Nữ điều dưỡng hiến tạng thắp sáng những cuộc đời mới

Ngày 12/1/2026, Bệnh viện TWQĐ 108 đã triển khai ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến để lại nhiều giá trị sâu sắc về chuyên môn và y đức đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn của ngành y.

Hiến đa tạng, người thầy thuốc tiếp tục sứ mệnh cứu người

Người hiến là nữ bệnh nhân 46 tuổi, được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não. Dù được các bác sĩ can thiệp ngay lập tức tuy nhiên tình trạng bệnh nhân không cải thiện, có xu hướng xấu đi.

Trong thời khắc đau thương nhất, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tạng để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ đợi. Dù đã ra đi, người thầy thuốc ấy vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người bằng một cách rất đặc biệt – trao tặng sự sống cho người khác.

10 giờ sáng cùng ngày, buổi hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài Bệnh viện, do Trung tướng, GS, TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 chủ trì, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người hiến và các bệnh nhân nhận tạng.

Trên cơ sở đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bệnh viện, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện TWQĐ 108 đã điều hành và phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức hội chẩn, thống nhất phương án tiếp nhận, lấy, ghép và điều phối đa tạng, bảo đảm quá trình hiến – ghép được triển khai đúng quy trình, an toàn và hiệu quả.

Các bác sĩ tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng - Ảnh BVCC

Trong ca ghép này, gan được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan; hai thận được ghép cho hai bệnh nhân thận mạn gồm một bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi.

Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang từng ngày chờ đợi ánh sáng.

Kíp các bác sĩ, điều dưỡng lần lượt lấy tạng gan, thận và giác mạc

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật khẩn trương và chính xác, các ca ghép gan đã diễn ra thuận lợi. Ngay sau mổ, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình chuyên sâu. Hiện tại sức khỏe của cả 3 bệnh nhân ghép đều đã ổn định tỉnh táo, tự thở tốt.

“Bệnh nhân ghép gan chức năng gan ghép phục hồi tốt” – PGS, TS Vũ Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết. Hai bệnh nhân ghép thận chức năng thận cũng hoạt động tốt.

Bằng tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc, các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 cùng nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình người hiến đã mang lại món quà vô giá cho người bệnh. Đây không chỉ là khởi đầu năm mới mà còn mở ra mùa xuân mới - khởi đầu của những cuộc đời mới.

Xử lý tạng để ghép cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cần thêm những nghĩa cử cao đẹp

Hiến tạng cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc tinh thần nhân ái, lòng yêu thương con người và trách nhiệm với cộng đồng. Trong xã hội hiện đại, khi y học ngày càng phát triển, việc ghép tạng đã trở thành “phép màu” giúp hồi sinh sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiến tạng vẫn còn là một vấn đề gặp nhiều rào cản, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.

Là những người làm trong ngành y tế, lực lượng đứng đầu sóng ngọn gió trên mặt trận chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, hành động hiến tạng của nữ điều dưỡng N.C là một minh chứng cho sự cống hiến hết mình. Người điều dưỡng ấy đã ra đi nhưng vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người bằng một cách khác – trao đi sự sống bằng chính bản thân.

Thực hiện lấy tạng để ghép hồi sinh sự sống - Ảnh BVCC

Bệnh viện TWQĐ 108 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Quyết định hiến tạng được đưa ra trong hoàn cảnh vô cùng đau xót đã mang lại sự sống cho nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc.

Là trung tâm ghép tạng hàng đầu Việt Nam và là trung tâm ghép gan số 1 Đông Nam Á. Tính đến thời điểm hiện tại Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện 665 ca ghép thận, 319 ca ghép gan, 8 ca ghép tim, 4 ca ghép phổi, 1 ca ghép tụy, 34 ca ghép giác mạc và 4 ca ghép chi thể.

Các ca ghép được thực hiện với tỷ lệ thành công và thời gian sống sau ghép tương đương các nước tiên tiến trên thế giới, mang lại nhiều giá trị khoa học và giá trị nhân văn sâu sắc, khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hiến – ghép tạng.

Ghép tạng cứu người, cho đi là còn mãi - Ảnh BVCC

“Việc nâng cao năng lực phát hiện và quản lý bệnh nhân hiến tạng chết não tiềm năng giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển ghép tạng của Bệnh viện TWQĐ 108.

Mỗi trường hợp được phát hiện kịp thời, quản lý đúng quy trình không chỉ mở rộng cơ hội cứu sống người bệnh nặng, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của thông điệp “Cho đi là còn mãi”, TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện TWQĐ 108 chia sẻ.