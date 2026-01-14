Nữ sinh lớp 4 nhảy lan can nghi do bị bắt nạt

Theo các báo cáo truyền thông, cha mẹ em cho rằng đây là hậu quả của sự ngược đãi và bỏ bê liên tục từ phía các quan chức nhà trường. Theo một số thành viên trong gia đình, đứa trẻ thường xuyên kể với họ rằng các bạn cùng lớp bắt nạt, chế giễu em bằng những lời lẽ "có hàm ý tình dục" và lăng mạ, theo Free Press Journal.

Mẹ của đứa trẻ đã ghi âm một đoạn tin nhắn thoại gây lo ngại trên WhatsApp, trong đó bé gái nói: "Con không muốn đến trường... đừng bắt con đi học." Trong năm qua, bà đã đưa đoạn ghi âm này cho giáo viên chủ nhiệm, nhưng bà cho biết không có chuyện gì quan trọng xảy ra. Vào ngày xảy ra vụ việc, bằng chứng từ camera giám sát cho thấy bé gái đã tiến đến chỗ giáo viên hai lần ngay trước khi ngã, điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc giáo viên có để ý đến bé hay không và họ đã phản ứng nhanh chóng như thế nào trước những lời phàn nàn của bé.

Cha mẹ của em đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng (FIR) chống lại ban quản lý trường học vì sự tắc trách, không phản hồi những lo ngại thường xuyên và cơ sở hạ tầng không an toàn. Điều này đặc biệt đúng khi trường học được cho là không có đủ lưới an toàn hoặc hệ thống camera giám sát có âm thanh. Theo các báo cáo truyền thông, sở giáo dục bang đã thành lập một ủy ban điều tra gồm năm thành viên, và Hội đồng Giáo dục Trung học Trung ương (CBSE) đã cử một nhóm đến xem xét tình hình. Nhóm CBSE vừa gửi báo cáo của họ.

Hiện vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía nhà trường. Vụ việc này đã khơi lại những cuộc thảo luận quan trọng về sự an toàn của trẻ em, vấn nạn bắt nạt và trách nhiệm giải trình của ban quản lý trường học trên khắp Ấn Độ.