Cận cảnh Toyota Hilux 2023 tăng giá tới 178 triệu đồng tại Việt Nam

Cách đây không lâu, trên trang web chính hãng, Toyota Việt Nam đã công bố việc Hilux chính thức trở lại từ tháng 3/2023 sau hơn 1 năm vắng bóng. Đến nay, những chiếc Toyota Hilux 2023 mới đã bắt đầu cập bến các đại lý tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Như thông tin đã đưa, Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam hiện chỉ có 1 phiên bản là 2.4 4x2 AT và vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá xe Toyota Hilux 2023 sẽ bán ra là 852 triệu đồng cho các màu Bạc, Xám, Đen, Đỏ và Xanh. Riêng màu Trắng ngọc trai có giá 860 triệu đồng, đắt hơn 8 triệu đồng. So với phiên bản cũ, mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 đã tăng giá đến 178 triệu đồng. Ở phiên bản 2023, Toyota Hilux 2.4 4x2 AT được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.4L như cũ nhưng đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Động cơ của Toyota Hilux 2.4 4x2 AT thế hệ mới sản sinh công suất tối đa 148 mã lực tại tua máy 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại tua máy 1.600 vòng/phút như cũ. Động cơ đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 1 cầu. Cũng theo nhà phân phối Toyota, do sự hạn chế về nguồn cung của dầu Euro 5 tại thị trường Việt Nam nên hãng khuyến cáo khách hàng lưu ý sử dụng đúng loại nhiên liệu nhằm tránh các rủi ro có thể gặp phải. Bên cạnh động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 còn được nâng cấp nhẹ về mặt trang bị ngoại thất và nội thất. Theo đó, xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, bao gồm đèn pha, đèn sương mù, đèn hậu và đèn báo phanh trên cao. Bên trong xe Toyota Hilux 2023 có thêm hệ thống âm thanh 6 loa và màn hình trung tâm 7 inch mới với các nút điều chỉnh cảm ứng, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Những trang bị còn lại của xe không có gì khác trước như lưới tản nhiệt sơn đen, vành hợp kim 17 inch, anten dạng cột, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, ghế bọc nỉ chỉnh tay... Ngoài ra xe còn hệ thống điều hòa thường, cửa sổ 1 chạm chống kẹt bên ghế lái, phanh tay chỉnh cơ và hệ thống ga tự động Cruise Control. Bên cạnh đó là các trang bị an toàn khá cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 7 túi khí. So với các đối thủ như Ford Ranger và Isuzu D-Max vốn đã có những trang bị an toàn chủ động ADAS, Toyota Hilux 2023 thua kém đáng kể nhưng mức giá lại tăng thêm cũng khiến nhiều người dùng dè dặt hơn. Trong thời gian tới, hãng Toyota sẽ giới thiệu thêm các phiên bản khác của Hilux 2023 ở thị trường Việt Nam. Trong đó, dự kiến có cả phiên bản GR Sport với giá trên 1 tỷ đồng. Video: Chi tiết Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam.

Cách đây không lâu, trên trang web chính hãng, Toyota Việt Nam đã công bố việc Hilux chính thức trở lại từ tháng 3/2023 sau hơn 1 năm vắng bóng. Đến nay, những chiếc Toyota Hilux 2023 mới đã bắt đầu cập bến các đại lý tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Như thông tin đã đưa, Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam hiện chỉ có 1 phiên bản là 2.4 4x2 AT và vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá xe Toyota Hilux 2023 sẽ bán ra là 852 triệu đồng cho các màu Bạc, Xám, Đen, Đỏ và Xanh. Riêng màu Trắng ngọc trai có giá 860 triệu đồng, đắt hơn 8 triệu đồng. So với phiên bản cũ, mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 đã tăng giá đến 178 triệu đồng. Ở phiên bản 2023, Toyota Hilux 2.4 4x2 AT được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.4L như cũ nhưng đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Động cơ của Toyota Hilux 2.4 4x2 AT thế hệ mới sản sinh công suất tối đa 148 mã lực tại tua máy 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại tua máy 1.600 vòng/phút như cũ. Động cơ đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 1 cầu. Cũng theo nhà phân phối Toyota, do sự hạn chế về nguồn cung của dầu Euro 5 tại thị trường Việt Nam nên hãng khuyến cáo khách hàng lưu ý sử dụng đúng loại nhiên liệu nhằm tránh các rủi ro có thể gặp phải. Bên cạnh động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 còn được nâng cấp nhẹ về mặt trang bị ngoại thất và nội thất. Theo đó, xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, bao gồm đèn pha, đèn sương mù, đèn hậu và đèn báo phanh trên cao. Bên trong xe Toyota Hilux 2023 có thêm hệ thống âm thanh 6 loa và màn hình trung tâm 7 inch mới với các nút điều chỉnh cảm ứng, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Những trang bị còn lại của xe không có gì khác trước như lưới tản nhiệt sơn đen, vành hợp kim 17 inch, anten dạng cột, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, ghế bọc nỉ chỉnh tay... Ngoài ra xe còn hệ thống điều hòa thường, cửa sổ 1 chạm chống kẹt bên ghế lái, phanh tay chỉnh cơ và hệ thống ga tự động Cruise Control. Bên cạnh đó là các trang bị an toàn khá cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 7 túi khí. So với các đối thủ như Ford Ranger và Isuzu D-Max vốn đã có những trang bị an toàn chủ động ADAS, Toyota Hilux 2023 thua kém đáng kể nhưng mức giá lại tăng thêm cũng khiến nhiều người dùng dè dặt hơn. Trong thời gian tới, hãng Toyota sẽ giới thiệu thêm các phiên bản khác của Hilux 2023 ở thị trường Việt Nam. Trong đó, dự kiến có cả phiên bản GR Sport với giá trên 1 tỷ đồng. Video: Chi tiết Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam.