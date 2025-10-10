Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nước ngọt không đường vẫn làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ?

Nghiên cứu mới cho thấy ngay cả những loại nước ngọt không đường cũng có thể gây tổn hại cho gan nếu sử dụng thường xuyên.

Bình Nguyên

Nước ngọt không đường có lẽ không còn quá xa lạ với mọi người, đặc biệt là đối với các tín đồ giảm cân và ăn kiêng. Tuy nhiên, ​​nước ngọt không đường có thật sự tốt và không đường?

Theo The Men"s Health, một nghiên cứu mới được công bố tại Tuần lễ Tiêu hóa châu Âu (UEG Week 2025), ngay cả những loại nước ngọt “ít đường” hay “không đường” này vẫn có thể âm thầm gây tổn thương gan nếu dùng thường xuyên.

Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các loại đồ uống không phải nước lọc đều có liên hệ với bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD) - tên gọi mới của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Đây là tình trạng chất béo tích tụ quá mức trong gan, không phải do rượu, có thể dẫn tới sẹo gan, suy gan giai đoạn cuối, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường. Theo Viện Tiêu hóa Hoa Kỳ, bệnh tim là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở những người mắc MASLD.

Ảnh minh họa /Internet
Ảnh minh họa /Internet

Đối với nhiều người đã từ bỏ nước ngọt truyền thống để chuyển sang nước ngọt “ăn kiêng”, thông tin này có thể gây lo ngại. Dù vậy, các chuyên gia khẳng định, việc thỉnh thoảng thưởng thức những loại đồ uống này không đáng ngại, nguy cơ thực sự chỉ xuất hiện khi chúng được tiêu thụ hàng ngày hoặc gần như hàng ngày.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 103.251 người tham gia dự án UK Biobank, tất cả đều không mắc bệnh gan khi bắt đầu khảo sát. Họ được yêu cầu báo cáo thói quen ăn uống và lượng đồ uống có đường hoặc ít/không đường tiêu thụ hàng ngày.

Kết quả cho thấy, những người uống hơn 250ml các loại đồ uống này mỗi ngày có nguy cơ mắc MASLD cao hơn đáng kể. Cụ thể, nguy cơ tăng 50% với đồ uống có đường và 60% với đồ uống ít hoặc không đường - một kết quả gây ngạc nhiên cho chính nhóm nghiên cứu.

Nước ngọt không đường đang được ưa chuộng hơn các loại nước ngọt truyền thống
Nước ngọt không đường đang được ưa chuộng hơn các loại nước ngọt truyền thống

Thay thế 330ml đồ uống có đường bằng nước lọc giúp giảm nguy cơ MASLD 14,4%, trong khi thay bằng đồ uống ít hoặc không đường giúp giảm 13,5%. Tuy nhiên, nếu chỉ chuyển từ nước ngọt sang nước trái cây “ít đường”, nguy cơ gần như không thay đổi.

Các tác giả không nêu rõ cụ thể những loại đồ uống ít đường được khảo sát, song theo bác sĩ Danbee Kim, chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y Rutgers (Mỹ), nhiều sản phẩm “tự nhiên” hay “hướng tới sức khỏe” thực chất vẫn có thể gây hại.

“Ngay cả những loại nước ngọt được quảng bá là “tự nhiên” hay “có lợi cho sức khỏe” cũng có thể nằm trong nhóm này nếu chúng sử dụng chất tạo ngọt thay cho đường”, bà Kim cho biết. “Chúng tạo vị ngọt mà không có năng lượng đáng kể, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến gan”.

Mặc dù nước ngọt không đường không chứa calo và đường, nhưng lại chứa các chất làm ngọt nhân tạo. Điều này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người tiêu dùng.

#Nước ngọt không đường #nguy cơ gan nhiễm mỡ #Nghiên cứu mới

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Phát hiện vi nhựa trong dịch nang buồng trứng gây chấn động

Mới đây, một nghiên cứu do nhóm nhà khoa học tại Đại học Rome thực hiện, công bố trên tạp chí khoa học Ecotoxicology and Environmental Safety, đã phát hiện vi nhựa trong dịch nang buồng trứng.

Đây là phát hiện đáng báo động, làm dấy lên lo ngại về tác động của vi nhựa tới sức khỏe sinh sản và nội tiết của phụ nữ.
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Ecotoxicology and Environmental Safety đã kiểm tra vi nhựa trong dịch nang buồng trứng của 18 phụ nữ đang điều trị tại một phòng khám hiếm muộn ở Salerno, Italy. Kết quả, phát hiện vi nhựa trong dịch nang buồng trứng của 14 người.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới