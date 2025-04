Dàn siêu xe trăm tỷ của Hoàng Kim Khánh xuất hiện ở Cao Bằng

Câu chuyện về đại gia siêu xe Hoàng Kim Khánh chia sẻ sẽ bán bớt đi 1 số xe trong garage, rồi sau đó vận chuyển gần 10 siêu xe, xe siêu sang với tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng để lên núi, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng đại gia ở Hải Dương đã bán xe. Và đến nay, lý do mà đại gia này mang các siêu xe rời khỏi garage để lên núi đã được tiết lộ, đó là vì góp mặt vào lễ khánh thành 40 căn nhà tình thương ở tỉnh Cao Bằng sắp diễn ra, sự rầm rộ khi mang dàn siêu xe 200 tỷ đắt đỏ lên Cao Bằng, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù người dân ở tỉnh Cao Bằng không quá xa lạ gì với các siêu xe chạy ở đây vào vài năm trước, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có 1 dàn siêu xe đắt đỏ, thuộc sở hữu của 1 đại gia có mặt ở đây. Trong số dàn siêu xe của Hoàng Kim Khánh xuất hiện ở tỉnh Cao Bằng có Ferrari 488 Pista Spider, Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador S LP740-4, xe thể thao Aston Martin V8 Vantage và Porsche 911 Turbo S, Morgan Plus Six, Bentley Bentayga V8, Bentley Mulsanne... Tổng giá trị của dàn xe gần 160 tỷ đồng. Đáng tiếc là đại gia Hoàng Kim Khánh không mang cặp siêu phẩm là McLaren Senna bản giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới, và Koenigsegg Regera chỉ có 80 xe trên toàn cầu ra đường. Hệ truyền động của Ferrari 488 Pista Spider chính là khối động cơ V8, dung tích 3.9 lít, tăng áp kép như phiên bản tiêu chuẩn nhưng sản sinh công suất tối đa lên đến 720 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút. Động cơ trên Ferrari 488 Pista Spider khi kết hợp cùng hộp số ly hợp kép bảy tốc độ F1 đã được điều chỉnh bánh răng nhanh hơn khoảng 0,03 giây so với 488 Pista. Nhờ đó, siêu xe mui trần 488 Pista Spider chỉ mất thời gian 2,85 giây để hoàn thành công việc tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Video: Ngắm dàn siêu xe trăm tỷ của Hoàng Kim Khánh.

