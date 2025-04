"Kiệt tác" Aston Martin Valiant 735 mã lực, giới hạn 38 chiếc

Aston Martin dường như đang trên đà phát triển, liên tục ra mắt những siêu xe ấn tượng (lần đầu tiên là chiếc SUV). Những chiếc siêu xe Aston Martin bản đặc biệt mang nét đẹp của kỷ nguyên mới xứng đáng với danh xưng "kiệt tác". Bên cạnh đó, Aston Martin còn thể hiện rõ sự đa dạng từ các mẫu xe thể thao tiêu chuẩn đến các mẫu siêu xe thể hiện chất phóng khoáng như những chiếc Vantage sáng tạo bespoke có mức giá hàng triệu USD. Valiant được thiết kế là phiên bản "hardcore" của Valour. Siêu xe này được phát triển bởi bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin, kết hợp cùng tay đua F1 lừng danh Fernando Alonso thực hiện với số lượng sản xuất 38 xe. Tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2024, Aston Martin đã chính thức trình làng mẫu xe bespoke giới hạn mang tên Valiant. Đây được cho là phiên bản hiệu suất cao của Valour. Chỉ một xe Aston Martin Valiant độc nhất được giao đến Canada, xe đã được bàn giao đến chủ nhân thông qua Grand Touring Automobiles (đại lý chuyên về các dòng siêu xe, xe sang như Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Pininfarina, Rimac và Zagato) "Việc giao chiếc v duy nhất tại Canada là một vinh dự thực sự," Paul Cummings - Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Grand Touring Automobiles, phát biểu, theo Newswire. "Chiếc xe này đại diện cho đỉnh cao của sự tinh thông kỹ thuật và tay nghề thủ công bespoke của Aston Martin" Thiết kế ngoại thất của Valiant nổi bật hơn Valour. Hàng loạt chi tiết sợi carbon, gồm cánh lướt gió mới, các lớp cánh đa tầng gần bánh trước, lưới tản nhiệt sợi carbon mới, chắn bùn mới, ốp lườn bên lấy cảm hứng từ F1, cánh gió cố định lớn phía sao tạo ra lực ép tối đa lên đến 383 kg, bộ khuếch tán sợi carbon mới... Tương tự Valour hay mẫu xe độc bản Victor, ngoại thất của siêu xe Valiant mang phong cách cổ điển, vốn lấy cảm hứng từ chiếc Aston Martin V8 Vantage đời 1977. Nội thất Aston Martin Valiant thừa hưởng một số đường nét thiết kế từ mẫu Vantage 2018, nhưng đã được tinh chỉnh để mang đậm phong cách cổ điển bằng hợp kim nhôm, thể hiện rõ qua vô lăng tối giản, không tích hợp phím chức năng. Nội thất cũng được chăm chút đặc biệt có rất nhiều chi tiết hoàn thiện sợi carbon, khung chống lật nửa cabin, ghế Recaro Podium, dây đai an toàn đua 4 điểm, vô-lăng ba chấu bọc Alcantara. Có lẽ tính năng thú vị nhất là phần cắt hở sợi carbon, để lộ cơ cấu liên kết của hộp số tay, tương tự như Pagani Huayra nhưng kín đáo hơn.





Aston Martin không chỉ cải tiến động cơ mà còn giảm trọng lượng của xe như khung phụ phía sau in 3D giảm 3 kg, ống truyền mô-men xoắn bằng magiê giảm 8,6 kg, pin lithium-ion nhẹ hơn 11,5 kg so với Valour, giúp Valiant trở nên linh hoạt hơn.







Hệ thống giảm chấn Adaptive Spool Valve (ASV) sử dụng công nghệ van ống cuộn do Multimatic phát triển, vốn được sử dụng cho các mẫu xe tham dự giải F1 và Le Mans. Bộ mâm Magnesium kích thước 21 inch, nhẹ hơn cấu hình tiêu chuẩn khoảng 14 kg kết hợp đĩa phanh carbon-ceramic 410 mm ở cầu trước và 360 mm ở cầu sau.







Mặc dù dựa trên Valour, Aston Martin đã tinh chỉnh động cơ V12 dung tích 5.2L tăng áp kép để đạt công suất 735 mã lực và mô-men xoắn 753 Nm, dù có cùng mô-men xoắn nhưng công suất tăng thêm 30 mã lực. Kết hợp với hộp số sàn 6 cấp (không có hộp số tự động) cùng hệ dẫn động bánh sau với các chế độ lái Sport, Sport+ và Track.





Có tổng cộng 38 chiếc Valiant được sản xuất, ít hơn con số 110 xe Valour, mức giá khởi điểm của Valiant khoảng 2,6 triệu USD, nhưng nhiều khả năng giá xe Aston Martin Valiant có mức bán ra lên đên trên 4 triệu USD tuỳ vào các trang bị độc đáo.



Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Valiant





