'Nữ tiếp viên trưởng đẹp nhất Việt Nam' ngọt ngào hồi ức Trung thu xưa

Cộng đồng trẻ

'Nữ tiếp viên trưởng đẹp nhất Việt Nam' ngọt ngào hồi ức Trung thu xưa

"Nữ tiếp viên trưởng đẹp nhất Việt Nam" Tôn Nữ Nam Phương mới đây chia sẻ những dòng cảm xúc và hình ảnh hồi nhớ về những mùa Trung thu đã qua.

Thiên Anh
Trên trang cá nhân của mình, 'nữ tiếp viên trưởng đẹp nhất Việt Nam' Tôn Nữ Nam Phương không chỉ khoe nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm mà còn kể về những ký ức Trung thu tuổi thơ.
Trên trang cá nhân, Nam Phương hoài niệm về Trung thu xưa: "Trung thu xưa là mùi nhang trầm trong gió, là đĩa bánh su sê xanh đỏ núng nính trên mâm cúng của bà ngoại, là con đường đất mờ ảo trong khói hương và tiếng bước chân trẻ con rộn rã theo nhịp trống. Trên tay mỗi đứa nhỏ là một chiếc đèn, đèn sao, đèn gà, đèn cá, đứa nào bố mẹ khá giả thì được sắm cho chiếc đèn Trung Quốc phát nhạc ò í e, cứ vậy mà rồng rắn chạy hết nhà này đến nhà khác, hễ nhà nào quên không đóng cửa thì đoàn lân cùng đám nhỏ lâu la lại ùa vào như 1 cuộc xâm lăng....
Năm nào đội lân múa được khấm khá thì năm sau lại làm con lân to hơn 1 chút, đẹp hơn 1 chút, ông địa năm đó cũng có cái bụng tròn hơn, cái trống cũng to hơn, còn bọn trẻ con trong xóm lại được 1 phen trầm trồ". Nam Phương có viết.
Qua những dòng trên trang cá nhân, có thể thấy dù hiện tại là một người phụ nữ thành đạt và bận rộn với công việc tiếp viên trưởng, Tôn Nữ Nam Phương vẫn luôn trân trọng những giá trị truyền thống và tìm về những nét đẹp văn hóa xưa.
Loạt ảnh và chia sẻ của Nam Phương không chỉ đơn thuần là sự hoài niệm cá nhân mà còn chạm đến trái tim của rất nhiều người, gợi nhắc về một thời ấu thơ tươi đẹp và những giá trị văn hóa cần được gìn giữ.
Nhan sắc "không tuổi" của Tôn Nữ Nam Phương hòa quyện cùng câu chuyện Trung thu xưa đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc.
'Nữ tiếp viên trưởng đẹp nhất Việt Nam' không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại mà còn là người phụ nữ biết trân trọng quá khứ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đây chính là lý do vì sao cô luôn nhận được sự yêu mến đặc biệt từ công chúng, vượt xa danh xưng 'người đẹp ngành hàng không'.
Tôn Nữ Nam Phương (SN 1990, Đà Nẵng) được biết đến là tiếp viên trưởng của hãng hàng không Vietnam Airlines. Cô nàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, thành tích học tập ấn tượng.
Trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, Nam Phương gây chú ý với vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào. Năm 2018, cô từng đoạt danh hiệu á khôi cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch khối Đại Học Đà Nẵng".
Ít ai biết rằng, Nam Phương đã có hơn chục năm gắn bó với công việc tiếp viên hàng không. Cô nàng SN 1990 may mắn có cơ hội đến nhiều quốc gia trên thế giới và mất khoảng 8 năm để có được vị trí tiếp viên trưởng. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
