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Kho tri thức

Nữ quý tộc cưỡi ngựa ra trận: Câu chuyện 'Hổ cái thành Forlì' thời Phục Hưng

Trong thời Phục Hưng, khi chiến tranh và quyền lực gần như thuộc về đàn ông, một nữ quý tộc đã tự mình cầm vũ khí bảo vệ thành trì.

Thanh Bình (tổng hợp)

Sinh khoảng năm 1463, Caterina Sforza là con gái của Galeazzo Maria Sforza, Công tước Milan. Bà kết hôn với Girolamo Riario và trở thành nữ lãnh chúa của Imola rồi Forlì. Nhưng Caterina không phải kiểu quý tộc chỉ ngồi trong cung điện điều hành lãnh địa. Bà trực tiếp tham gia chính trị, quân sự và nhiều lần đứng giữa những cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt của nước Ý thời Phục Hưng.

Ảnh: Pinterest

Một trong những thời khắc nổi tiếng nhất xảy ra năm 1488. Sau khi chồng bị ám sát, Caterina cùng các con rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bà cố thủ trong pháo đài Ravaldino ở Forlì, từ chối khuất phục dù những kẻ nổi loạn tìm cách gây sức ép bằng việc bắt giữ con cái bà. Cuối cùng, với sự hỗ trợ quân sự từ Milan và Bologna, Caterina giành lại quyền kiểm soát lãnh địa và trở thành người cai trị trên danh nghĩa thay cho con trai còn nhỏ.

Nhưng thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước.

Ảnh: finestresullarte

Cuối năm 1499, Cesare Borgia, con trai Giáo hoàng Alexander VI, tiến quân chinh phục Romagna. Imola nhanh chóng thất thủ, còn Caterina lui vào Ravaldino và tổ chức phòng thủ. Bà không chỉ chỉ huy từ phía sau mà còn trực tiếp tham gia chiến đấu và thực hiện những cuộc xuất kích bằng ngựa. Sau nhiều ngày chống cự, pháo đài cuối cùng bị đánh chiếm vào tháng 1 năm 1500 và Caterina bị bắt.

Cuộc đời Caterina còn có một nhân vật đặc biệt khác: Niccolò Machiavelli. Năm 1499, Machiavelli từng đến Forlì với tư cách nhà ngoại giao Florence và trực tiếp gặp bà. Caterina sau đó xuất hiện trong các tác phẩm của ông, trở thành một ví dụ về cách một người cai trị sử dụng pháo đài, quân đội và quyết đoán chính trị để bảo vệ quyền lực.

Caterina bị đưa đến Rome và giam giữ một thời gian tại Castel Sant'Angelo trước khi được trả tự do năm 1501 dưới sức ép của Pháp. Bà không bao giờ lấy lại được lãnh địa cũ và cuối cùng sống tại Florence cho đến khi qua đời năm 1509.

Ảnh: it.wikiquote

Điều khiến Caterina Sforza đặc biệt không chỉ là việc bà từng cầm vũ khí. Bà còn là một phụ nữ được giáo dục khá toàn diện, quan tâm đến chính trị, nghệ thuật, y học và giả kim thuật. Bà để lại một tập hợp các công thức và ghi chép về y học mang tên Experimenti.

Trong một thời đại mà phụ nữ quý tộc thường được nhìn nhận chủ yếu qua hôn nhân và huyết thống, Caterina Sforza đã tạo dựng danh tiếng bằng một thứ khác: khả năng sinh tồn giữa thế giới chính trị đầy âm mưu và chiến tranh của nước Ý thời Phục Hưng.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#nữ quý tộc thời Phục Hưng #các trận chiến và phòng thủ của Caterina Sforza #vai trò phụ nữ trong chính trị và chiến tranh #ảnh hưởng của Niccolò Machiavelli #phát triển kiến thức y học và giả kim thuật

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