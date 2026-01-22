Hà Nội

Quang Minh và bạn gái kém tuổi ngày càng mặn nồng

Giải trí

Quang Minh và bạn gái kém tuổi ngày càng mặn nồng

Diễn viên Quang Minh và Tăng Khánh Chi vừa khởi công xây nhà phố. Cặp đôi hiện tại có một cậu con trai chung.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quang Minh)
Trên trang cá nhân, nam diễn viên Quang Minh đăng tải hình ảnh bên bạn gái Tăng Khánh Chi trong buổi khởi công căn nhà phố rộng hơn 200m2. Quang Minh viết: "Ước nguyện có 1 căn nhà nhỏ với một cuộc sống bình an".
Quang Minh và Tăng Khánh Chi có con trai chung vào năm 2024.
Theo Znews, ban đầu, Tăng Khánh Chi chưa có ý định chia sẻ cô và Quang Minh có con chung. Tuy nhiên, sau khi con chào đời, cô quyết định khoe ảnh cả gia đình nhỏ lên mạng xã hội vì thấy con trai quá đáng yêu.
Quang Minh chủ yếu sống ở Việt Nam kể từ khi gắn bó với Tăng Khánh Chi. Trước đó, nam diễn viên định cư ở Mỹ.
Trên mạng xã hội, Quang Minh và bạn gái thường xuyên đăng tải hình ảnh bên nhau.
Dịp sinh nhật Tăng Khánh Chi vào năm 2025, Quang Minh gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn gái kém anh 37 tuổi. "Hôm nay ngày 2/8 là thêm được 1 tuổi rồi nha cô nương Tăng Khánh Chi. Chồng chúc mẹ Tin lúc nào cũng tươi trẻ yêu đời, khỏe mạnh và hạnh phúc”, nam diễn viên viết.
Cặp đôi lệch tuổi có nhiều sở thích chung như du lịch, pickleball.
Ở tuổi 67, Quang Minh vẫn phong độ. Nam diễn viên chia sẻ trên Vietnamnet, anh khá 'điệu', thích ăn diện, mặc áo họa tiết rực rỡ, chăm thoa kem, đánh phấn, mỗi tuần đi spa 1 lần.
Quang Minh từng là kép chính của đoàn Kim Cương, Bông Hồng...Nhiều năm qua, anh tham gia phim điện ảnh, truyền hình, làm giám khảo game show. Cách đây không lâu, Quang Minh hé lộ anh sẽ trở lại màn ảnh rộng với phim Đại tiệc trăng máu 8.
