc trở thành lời cảnh báo rõ ràng về việc lạm dụng AI trong các thủ tục pháp lý quan trọng như hôn nhân.
#hôn nhân #ChatGPT #AI #hủy hôn #pháp lý #Hà Lan

